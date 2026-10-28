Следствие пересчитает пенсионные деньги
Прокуратура не стала утверждать обвинение по делу о хищении 8,8 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, на дополнительное расследование было отправлено резонансное уголовное дело о хищении 8,8 млрд руб. у негосударственных пенсионных фондов (НПФ). После этого все фигуранты дела, среди которых бывший глава АФК «Система», экс-зампред совета директоров одной из крупнейших оборонных компаний ОАО РТИ Евгений Новицкий, оказались на свободе.
О судьбе уголовного дела о хищении средств пенсионных фондов “Ъ” на днях сообщили источники в правоохранительных органах. Как выяснилось, следственные действия по делу Евгения Новицкого, а также совладельцев ПАО «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита и бывших руководителей УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олега Мезенцева и брокерской компании «Паллада-Капитал» Ольги Илларионовой были завершены еще весной текущего года. После чего прокуратура должна была утвердить обвинительное заключение и направить дело на рассмотрение в суд. Однако этого не произошло: надзор счел, что в обвинительном заключении по делу имеются существенные процессуальные нарушения, после чего дело было возвращено в ГУ МВД по Москве на доследование. Поскольку 21 июня истек предельный годичный срок содержания Олега Мезенцева под стражей, он покинул СИЗО. Также из-под домашнего ареста вышли и обвиняемые Новицкий и Илларионова.
Изначально мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана также Сергею Васильеву и Константину Бейриту, однако в ноябре 2024 года Тверской суд Москвы перевел бизнесменов под запрет определенных действий. Он не приравнивается к содержанию под стражей и предполагает лишь ряд тех или иных ограничений.
Таким образом в настоящее время все фигуранты находятся на свободе.
Как ранее писал “Ъ”, следствие утверждало, что фигуранты объединились в организованную группу, которая в 2014–2018 годах совершила хищение средств НПФ «Урал ФД», Торгово-промышленного пенсионного фонда, фонда «Церих», «Мечел-фонда», НПФ металлургов и Первого национального пенсионного фонда, купив на бирже «заведомо неликвидные облигации», в том числе компаний «УНГП-Финанс» и «Дельта-Финанс». Ущерб следствие оценило в 8,8 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов, признанное потерпевшей стороной, заявило к фигурантам иск на сумму предполагаемого ущерба. В ходе следствия все фигуранты вину отрицали.
Так, господин Мезенцев утверждал, что после того, как в 2016 году ЦБ РФ аннулировал его лицензию по управлению НПФ, он передал все их имущество в АСВ. При этом, как указал обвиняемый, на момент отзыва лицензии все эмитенты спорных облигаций «владели активами стоимостью, превышавшей обязательства перед НПФ», а все убытки фондов возникли уже после того, как он перестал иметь к ним отношение. Фигурант связывал уголовное преследование с действиями замглавы АСВ Александра Попелюха (осужден в октябре 2026 года на четыре года колонии по делу о хищении 200 млн руб. при банкротстве новосибирского аквапарка «Аквамир»), который в свое время подал заявление о совершении преступления.
При продлении меры пресечения господин Мезенцев высказывал предположение, что в тот период, когда господин Попелюх занимал руководящий пост в госкорпорации, дорогостоящее имущество эмитентов могло быть распродано по значительно меньшей цене, чем оно стоило.
В свою очередь, господа Васильев и Бейрит заявляли, что еще в 2013 году продали УК «Паллада Эссет Менеджмент» (управляла НПФ) компаниям господина Новицкого и передали управление Первым пенсионным фондом, после чего отношения к ним не имели. А господин Новицкий, в свою очередь, уверял, что приобретал НПФ «с большими проблемами», вложил в них много денег, продав их «в хорошем состоянии». При этом все фигуранты заявляли об истечении по делу срока давности.
Защитники фигурантов отказались прокомментировать “Ъ” ход расследования, сославшись на волю доверителей.