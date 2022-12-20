Классика жанра

Томас Мор был бы доволен. Ведь именно в «Утопии» этого английского философа XVI века сказано: «Играй возможно лучше ту пьесу, которая у тебя под рукою, и не приводи ее в совершенный беспорядок тем, что тебе приходит на память из другой, хотя бы и более изящной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pagani Фото: Pagani

Вот и Горацио Пагани не стал соблазняться модной темой электрических гиперкаров и построил собственную Utopia как эволюционное продолжение своих первых двух машин, Zonda 1999 года и Huayra, выпущенного в 2012-м. Поэтому в Utopia — никаких новомодных тяговых электродвигателей и батарей, а только старый добрый шестилитровый V12 с двумя турбинами от Mercedes-AMG. Просто не 840 сил, как раньше, а 864. И никакого полного привода — только хардкор, только задний. И семиступенчатая коробка передач Xtrac, объединенная с электромеханическим дифференциалом, может быть — внимание! — предложена не только в роботизированной версии, но и в ручной.

Понадобились «более четырех тысяч эскизов, десять моделей уменьшенного масштаба, одна модель для продувки в аэродинамической трубе, две модели в масштабе 1:1 и бесчисленное множество идей. Исследования и эксперименты над восемью полными прототипами для работы, которая длилась более шести лет», объяснял Пагани. В результате вышел классический двухместный среднемоторный спорткар с фамильными чертами экстерьера Pagani — фирменными наружными зеркалами на тонких ножках и четырьмя «дулами» системы выпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pagani Фото: Pagani

В салоне нет новомодных экранов, за исключением маршрутного компьютера в центре приборной панели, так что все приборы аналоговые — и два больших «колодца» за рулевым колесом, и четыре хорошо читаемых циферблата в центре передней панели.

Монокок выполнен из того же композита Carbo-Titanium, что и в Huayra, но углеволокно, из которого изготовлены внешние панели, новое, на 38 процентов более жесткое. Подвеска — пружинная, на двойных кованых поперечных рычагах из алюминия с электронно-управляемыми амортизаторами. Тормоза Brembo, с карбон-керамическими дисками, впереди по шесть поршней на суппорт, сзади четыре. Покрышки разноширокие, передние — 21-дюймовые, задние — на дюйм шире. На корме — антикрыло с двумя подвижными секциями. Вообще аэродинамикой Utopia в Pagani гордятся особо, она в самом деле лучше, чем у прежних моделей компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задние фонари Pagani Utopia, вставленные в воздухоотводы по бокам задних крыльев, выглядят как патрубки авиационных турбин, и сходство это особенно усиливается, когда фонари зажигаются

Фото: Pagani Задние фонари Pagani Utopia, вставленные в воздухоотводы по бокам задних крыльев, выглядят как патрубки авиационных турбин, и сходство это особенно усиливается, когда фонари зажигаются

Фото: Pagani

Фары автомобиля вызывают в памяти светотехнику культового итальянского мотороллера Vespa, задние фонари напоминают сопла реактивного двигателя. При этом в целом ретродизайн автомобиля, экстерьер немного в стиле «назад в 1950-е», не всем пришелся по вкусу. Хотя критика и споры лишены смысла. Автомобиль будет выпущен всего в 99 экземплярах. Продажи начнутся в середине 2023 года, но правильнее будет сказать не продажи, а просто доставка покупателям. Ведь все Pagani Utopia первого выпуска уже были раскуплены заранее. И цена — минимум €2,15 млн евро — поклонников марки не испугала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pagani Фото: Pagani

Интересно, что при желании Pagani Utopia можно было заказать на зимней резине Pirelli SottoZero. Неужели расчет на покупателей из России?

Александр Янковский