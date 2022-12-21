Сегодня отсутствуют

Народная мудрость успокаивает: «И это тоже пройдет». Кризисные времена обязательно закончатся. Но пока российский авторынок по сравнению с прошлым годом упал более чем на пятьдесят процентов. Сорвалось официальное появление ярких зарубежных новинок. Путь их отныне — параллельным импортом. Показываем эти машины, чтобы не терять из виду мировые ориентиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

BMW

Наилучшее из баварской инженерии вновь умножили на семь. Кстати, совпало, что и поколение седьмое. BMW 7 Series стартовала сразу с удлиненным кузовом, визуально массивная и тяжеловесная, словно еле вместила в себя уйму всяческого прогресса. Когда товар показывается лицом с огромными ноздрями и хищными узкими глазами, берет оторопь. А равно и от фирменной идеи заказывать светотехнику с кристаллами Swarovski.

Двери отворяются с помощью приводов. Водительское место в духе минимализма, главное тут — зрелищная панель, объединившая приборы и центральный тачскрин. Меню поистине безграничное. Правое кресло второго ряда выполнено а-ля ложе с поддержкой для ног. А с потолка к сидящим сзади откидывается экран с театральным названием Theatre Screen. Еще об искусстве — звуки сопровождения для электроверсии i7 написал Ханс Циммер, знаменитый автор музыки к фильмам.

Традиционному V12, увы, не нашлось места в конкретно поехавшей на строгих нормах современности. У бензиновых, дизельного и гибридных седанов моторы L6 и V8. Подвеска — с адаптивной пневматикой и активными стабилизаторами. Заложена система автопилота третьего уровня. Анонсирован автопарковщик с управлением через смартфон и фантастической способностью воспроизводить пройденный путь для выезда из тесноты стоянки.

Официальных прогнозов появления здесь новой 7 Series никаких, и вероятна уникальная ситуация — Mercedes-Benz S-Класса не встретит на российском рынке главного оппонента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография BMW 7 Series – тот спорный дизайнерский случай, когда скульптор отсек не все лишнее. Облегчить восприятие монолитного облика поможет впервые предложенная двухцветная окраска. Или уже существующий пакет M Sport с иным обвесом Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Следующая фотография 1 / 5 BMW 7 Series – тот спорный дизайнерский случай, когда скульптор отсек не все лишнее. Облегчить восприятие монолитного облика поможет впервые предложенная двухцветная окраска. Или уже существующий пакет M Sport с иным обвесом Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW Фото: BMW

Citroen

Французская «креатив текнолоджи» у нас интересовала редких ценителей, понимающих этакое нетривиальное. Однако намеченный для российских продаж Citroen C4 мог бы явиться весьма любопытной альтернативой для Renault Arkana, у хетчбэков похожие кросс-заявки.

Хотя ситроеновская машина больше про дизайн. Обошлось без аляпистых художественных решений в угоду горячо любимому фирмой Китаю, и С4 смотрится замечательно. От формата кроссовера тут разве только настроение: пластиковый черный обвес по периметру кузова обязателен, подготовлены крупноразмерные колеса, но привод безальтернативно передний, и дорожный просвет не увеличенный. Зато подвеска по-ситроеновски оригинальная, особо энергоемкая и комфортная — с гидравлическими ограничителями хода. И при сравнении пакетов максимального оснащения небогатая Arkana определенно бы уступила. Призрачные шансы увидеть С4 в России все-таки сохраняются, ведь компания притормозила, а не бросила местный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Citroen C4 внутри обустроен изобретательнее и уровнем повыше, чем Renault Arkana. В наличии цифровая панель приборов с дублирующим экранчиком под стеклом, массажеры кресел, продвинутая аудиосистема и панорамная крыша Фото: Citroen Фото: Citroen Фото: Citroen Фото: Citroen Фото: Citroen Фото: Citroen Следующая фотография 1 / 6 Citroen C4 внутри обустроен изобретательнее и уровнем повыше, чем Renault Arkana. В наличии цифровая панель приборов с дублирующим экранчиком под стеклом, массажеры кресел, продвинутая аудиосистема и панорамная крыша Фото: Citroen Фото: Citroen Фото: Citroen Фото: Citroen Фото: Citroen Фото: Citroen

Hyundai

Мировой автопром довольно редко балует покупателей классной продукцией в ретростиле. И это, ей-богу, странно, ведь подобные ностальгические модели по обыкновению собирают массу положительных откликов и делают кассы. Сами видите, насколько здорово выглядит Hyundai Ioniq 5, нарисованный, как сообщается, по мотивам Hyundai Pony из семидесятых годов. Одновременно разработка абсолютно новаторская.

