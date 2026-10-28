В Алешках разминируют маршруты для эвакуации жителей и доставки помощи
В Алешках в Херсонской области продолжается разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Сейчас крайне важно обеспечить безопасность дорог, чтобы люди могли покинуть город. На этом сосредоточены наши усилия»,— написала госпожа Лантратова.
Уполномоченный отметила, что с 27 октября режим прекращения огня соблюдает как российская, так и украинская сторона. Яна Лантратова сообщила, что над гуманитарной миссией также продолжают работать уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и первая леди США Мелания Трамп.
23 октября пресс-служба Белого дома заявила, что Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Режим тишины будет действовать до 1 ноября. Жители города, который находится на передовой, столкнулись с нехваткой чистой воды, еды и лекарств. По последним данным, там проживают около 2 тыс. человек, в основном — пожилые люди.