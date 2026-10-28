Минобороны Турции заявило о праве на ответ в случае атак в Черном море

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море и призвал Россию и Украину «действовать разумно». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда, которые принадлежат турецкой стороне.