Дьявол носит «Прага»

Существуют разные мнения относительно того, как правильно переводить на русский знаменитую композицию «Bohemian Rhapsody» группы Queen. У нас переводят «Богемская рапсодия», будто речь идет про изделия стеклодувов из чешской Богемии, а не про богему — «особый образ жизни, характерный для определенной части художественной интеллигенции», как учат словари. Представленный в 2022 году гиперкар Bohema мало кому известной марки Praga вроде бы подобных загадок не задает. С одной стороны — из Чехии, с другой — явно не хрусталь, хотя разбить все равно страшно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Praga Фото: Praga

Во времена СССР чешская компания Praga поставляла в нашу страну трехосные грузовики повышенной проходимости Praga V3S. Но предприятие к тому моменту имело за плечами уже солидную биографию. Основанное в конце XIX века, оно выпускало и танки, и самолеты, и бронемашины, и сельхозтехнику, и автобусы. После 1964 года фирма переориентировалась на производство трансмиссий. Но в последние годы в ее продукции появились и трековые автомобили.

Гиперкар Praga Bohema, воплотивший в себе опыт производства гоночных машин, ясное дело, помимо конструктивных особенностей и динамических характеристик должен иметь легенду. Так вот, его появление приурочено к победе Praga Alfa в гонке «1000 миль Чехословакии» в 1933 году. Дата вовсе не круглая — 89 лет прошло, но именно 89 машин Praga Bohema будет выпущено в течение нескольких лет, и точка. В 2023 году будет сделано десять экземпляров, далее планируется собирать по двадцать гиперкаров в год. Цена — 1,28 млн евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На сайте компании приведены цифры – сколько массы приходится на одну лошадиную силу у самых разных машин. На первом месте формульный болид – 0,76. На втором лемановский прототип LMP-1 – 0,97. И на третьем та самая Praga Bohema – 1,40 Фото: Praga Фото: Praga Следующая фотография 1 / 2 На сайте компании приведены цифры – сколько массы приходится на одну лошадиную силу у самых разных машин. На первом месте формульный болид – 0,76. На втором лемановский прототип LMP-1 – 0,97. И на третьем та самая Praga Bohema – 1,40 Фото: Praga Фото: Praga

Praga Bohema — это среднемоторный заднеприводный автомобиль, созданный на платформе углепластикового монокока собственной разработки компании. Двери-гильотины оснащены электроприводами, но имеют и механические замки для подстраховки. В салоне карбон-кожа-алькантара, впрочем, как у всех. Кокпит узкий, однако в машине легко помещаются двое взрослых мужчин под два метра ростом. Сильно изогнутое лобовое стекло дает отличный обзор — специально для него компания разработала необычный дворник с прилеганием по всей ширине. Рядом с рулевым колесом — банальная «держалка» для смартфона, на который можно выводить ряд функций управления автомобилем. Лет десять назад на другом чешском автомобиле, немного, правда, из другой ценовой ниши, речь про Skoda Citygo, вообще не стали городить навигацию, а просто сделали «держалку» для смартфона — «все равно большинство из нас, даже те, кто на крутых машинах, пользуются не штатной навигацией, а навигатором в смартфоне».

Двигатель — от Nissan GT-R, доработанный британским ателье Litchfield Engineering. Система смазки с сухим картером позволяет избежать масляного «голодания». Коробка передач — шестиступенчатая секвентальная Hewland. Подвеска короткоходная с регулируемыми амортизаторами типа push-rod, однако она обеспечивает плавность хода на обычных дорогах. Чтобы подчеркнуть, что автомобиль пригоден и для повседневного использования, в задних крыльях имеются багажные отсеки по 50 литров каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основные настройки управления встроены в объемную центральную часть рулевого колеса. Кстати, для оптимального хвата сама «баранка» изготавливается по индивидуальному заказу, учитывает ширину ладони и длину пальцев владельца

Фото: Praga Основные настройки управления встроены в объемную центральную часть рулевого колеса. Кстати, для оптимального хвата сама «баранка» изготавливается по индивидуальному заказу, учитывает ширину ладони и длину пальцев владельца

Фото: Praga

Александр Папешин