Команда «Формулы-1» Cadillac продлила контракт с Серхио Пересом
Мексиканский гонщик Серхио Перес продлил контракт с Cadillac. Об этом сообщила пресс-служба команды «Формулы-1».
Соглашение рассчитано до 2029 года. Cadillac проводит дебютный сезон в «Формуле-1». За команду также выступает финн Валттери Боттас. Пилоты пока не набрали очков в текущем чемпионате.
«Я благодарен руководству за то, что они поверили в меня и подписали со мной новый контракт. Мы все понимаем, что новой команде приходится очень непросто. Со своей стороны я приложу все усилия для того, чтобы Cadillac добился успеха»,— заявил гонщик.
Серхио Пересу 36 лет. Ранее он представлял Red Bull, Racing Point, Force India, McLaren и Sauber. На счету мексиканца шесть побед на этапах Гран-при «Формулы-1».