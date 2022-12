Компания Bugatti представила автомобиль, который ставит точку в длинной и славной истории. Родстер W16 Mistral станет последней машиной марки, оснащенной 16-цилиндровым двигателем.

The Last Of Its Kind. «Последний в своем роде». В 2022 году Bugatti представила последний свой автомобиль, оснащенный двигателем W16. Число 16 указывает на количество цилиндров, буква W, то есть двойное V, на их расположение. Появление в середине двухтысячных невероятно сложного с технической точки зрения серийного двигателя стало возможным благодаря тому, что марка Bugatti стала частью группы Volkswagen, руководству которой было очень важно показать всему миру безграничный потенциал концерна. Пошли дорожкой, протоптанной в XX веке: решили помериться числом и силой поршней.

В каком-то смысле инженеры «смогли повторить». Основатель компании Этторе Бугатти представил 16-цилиндровый двигатель еще в середине 1910-х годов, когда ни про какой Volkswagen и слышно не было. Правда, тот мотор базировался на более простой U-образной схеме и имел два коленчатых вала, то есть представлял собой два параллельно установленных рядных мотора, объединенных общей идеей и картером. Двигатель W16 тоже можно мысленно поделить на две части — на два мотора V8, точнее — VR8. Но коленвал один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Название «шеснарь» отлично подошло бы двигателю W16 Bugatti. Но, увы, его в России занял 16-клапанный вазовский мотор, который сменил восьмиклапанник, прозванный «восьмиклопом». А клапанов на W16 ровно 64 штуки, по четыре на каждый цилиндр. Это сколько же времени займет их рассухарить при капремонте?!

Когда относительно компактный, но очень сложный W16 впервые появился на модели Bugatti Veyron, его ругали и диванные, и гаражные критики. Мол, конструкция в буквальном смысле слишком горяча и нежизнеспособна, замучаются богатые бездельники по сервисам ездить.

И вот смотрите, мотор продержался до наших дней. От модели Veyron он перешел по наследству следующему гиперкару, с названием Chiron: от начальной 1001 л.с. он добрался до 1600 л.с. А теперь все, финиш. Если, конечно, история не окажется «последним выходом Аллы Пугачевой на сцену».

Mistral W16 — родстер, то есть открытая двухместная машина. Отлично подходит для ритуала прощания. Непрактичность гипердорогого, с объявленной ценой «5 млн евро без НДС», автомобиля только подчеркивает гусарство будущих владельцев. Крыша, как пишут, в комплект поставки не входит. Хватает на Mistral? Найдутся деньги и на хорошую погоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В дизайне Bugatti Mistral много цитат: признайтесь, вы и без нашей подсказки увидели отсылки к Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid 1934 года. Нет? Присмотритесь к огромным воздухозаборникам за спинками спортивных сидений. На полной мощности двигатель потребляет до 70 тыс. литров воздуха в минуту

Мистраль, в копилку эрудита, это мощный ветер, который дует из долины реки Роны, через «Лазурку», как игриво называют Cote d’Azur отечественные покупатели подобных машин, в сторону Средиземного моря. Еще кто-то из соотечественников ощутит болезненный укол, вспомнив, что «Мистралями» звались десантные корабли-вертолетоносцы, которые Франция должна была, да так и не передала России — «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж».

Немного технических подробностей. Доработанный двигатель W16, впервые использованный на модели Chiron Super Sport 300 +, имеет четыре турбины и выдает 1600 л.с. и 1600 Нм. Привод полный.

Динамические показатели Mistral W16 названы полунамеком: дескать, водителю будет удобно считывать показания приборов на скорости до 420 км/ч. Если вы не стоите в листе ожидания, проверить вам вряд ли удастся: мировая квота в 99 машин давно распродана, притом что поставки начнутся только в 2024 году.

Сергей Шерстенников