Ioniq 5 — чисто электрический. Стандартная компоновка — с двигателем на задней оси, а полноприводная схема реализована дополнительным моторчиком на передней. Самая мощная модификация развивает 300 лошадиных сил. Обещанный запас хода — чуть менее 500 км. Среди опций есть солнечная батарея на крыше. Взамен боковых зеркал доступны камеры, а вместо внутреннего зеркала — трансляция картинки на центральный экран. В салоне постарались организовать максимум свободы. Ioniq 5 сертифицирован для России, но до сих пор не продается. Интрига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hyundai Ioniq 5 внезапно крупный и потому гостеприимный. Чтобы выделить больше пространства для сидящих впереди, интерьерщики отказались от центральной консоли. Между креслами придумано разместить объемный сдвижной бокс Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Следующая фотография 1 / 7 Hyundai Ioniq 5 внезапно крупный и потому гостеприимный. Чтобы выделить больше пространства для сидящих впереди, интерьерщики отказались от центральной консоли. Между креслами придумано разместить объемный сдвижной бокс Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai Фото: Hyundai

Infiniti

Внушительный кроссовер QX60 слывет основным по значимости для японо-американского бренда, покупается в мире немаленькими тиражами. Но в России официальная деятельность Infiniti окончательно свернута заодно с ниссановской, и ожидаемой премьеры автомобиля очередного поколения не произошло.

А что же хорошего произошло с самим QX60? Внешне он солиднее, дизайнеры потрудились над усилением резкости в деталях. Категорически преобразилось водительское место, где поднялся градус эстетики и престижности. Качество мелочей и отделочных материалов приблизилось к европейскому. Три ряда сидений спланированы удобнее. На второй ряд вместо дивана заказываются отдельные кресла. Улучшилась шумоизоляция. Пополнился список оснащения, и добавилось пафосное топ-исполнение Autograph. В системе привода другая муфта подключения задней оси быстрее прежней передает доли крутящего момента. А под капотом сохранился бензиновый двигатель V6 3.5. Как говорится, правильный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Infiniti QX60 – издание второе – стал меньше напоминать Nissan. Из приятного: классическая АКП, россыпь USB-слотов и связанный с навигатором круиз-контроль Фото: Infiniti Фото: Infiniti Фото: Infiniti Фото: Infiniti Фото: Infiniti Фото: Infiniti Следующая фотография 1 / 6 Infiniti QX60 – издание второе – стал меньше напоминать Nissan. Из приятного: классическая АКП, россыпь USB-слотов и связанный с навигатором круиз-контроль Фото: Infiniti Фото: Infiniti Фото: Infiniti Фото: Infiniti Фото: Infiniti Фото: Infiniti

Jeep

После архиудачной реинкарнации легендарного Wrangler мы надеялись, что подобное случится и с наиболее востребованным у марки Jeep в России Grand Cherokee. Действительно сбылось, флагман тоже предстал «таким же, но другим». К сожалению, официальный Jeep у нас — впору сказать, уже практически не жив.

А пятая по счету жизнь у Grand Cherokee определенно удалась. Новая итальянская платформа, много алюминия и высокопрочных сталей, умнее электроника, выше уровень безопасности. Гамма бензиновых моторов — от L4 2.0 до V8 5.7, плюс гибридная установка. На выбор и системы полного привода: муфта передачи момента к передним колесам дополняется демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Оставлены ездовые режимы для бездорожья. По-прежнему имеется регулируемая пневмоподвеска. Появились камеры кругового обзора с омывателями объективов, система ночного видения, ассистент проезда перекрестков, мониторинг состояния водителя. Grand Cherokee опять крутой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Jeep Grand Cherokee Trailhawk – самая героическая производная. Отличается зубастыми внедорожными шинами, дополнительной защитой днища, пневмоподвеской в базе, размыкаемыми стабилизаторами, навороченным приводом и «ползучим» круиз-контролем. Jeep Grand Cherokee 4xe – подзаряжаемый гибрид с бензоэлектрической установкой, где работает наддувный мотор 2.0. Мощность системы – 381 л.с. На чистой электротяге проезжается около 40 км, а общий запас хода – до 700. Jeep Grand Cherokee бывает стандартного размера или удлиненный на 30 см трехрядный. Но обычный салон после смены поколения тоже вместительнее. У сидящих на втором ряду – развлекательная система с индивидуальными экранами. Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Следующая фотография 1 / 9 Jeep Grand Cherokee Trailhawk – самая героическая производная. Отличается зубастыми внедорожными шинами, дополнительной защитой днища, пневмоподвеской в базе, размыкаемыми стабилизаторами, навороченным приводом и «ползучим» круиз-контролем. Jeep Grand Cherokee 4xe – подзаряжаемый гибрид с бензоэлектрической установкой, где работает наддувный мотор 2.0. Мощность системы – 381 л.с. На чистой электротяге проезжается около 40 км, а общий запас хода – до 700. Jeep Grand Cherokee бывает стандартного размера или удлиненный на 30 см трехрядный. Но обычный салон после смены поколения тоже вместительнее. У сидящих на втором ряду – развлекательная система с индивидуальными экранами. Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep Фото: Jeep

