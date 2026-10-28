В Алешках разминируют маршруты для эвакуации жителей и доставки помощи

Уполномоченный отметила, что с 27 октября режим прекращения огня соблюдает как российская, так и украинская сторона. Яна Лантратова сообщила, что над гуманитарной миссией также продолжают работать уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и первая леди США Мелания Трамп.