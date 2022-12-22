Новая коллекция марок

Весь год в России автосалоны снимали со своих фасадов вывески покинувших страну брендов. Но иногда старые логотипы дилеры снимали, а на их место вешали новые.

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«Москвич», он же JAC

Возрожденный бренд «Москвич» пока представлен единственной моделью – «Москвич 3». Эта машина – клон уже хорошо знакомого и до сих пор продающегося в России китайского кроссовера JAC JS4 – конкурента, например, Kia X-Line или Hyundai Creta. «Москвич 3» пока производят на площадке бывшего завода Renault в Москве методом крупноузловой сборки. Длина этого SUV 4410 мм, колесная база – 2620 мм, клиренс – 200 мм. Перепрошивкой электронных «мозгов» увеличивают мощность полуторалитрового китайского мотора со 136 сил до 150, крутящий момент достигает 250 Нм. Трансмиссии у автомобиля – механическая и вариатор, привод только передний.

Первые «Москвичи 3» в конце декабря ожидаются у дилеров в Москве и в Центральном федеральном округе, позже – в других регионах. Стоимость машины, как ожидается, составит около 2,3 млн рублей. На заводе видят основными покупателями «Москвича 3» бюджетные учреждения, каршеринг, такси.

В 2024 году на «Москвиче» планируют перейти от крупноузловой сборки к мелкоузловой, повысить уровень локализации за счет российских комплектующих. А к 2025 году – выпустить на оригинальной российской платформе электромобиль «Москвич».

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Evolute, Dongfeng из Липецка

Впрочем, российский электромобиль уже есть, с сентября этого года выпускается в Липецке предприятием «Моторинвест» под брендом Evolute, модель называется i-Pro. Это российская версия электрического седана Dongfeng Aeolus E70.

Evolute i-Pro длиной 4680 мм и с колесной базой 2700 мм оснащен 150-сильным электромотором и батареей емкостью 53 кВт•ч, обещающей запас хода около 430 км. К концу декабря общий тираж должен составить более 2300 машин, впоследствии ежегодный выпуск достигнет 100 тыс. Уже в будущем году на заводе планируют запустить полный цикл производства.

Evolute i-Pro предлагается в единственной комплектации стоимостью 2,065 млн рублей – это с учетом госсубсидии. Печка в машине не очень мощная, производитель за дополнительную плату оснащает i-Pro автономным дизельным отопителем. Его можно запускать дистанционно через оригинальное мобильное приложение. Полностью русифицированная мультимедиа Evolute разработана компанией МТС.

Из недостатков i-Pro отмечают не очень вместительный багажник, который к тому же, словно у «Нивы», открывается только изнутри салона. И увеличить объем нельзя: спинка заднего дивана не складывается. Разъем зарядного порта китайского стандарта требует переходника, иначе большинство нынешних городских зарядок недоступны. Впрочем, у Evolute уже есть собственные зарядные станции, она собирается создавать из них большую сеть, а также ремонтировать батареи. Электроседан будут эксплуатировать в каршеринге, в такси. Также российское Минприроды планирует с будущего года заменить все автомобили с ДВС в своем автопарке на Evolute i-Pro.

Для реализации своих авто «Моторинвест» подписал соглашение о партнерстве с «Авилоном», в салонах дилера уже стоят десятки Evolute.

В модельном ряду марки будет пять моделей. Помимо i-Pro уже есть две. Переднеприводный кроссовер i-Joy, двойник китайского Dongfeng Fengon E3, по габаритам близок к Skoda Karoq. И дилеры уже принимают заказы на семиместный минивэн Evolute i-Van. А вот дата выхода спортивного кросс-купе Evolute i-Jet c разгоном до 100 км/ч за 3,9 секунды пока не объявлена, хотя на российском сайте компании он представлен.

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Omoda, из семьи Chery

Кроссовер Omoda C5 у себя в Китае – просто Chery Omoda, но у нас компания начала этим автомобилем отдельный суббренд. Его слоган – Art in Motion, «Искусство в Движении»; один из ориентиров и соперников – ушедшая из России Mazda.

У переднеприводного пока фастбэка длиной 4400 мм и с колесной базой 2630 мм – яркие дизайнерские внешность и внутренность, но при этом скромный полуторалитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 147 сил, агрегатированный с вариатором. Дорожный просвет 190 миллиметров. Салон привлекает дизайном и современными техническими решениями. Цена автомобиля – от 2,4 до 2,7 млн рублей в зависимости от комплектации.

Chery собирается продвигать у нас Omoda как бренд для молодых и модных. Omoda-центры – сейчас только в Москве и в ближнем Подмосковье их восемь, а всего планируется открыть сто двадцать – будут торговать также брендированной одеждой и аксессуарами.

В будущем году Chery обещает привезти в Россию еще три модели Omoda, включая полноприводный вариант C5 c двигателем объемом 1,6 литра, с которого в Китае cнимают до 197 сил. А в перспективе – и полностью электрический С5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Парящая» крыша Omoda С5 – добавляющий визуальной легкости эффект, созданный за счет черной отделки средних и задних стоек кузова и тонировки задних окон Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 6 «Парящая» крыша Omoda С5 – добавляющий визуальной легкости эффект, созданный за счет черной отделки средних и задних стоек кузова и тонировки задних окон Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda

Skywell, источник питания

Один из ведущих в Китае производителей легковых машин и грузовиков на электротяге привез нам премиальный среднеразмерный электрокросcовер ET5. Соперника ушедших BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, Volvo XC60 – но переднеприводного. При относительно скромной длине ET5 в 4698 мм, чуть больше Skoda Kodiaq, его колесная база составляет внушительные 2800 мм. С 204-сильным электромотором разгон до сотни занимает 7,9 секунды. Батарея емкостью 72 кВт•ч обещает пробег в 400 км, при использовании быстрой зарядки восстанавливается за 30 минут. На нее дается восьмилетняя гарантия, есть возможность вторичного использования. Интересная деталь: ET5 можно использовать как источник питания для сторонних потребителей – от электрогриля на пикнике до подзарядки другого электромобиля.

