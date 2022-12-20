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Коммерсантъ FM
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Классика жанра

Глубина философии или просто утопия?

Томас Мор был бы доволен. Ведь именно в «Утопии» этого английского философа XVI века сказано: «Играй возможно лучше ту пьесу, которая у тебя под рукою, и не приводи ее в совершенный беспорядок тем, что тебе приходит на память из другой, хотя бы и более изящной».

Фото: Pagani

Фото: Pagani

Вот и Горацио Пагани не стал соблазняться модной темой электрических гиперкаров и построил собственную Utopia как эволюционное продолжение своих первых двух машин, Zonda 1999 года и Huayra, выпущенного в 2012-м. Поэтому в Utopia — никаких новомодных тяговых электродвигателей и батарей, а только старый добрый шестилитровый V12 с двумя турбинами от Mercedes-AMG. Просто не 840 сил, как раньше, а 864. И никакого полного привода — только хардкор, только задний. И семиступенчатая коробка передач Xtrac, объединенная с электромеханическим дифференциалом, может быть — внимание! — предложена не только в роботизированной версии, но и в ручной.

Понадобились «более четырех тысяч эскизов, десять моделей уменьшенного масштаба, одна модель для продувки в аэродинамической трубе, две модели в масштабе 1:1 и бесчисленное множество идей. Исследования и эксперименты над восемью полными прототипами для работы, которая длилась более шести лет», объяснял Пагани. В результате вышел классический двухместный среднемоторный спорткар с фамильными чертами экстерьера Pagani — фирменными наружными зеркалами на тонких ножках и четырьмя «дулами» системы выпуска.

Фото: Pagani

Фото: Pagani

В салоне нет новомодных экранов, за исключением маршрутного компьютера в центре приборной панели, так что все приборы аналоговые — и два больших «колодца» за рулевым колесом, и четыре хорошо читаемых циферблата в центре передней панели.

Монокок выполнен из того же композита Carbo-Titanium, что и в Huayra, но углеволокно, из которого изготовлены внешние панели, новое, на 38 процентов более жесткое. Подвеска — пружинная, на двойных кованых поперечных рычагах из алюминия с электронно-управляемыми амортизаторами. Тормоза Brembo, с карбон-керамическими дисками, впереди по шесть поршней на суппорт, сзади четыре. Покрышки разноширокие, передние — 21-дюймовые, задние — на дюйм шире. На корме — антикрыло с двумя подвижными секциями. Вообще аэродинамикой Utopia в Pagani гордятся особо, она в самом деле лучше, чем у прежних моделей компании.

Задние фонари Pagani Utopia, вставленные в воздухоотводы по бокам задних крыльев, выглядят как патрубки авиационных турбин, и сходство это особенно усиливается, когда фонари зажигаются

Задние фонари Pagani Utopia, вставленные в воздухоотводы по бокам задних крыльев, выглядят как патрубки авиационных турбин, и сходство это особенно усиливается, когда фонари зажигаются

Фото: Pagani

Задние фонари Pagani Utopia, вставленные в воздухоотводы по бокам задних крыльев, выглядят как патрубки авиационных турбин, и сходство это особенно усиливается, когда фонари зажигаются

Фото: Pagani

Фары автомобиля вызывают в памяти светотехнику культового итальянского мотороллера Vespa, задние фонари напоминают сопла реактивного двигателя. При этом в целом ретродизайн автомобиля, экстерьер немного в стиле «назад в 1950-е», не всем пришелся по вкусу. Хотя критика и споры лишены смысла. Автомобиль будет выпущен всего в 99 экземплярах. Продажи начнутся в середине 2023 года, но правильнее будет сказать не продажи, а просто доставка покупателям. Ведь все Pagani Utopia первого выпуска уже были раскуплены заранее. И цена — минимум €2,15 млн евро — поклонников марки не испугала.

Фото: Pagani

Фото: Pagani

Интересно, что при желании Pagani Utopia можно было заказать на зимней резине Pirelli SottoZero. Неужели расчет на покупателей из России?

Александр Янковский

Pagani Utopia

Двигатель, тип V12, бензиновый битурбо
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 864 при 6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 1100 при 2800–5900
Трансмиссия МКПП/AMT 7-ступ., электромеханический дифференциал
Привод задний
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 2,7
Максимальная скорость, км/ч 370

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