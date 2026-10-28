Из жизни неаппетитных

О Лизе, с ее очаровательно то ли бессмысленным, то ли беззащитным взглядом, известно, что она «одним проектом занимается и не любит, когда люди не умеют расставлять приоритеты». О Рамазе в «Привычке» было известно, что он онлайн-консультант по продаже унитазов: и то хлеб. В «Кровати» у него есть некая работа, а там, прикинь, Лиза, есть чел, который изрисовывает блокнотики картинками города Горлохуевка, застроенного домами в форме пенисов.