Автомобиль предлагает «первое в мире запатентованное сиденье для здорового сна», при этом в нем нет подогревов – лобового стекла, рулевого колеса, заднего ряда. Хотя благодаря тепловому насосу салон прогревается быстро. Есть две комплектации – за 4,5 млн и 5 млн рублей. Дилер пока один, готовится открытие еще пятнадцати по всей стране: Сочи, Нижний Новгород, Тюмень, Краснодар, Владивосток. «Фишка» ET5 – возможность проходить «малые» ТО на дому, к владельцу приедет мобильная бригада.

На июль 2023-го намечен старт продаж гибридного кроссовера HT-I с запасом хода более 1200 км, в том же году должен появиться минивэн D11.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьера Skywell ET5 состоялась два года назад. Тогда же в Германии была основана компания Elaris, которая начала вывод этого автомобиля на рынок Европы Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Следующая фотография 1 / 10 Премьера Skywell ET5 состоялась два года назад. Тогда же в Германии была основана компания Elaris, которая начала вывод этого автомобиля на рынок Европы Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell Фото: Skywell

Tank для России

Этот суббренд Great Wall, с 2020 года представлявший в Китае премиальные рамные внедорожники, уже вышел за пределы внутреннего рынка: первой страной экспорта была Саудовская Аравия, второй станет Россия. До конца года компания официально представит две из пяти будущих моделей своей линейки – Tank 300 и Tank 500 – и объявит цены на них.

Первый напоминает Jeep Wrangler, за вторым закрепилась репутация соперника Toyota Land Cruiser 300. Длина «трехсотого» Tank – 4,76, колесная база – 2,85 м. Двухлитровый турбомотор мощностью 227 сил, восьмиступенчатый «автомат». Полный привод, пониженный ряд, три блокировки – у обеих Tank. «Пятисотый» при той же колесной базе, что и у младшего, на 12 см длиннее, в его трансмиссии девять ступеней, мотор – трехлитровый V6, 334 силы.

Поначалу планируется привозить автомобили, выпущенные в Китае, и продавать через отдельную дилерскую сеть. Но впоследствии Tank, возможно, будут выпускать и в России, на заводах материнской Haval, и продавать через ее салоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Продажи Tank в Китае в октябре превысили 200 тыс. единиц с момента запуска бренда. Компания отметила это, выпустив юбилейные версии Tank 300 и Tank 500 Фото: Tank Tank 300 Фото: Tank Фото: Tank Tank 300 Фото: Tank Tank 500 Фото: Tank Tank 500 Фото: Tank Следующая фотография 1 / 6 Продажи Tank в Китае в октябре превысили 200 тыс. единиц с момента запуска бренда. Компания отметила это, выпустив юбилейные версии Tank 300 и Tank 500 Фото: Tank Tank 300 Фото: Tank Фото: Tank Tank 300 Фото: Tank Tank 500 Фото: Tank Tank 500 Фото: Tank

Voyah, сделано для Европы

В конце декабря в автосалонах должны появиться первые Voyah Free – премиальные внедорожники, начавшие со внутреннего китайского рынка, но изначально ориентированные на мировую экспансию. Voyah – дочерний бренд Dongfeng, так что дистрибьютером марки в России логично выступил «Моторинвест», производитель «липецких Dongfeng», Evolute. И дилер у Voayh тот же, «Авилон».

У Voyah две версии, электрическая и гибридная, обе полноприводные, с регулируемой пневмоподвеской. Длина – 4905 мм, чуть короче Volvo XC90, колесная база – 2960 мм. Первыми приедут электрические машины с батареей на 103 кВт, мощностью 488 сил, разгоном до 100 км/ч за 4,7 секунды и запасом хода в 475 километров. Цена – от 7,8 млн рублей. Гибридные версии ожидаются в марте, их цена пока неизвестна. У гибрида запас хода уже 860 км: более скромная ходовая батарея в 33 кВт•ч заряжается не только от сети, но и от 109-сильной бензиновой рядной «четверки», работающей как генератор, что увеличивает пробег. Электромоторы у гибрида мощнее – 694 сил в сумме, крутящий момент 1040 Нм, разгон до сотни на 0,2 секунды быстрее, чем у электрокара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интеллектуальная система ночного видения Voyah Free распознает в темноте объекты перед автомобилем на расстоянии до 150 м с точностью 99 процентов Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 6 Интеллектуальная система ночного видения Voyah Free распознает в темноте объекты перед автомобилем на расстоянии до 150 м с точностью 99 процентов Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah Фото: Voyah

XEV – это серьезно

Хотя имя у электрического ситикара молодой китайской компании несерьезное, игрушечное – Yoyo. И производится он необычно – печатается на принтере. Первая партия в 150 штук ожидается если не в оставшиеся до Нового года дни, то в 2023-м. Yoyo меньше 2,5 м в длину, база 1680 мм, он двухместный, конечно. Багажник – 180 литров. При этом – кондиционер, ABS, люк, электростеклоподъемники. 20-сильный электромотор с приводом на задние колеса разгоняет Yoyo до 80 км/ч, пробег – до 150 км. Важно: батарея съемная, ее можно быстро самому заменить на заряженную, как у электровелосипеда. В Европе Yoyo стоит чуть меньше 14 тысяч евро, а у нас должен стоить всяко меньше, чем Smart. Которого к тому же и нет.

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Александр Янковский