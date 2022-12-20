Мечта Джованни

Джованни Баттиста Фарина был десятым ребенком из одиннадцати в семье и носил прозвище Пинин — младший брат. Всю жизнь его волновали самолеты и аэродинамика. В Первую мировую он курировал производство учебных бипланов, получил благодарность от Министерства военной авиации Италии. В 1930-м основал знаменитую теперь Carrozzeria Pinin Farina, создававшую аэродинамические кузова легковых автомобилей. В 1960-м его компания даже выпустила автомобиль с кузовом, как фюзеляж самолета, — Pininfarina X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Pininfarina Архитектура салона Pininfarina Battista целиком сориентирована на водителя, чтобы обеспечить ему или ей максимально полные и чистые впечатления от вождения. Приборная панель и центральный экран расположены точно на линии взгляда Фото: Pininfarina Следующая фотография 1 / 2 Фото: Pininfarina Архитектура салона Pininfarina Battista целиком сориентирована на водителя, чтобы обеспечить ему или ей максимально полные и чистые впечатления от вождения. Приборная панель и центральный экран расположены точно на линии взгляда Фото: Pininfarina

Но мечта основателя Pininfarina о самолетах исполнилась уже после его смерти. На Женевском моторшоу — 2019 к будущему 90-летию фирмы был представлен первый в мире итальянский электрический гиперкар Pininfarina Battista с «самолетными» характеристиками: мощность — 1900 л.с., разгон до сотни — 1,86 секунды, до двухсот — 4,75 секунды, до трехсот — 12 секунд. Максимальная скорость автомобиля составляет 350 км/ч.

И вот спустя три года на заводе Pininfarina SpA в итальянской коммуне Камбьяно началось производство Pininfarina Battista. Тираж автомобиля — 150 экземпляров, каждый собирается вручную примерно за 1250 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активное антикрыло можно по заказу покупателя персонализировать, окрасив его нижнюю часть в контрастный цвет. Так же как и другие элементы, например, головки винтов – чтобы цветовыми акцентами подчеркнуть красоту задней части машины

Фото: Pininfarina Активное антикрыло можно по заказу покупателя персонализировать, окрасив его нижнюю часть в контрастный цвет. Так же как и другие элементы, например, головки винтов – чтобы цветовыми акцентами подчеркнуть красоту задней части машины

Фото: Pininfarina

Мечта Джованни исполнилась благодаря приходу в автомобильную промышленность электротяги, когда технологии развития ДВС достигли своего логического предела. Батарея на 120 кВт/ч от другого производителя электрических гиперкаров, хорватского Rimac, и четыре электромотора, передающих мощность на каждое колесо, делают Pinfarina Battista вдвое мощнее гоночного болида Формулы 1 — при нулевом уровне выбросов. Запас хода автомобиля по циклу WLTP составляет 476 км.

Карбоновый монокок, подвеска на двойных поперечных рычагах, 390-миллиметровые керамические тормозные диски Brembo — кстати, кроме рекордной динамики, подтвержденной замерами на Dubai Autodrome, этот гиперкар Pininfarina там же установил еще и рекорд эффективности торможения. Тормозной путь от 100 км/ч до полной остановки составил всего 31 метр.

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При этом Battista прекрасно подходит и для повседневного использования. В числе пяти его режимов вождения есть не только сверхточный гоночный Furioso, обеспечивающий максимальную поперечную маневренность, но и чрезвычайно комфортный Сalma. В нем рулевое колесо становится таким легким, словно автомобиль разом сбросил 300–400 кг. И у каждого из пяти режимов есть свой индивидуальный саундтрек — электромобиль-то звуков почти не издает. Поэтому технология Suono Puro, «чистый звук» в переводе итальянского, синтезирует индивидуальное звучание мотора для каждого из пяти ездовых профилей.

Внутренняя электронная «симка» eSIM обеспечивает потоковое видео и высокоскоростную навигацию в более чем 50 странах мира. Салон Pininfarina Battista предлагается в 128 млн комбинаций цветов и декора. Примечательная деталь: сиденья автомобиля сшиты вручную, но сам их материал — экологически чистая кожа. Искусственный материал, говоря проще. И это в машине, цена которой начинается от €2,2 млн.

Вот что значит зеленая экономика.

Александр Янковский