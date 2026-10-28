Девелопер ЛСР установил цену выкупа акций

Цена выкупа на 2% превысила значение котировок на закрытие предыдущего дня. В компании заявили, что стоимость акций была определена исходя из их рыночной стоимости, «принимая во внимание их средневзвешенную цену на Московской бирже за один месяц». В начале октября котировки ЛСР находились вблизи минимума с июля 2026 года — ниже 470 руб. Однако с 23 октября котировок уверенно пошли вверх. Утром они взлетели на 32%, до 879,8 руб., обновив максимум с апреля 2025 года. В связи с этим биржа была вынуждена объявить дискретный аукцион.