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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
ПроисшествияРасследования

Следствие пересчитает пенсионные деньги

Прокуратура не стала утверждать обвинение по делу о хищении 8,8 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, на дополнительное расследование было отправлено резонансное уголовное дело о хищении 8,8 млрд руб. у негосударственных пенсионных фондов (НПФ). После этого все фигуранты дела, среди которых бывший глава АФК «Система», экс-зампред совета директоров одной из крупнейших оборонных компаний ОАО РТИ Евгений Новицкий, оказались на свободе.
Экс-зампред совета директоров ОАО РТИ Евгений Новицкий

Экс-зампред совета директоров ОАО РТИ Евгений Новицкий

Валерий Левитин / Коммерсантъ

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О судьбе уголовного дела о хищении средств пенсионных фондов “Ъ” на днях сообщили источники в правоохранительных органах. Как выяснилось, следственные действия по делу Евгения Новицкого, а также совладельцев ПАО «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита и бывших руководителей УК «Паллада Эссет Менеджмент» Олега Мезенцева и брокерской компании «Паллада-Капитал» Ольги Илларионовой были завершены еще весной текущего года. После чего прокуратура должна была утвердить обвинительное заключение и направить дело на рассмотрение в суд. Однако этого не произошло: надзор счел, что в обвинительном заключении по делу имеются существенные процессуальные нарушения, после чего дело было возвращено в ГУ МВД по Москве на доследование. Поскольку 21 июня истек предельный годичный срок содержания Олега Мезенцева под стражей, он покинул СИЗО. Также из-под домашнего ареста вышли и обвиняемые Новицкий и Илларионова.
Изначально мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана также Сергею Васильеву и Константину Бейриту, однако в ноябре 2024 года Тверской суд Москвы перевел бизнесменов под запрет определенных действий. Он не приравнивается к содержанию под стражей и предполагает лишь ряд тех или иных ограничений.
Таким образом в настоящее время все фигуранты находятся на свободе.
Как ранее писал “Ъ”, следствие утверждало, что фигуранты объединились в организованную группу, которая в 2014–2018 годах совершила хищение средств НПФ «Урал ФД», Торгово-промышленного пенсионного фонда, фонда «Церих», «Мечел-фонда», НПФ металлургов и Первого национального пенсионного фонда, купив на бирже «заведомо неликвидные облигации», в том числе компаний «УНГП-Финанс» и «Дельта-Финанс». Ущерб следствие оценило в 8,8 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов, признанное потерпевшей стороной, заявило к фигурантам иск на сумму предполагаемого ущерба. В ходе следствия все фигуранты вину отрицали.
Так, господин Мезенцев утверждал, что после того, как в 2016 году ЦБ РФ аннулировал его лицензию по управлению НПФ, он передал все их имущество в АСВ. При этом, как указал обвиняемый, на момент отзыва лицензии все эмитенты спорных облигаций «владели активами стоимостью, превышавшей обязательства перед НПФ», а все убытки фондов возникли уже после того, как он перестал иметь к ним отношение. Фигурант связывал уголовное преследование с действиями замглавы АСВ Александра Попелюха (осужден в октябре 2026 года на четыре года колонии по делу о хищении 200 млн руб. при банкротстве новосибирского аквапарка «Аквамир»), который в свое время подал заявление о совершении преступления.
При продлении меры пресечения господин Мезенцев высказывал предположение, что в тот период, когда господин Попелюх занимал руководящий пост в госкорпорации, дорогостоящее имущество эмитентов могло быть распродано по значительно меньшей цене, чем оно стоило.
В свою очередь, господа Васильев и Бейрит заявляли, что еще в 2013 году продали УК «Паллада Эссет Менеджмент» (управляла НПФ) компаниям господина Новицкого и передали управление Первым пенсионным фондом, после чего отношения к ним не имели. А господин Новицкий, в свою очередь, уверял, что приобретал НПФ «с большими проблемами», вложил в них много денег, продав их «в хорошем состоянии». При этом все фигуранты заявляли об истечении по делу срока давности.
Защитники фигурантов отказались прокомментировать “Ъ” ход расследования, сославшись на волю доверителей.
Мошенничество и хищения

Авторы

  • Мария Локотецкая
    старший корреспондент