Kia

Год предполагался щедрым на российские презентации электромобилей. В итоге официально такие прошли у свежеиспеченного липецкого производителя Evolute и у китайского бренда Skywell. Но знаем, что «одобрение типа транспортного средства» успел получить и неординарный электрокар Kia EV6. Чем дело в его случае, судя по всему, и ограничилось – о поступлениях к «белым» дилерам ничего не слышно.

А глобально EV6 очень даже нашумел. Да-да, передвигается он, конечно, еле звучно. Громкое в другом — это результат воплощения новой дизайнерской философии Opposite United, то бишь «Единства Противоположностей». Впечатляет! Создатели электрокаров не подвластны правилам компоновки с ДВС, творят смелее. И кросс-хетчбэк кажется экспериментальным прототипом, который выехал на дороги прямиком со стенда автошоу. Что касается электротехники: EV6 выпускается как с одним мотором, так и полноприводный с двумя, максимум мощности — 325 л.с., запас хода — до 510 км.

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Mercedes-Benz

Исключительный вид лайнера EQS объясняется просто — такова электрическая аналогия семейству S-Класса. Созданная в форме мегалифтбэка с большущим багажным проемом и безрамочными дверями. Наверняка в России премиальный электромобиль производил бы фурор. «Скоро в продаже» — сулит официальный мерседесовский сайт.

Топ-версия удивительна передней панелью Hyperscreen. Стеклянный «Гиперэкран» простирается на ширину салона, объединяя приборный, центральный и пассажирский дисплеи, а для пущей красоты обрамлен подсветкой. У менее дорогих версий сделано иначе: приборы на отдельном элементе, а по центру высокий экран. Для сидящих на втором ряду — свои экраны и планшетик. Ну и в списке оснащения чего только нет. EQS предлагается с задним или полным приводом, шасси полноуправляемое, подвеска пневматическая. Мощность — до 523 л.с., но будет AMG-вариант с показателями выше. Кстати, апгрейдить машину по мелочам, расширяя функционал, допускается онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mercedes-Benz EQS умеет высвечивать на дорогу стрелки-подсказки для водителя. И научен автономно парковаться на стоянке, оборудованной специальными датчиками. Также заявлена выдающаяся у серийных автомобилей обтекаемость Фото: Mercedes-EQ Фото: Mercedes-EQ Фото: Mercedes-EQ Фото: Mercedes-EQ Фото: Mercedes-EQ Следующая фотография 1 / 5 Mercedes-Benz EQS умеет высвечивать на дорогу стрелки-подсказки для водителя. И научен автономно парковаться на стоянке, оборудованной специальными датчиками. Также заявлена выдающаяся у серийных автомобилей обтекаемость Фото: Mercedes-EQ Фото: Mercedes-EQ Фото: Mercedes-EQ Фото: Mercedes-EQ Фото: Mercedes-EQ

Mitsubishi

Особенно заметно отсутствие кроссовера Outlander. Предыдущий — «наше все» — провел в стране долгих девять лет. Что объяснимо: новый-то задержался с мировым дебютом, поскольку Mitsubishi Motors вошла в альянс с Renault-Nissan и многие оригинальные составляющие у преемника стали заменяться на унифицированные с ниссановскими. Перестройка оказалась лишь на пользу, добавила автомобилю плюсов. Сложилась концепция I-Fu-Do-Do, в переводе с японского — «величие».

Outlander и впрямь ощутимо увеличен. Салон похорошел и вмещает семерых. Понижен уровень шумов и вибраций. Серьезны изменения рулевого, подвески и тормозов. Премьера состоялась с бензиновым мотором 2.5 и вариатором. Для полноприводной версии предусмотрен расширенный набор внедорожных режимов. И вообще прибавилось вспомогательной электроники. Например, система Mi-Pilot — адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе и регулировкой скорости в том числе по навигационным данным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Outlander превратился из умеренного в обильный. Шикует цифровыми приборами, проектором данных на лобовое стекло, тачскрином, трехзонным климат-контролем, аудиосистемой Bose с десятком динамиков и панорамной крышей Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Следующая фотография 1 / 6 Outlander превратился из умеренного в обильный. Шикует цифровыми приборами, проектором данных на лобовое стекло, тачскрином, трехзонным климат-контролем, аудиосистемой Bose с десятком динамиков и панорамной крышей Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi Фото: Mitsubishi

Opel

Марка покидала Россию, но вернулась и планировала заниматься нелегким восстановлением утраченных позиций. Собиралась подкатить нам обновленный кроссовер Grandland с кардинально пересмотренным салоном и с гибридной системой. А форвардом задумывался новейший Opel Astra. Предыдущую генерацию которого мы упустили всю целиком.

