Девелопер ЛСР установил цену выкупа акций
Совет директоров ЛСР принял решение об обратном выкупе акций. Планируется выкупить до 5,1 млн акций (5% от общего числа) по цене 675 руб. Согласно данным Московской биржи, фри-флоат компании составляет 15%. Заявки будут приниматься с 18 ноября по 17 декабря 2026 года.
Цена выкупа на 2% превысила значение котировок на закрытие предыдущего дня. В компании заявили, что стоимость акций была определена исходя из их рыночной стоимости, «принимая во внимание их средневзвешенную цену на Московской бирже за один месяц». В начале октября котировки ЛСР находились вблизи минимума с июля 2026 года — ниже 470 руб. Однако с 23 октября котировок уверенно пошли вверх. Утром они взлетели на 32%, до 879,8 руб., обновив максимум с апреля 2025 года. В связи с этим биржа была вынуждена объявить дискретный аукцион.
Такой взлет котировок мог быть связан и с ограничениями на короткие позиции у некоторых брокеров. Как заявили “Ъ” собеседники на финансовом рынке, 27 октября ограничения на выставление коротких позиций по акциям ЛСР ввел брокер «Т-Инвестиции».
На данный момент акции застройщиков торгуются в 1,5–3 раза ниже относительно начала года. По данным МСФО за первое полугодие 2026 года выручка ЛСР выросла менее чем на 1%, до 97,1 млрд руб., однако убыток компании за этот период составил 57,6 млрд руб., в 23 раза больше, чем годом ранее.