Мясная сборная солянка

Австрийская компания KTM показала KTM X-BOW GT-XR. Автомобиль позиционируется как «суперкар, максимально приближенный к настоящей гоночной машине», на основе которой он, собственно, и построен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KTM Фото: KTM

В представлении большинства, если такое представление вообще есть, KTM с незапамятных времен выпускает мотоциклы, внедорожные и не только. Но с 2008 года — еще и спортивные автомобили. Малыми и очень злыми партиями.

KTM X-BOW GT-XR построен на базе трековой модели X-BOW GT2, выступающей сразу в нескольких чемпионатах. Ей на дороги общего пользования выезжать нельзя. А GT-XR можно. Машина получила все необходимые атрибуты. От тех, что требует закон — площадок для номерных знаков, «гражданской» светотехники и системы выпуска, до элементарных человеческих удобств вроде кондиционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для повышения устойчивости шасси KTM X-BOW GT-XR максимально занижено. Дорожный просвет составляет всего 9 см. Если у вас «на районе» полно лежачих полицейских или вы привыкли парковать свой спорткар на тротуаре, имеет смысл заказать в качестве опции гидравлический механизм подъема передней части кузова

Фото: KTM Для повышения устойчивости шасси KTM X-BOW GT-XR максимально занижено. Дорожный просвет составляет всего 9 см. Если у вас «на районе» полно лежачих полицейских или вы привыкли парковать свой спорткар на тротуаре, имеет смысл заказать в качестве опции гидравлический механизм подъема передней части кузова

Фото: KTM

Однако, несмотря на точечные улучшения, по уровню комфорта X-BOW GT-XR недалеко ушел от базовой модели. Посмотрите на фотографии и поищите двери. Их нет, зато имеется откидной фонарь, как на истребителе, один вид которого дает понять: чтобы занять место за рулем «икс-боу», надо иметь элементарную спортивную подготовку. Просмотр по телевизору автомобильных гонок за таковую, увы, не считается.

Пробравшись в салон, за тесноту вполне заслуживающий обозначение «кокпит», и оказавшись в объятиях карбонового кресла-ковша с четырехточечным ремнем безопасности, водитель обнаружит, что положение сиденья не меняется — благо на 30 см взад-вперед регулируется положение педального блока. Еще под пятую точку допускается подложить специальную подушку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: KTM Фото: KTM Следующая фотография 1 / 2 Фото: KTM Фото: KTM

Также обращает на себя внимание настоящий спортивный руль с цветным дисплеем, на который выводятся все основные параметры, от оборотов/скорости до различных температурных показателей. Руль сделан съемным — но явно не для того, чтобы, оставляя машину в неблагополучном районе, вы могли обезопасить ее от угона, — и оснащен электрическим усилителем, который, как уверяет производитель, идеально отвечает гоночному характеру автомобиля в движении и ощутимо облегчает процесс парковки.

KTM X-BOW GT-XR сделан по принципу мясной сборной солянки. Точнее, многие спортивные автомобили сделаны по такому принципу, но австрийцы охотно называют ингредиенты. Стесняться нечего. Никто не заменяет наваристый бульон кубиками. Амортизаторы — Sachs, кованые легкосплавные диски — OZ Racing. Расположенный за кокпитом двигатель получен от Audi: 500-сильный, рядный, турбированный, с комбинированным впрыском, объемом 2,5 литра. «Самый мощный серийный пятицилиндровый мотор в мире, который девять раз признавали „двигателем года"», — представляет KTM «сердце машины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В основе кузова автомобиля полностью карбоновый монокок, «жесткость и безопасность которого проверены в бескомпромиссных условиях настоящих гонок». Двигатель и коробка передач установлены на стальной пространственный раме

Фото: KTM В основе кузова автомобиля полностью карбоновый монокок, «жесткость и безопасность которого проверены в бескомпромиссных условиях настоящих гонок». Двигатель и коробка передач установлены на стальной пространственный раме

Фото: KTM

Коробка — роботизированная, семиступенчатая, модели DQ 500. Да, это «мокрая DSG» — такую коробку можно встретить на многих машинах концерна Volkswagen, например на Skoda Kodiaq. Привод — задний, с дифференциалом повышенного трения. Разгон до 100 км/ч — 3,4 секунды, до 200 км/ч — 6,9. На подстраховке — ABS и ESP.

Производят автомобили всей серии KTM X-BOW в австрийском Граце общим тиражом не более ста штук в год. Ориентировочная цена GT-XR — 300 тыс. евро.

Сергей Нестерцев