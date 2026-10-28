Следствие пересчитает пенсионные деньги

Так, господин Мезенцев утверждал, что после того, как в 2016 году ЦБ РФ аннулировал его лицензию по управлению НПФ, он передал все их имущество в АСВ. При этом, как указал обвиняемый, на момент отзыва лицензии все эмитенты спорных облигаций «владели активами стоимостью, превышавшей обязательства перед НПФ», а все убытки фондов возникли уже после того, как он перестал иметь к ним отношение. Фигурант связывал уголовное преследование с действиями замглавы АСВ Александра Попелюха (осужден в октябре 2026 года на четыре года колонии по делу о хищении 200 млн руб. при банкротстве новосибирского аквапарка «Аквамир»), который в свое время подал заявление о совершении преступления.