Astra побуждает опять уверовать в состоятельность сегодняшнего дизайна. Смотрите, все еще удаются эффектные и самобытные автомобили среднего класса. Вот и водителя окружает красивый неоорднунг. Один из ключевых аргументов в пользу модели, разумеется, ее немецкое происхождение. Но времена изменились, ширится-растет унификация, и по факту немецкого у новинки только фрагментами. Платформа французская, конструкция кузова и моторы идентичны с Peugeot. Пускай. Заслуженный авторитет бестселлера это не умаляет. Помимо обычного хетчбэка в европейскую игру за лидерство в классе вступили спортивная версия, универсал и электрокары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Opel Astra демонстрирует Vizor. Так называется утвержденное главным фирменным стилистом Марком Адамсом козырное дизайнерское решение для новинок обозримого будущего: передние части кузовов напоминают визоры шлемов Фото: Opel Фото: Opel Фото: Opel Фото: Opel Фото: Opel Фото: Opel Следующая фотография 1 / 6 Opel Astra демонстрирует Vizor. Так называется утвержденное главным фирменным стилистом Марком Адамсом козырное дизайнерское решение для новинок обозримого будущего: передние части кузовов напоминают визоры шлемов Фото: Opel Фото: Opel Фото: Opel Фото: Opel Фото: Opel Фото: Opel

Range Rover

Тяжелой утратой в российском автопроме стала отмененная перспективная Lada Niva, которая изобреталась на базе проходимого кроссовера Renault Duster. Новый вазовский полноприводник ждали с нетерпением и всенародно. Ну а в сегменте дорогих внедорожников наша аудитория мечтала получить — нет, вовсе не Aurus Komendant с космическим ценником, а действительно важный премьерный Range Rover. Образ харизматичного английского флагмана в целости и сохранности. А по наполнению — прорыв!

Конструкторы выложились на все сто. «Умные» фары, например, связаны с навигатором и автоматически корректируют свет в поворотах. У подвески регулируемые пневмоэлементы и активные стабилизаторы, а контролирующая электроника превентивно меняет жесткость. Шасси полноуправляемое. Привод — быстродействующий и с активным задним дифференциалом, глубина преодолеваемого брода — почти метр, а система внедорожных настроек Terrain Response 2 с девятью режимами разрешает водителю задать конфигурации по личным предпочтениям. Линейку силовых агрегатов возглавил бензиновый битурбомотор V8 4.4. Выпущены и подзаряжаемые бензоэлектрические модификации.

В салоне топ-версии на втором ряду — разделенные тоннелем кресла с массажерами, столики, экраны и центральный сенсорный пульт. Удлиненный на двадцать сантиметров вариант машины позволяет вместить третий нормальный ряд сидений. Аудиосистема с тридцатью пятью динамиками обеспечивает шумоподавление. Климатическая установка — четырехзонная. Для обивки используется шерстяная ткань — Британия!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Range Rover нравится образцовой лаконичностью в интерьере. И спасибо за привычные круглые рукоятки управления. При этом на борту сверхновая электронная архитектура с возможностью дистанционного апгрейда «по воздуху» Фото: Range Rover Range Rover Sport – самостоятельная модель, но в основном повторяющая флагманскую. Топовый двигатель тоже V8 4.4 с такой же мощностью в 530 л.с., совпадают и секунды разгона от 0 до 100 км/ч. Однако по имиджу Sport «динамичнее» Фото: Range Rover Фото: Range-Rover Фото: Range-Rover Фото: Range-Rover Фото: Range-Rover Фото: Range Rover Следующая фотография 1 / 7 Range Rover нравится образцовой лаконичностью в интерьере. И спасибо за привычные круглые рукоятки управления. При этом на борту сверхновая электронная архитектура с возможностью дистанционного апгрейда «по воздуху» Фото: Range Rover Range Rover Sport – самостоятельная модель, но в основном повторяющая флагманскую. Топовый двигатель тоже V8 4.4 с такой же мощностью в 530 л.с., совпадают и секунды разгона от 0 до 100 км/ч. Однако по имиджу Sport «динамичнее» Фото: Range Rover Фото: Range-Rover Фото: Range-Rover Фото: Range-Rover Фото: Range-Rover Фото: Range Rover

Александр Катаев