Минобороны Турции заявило о праве на ответ в случае атак в Черном море
Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море и призвал Россию и Украину «действовать разумно». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда, которые принадлежат турецкой стороне.
«Обеим сторонам постоянно передаются необходимые предупреждения, чтобы предотвратить попадание коммерческих судов в зону конфликта и немедленно прекратить нападения на гражданские суда»,— заявил Яшар Гюлер в Софии, где прошло совещание по вопросам безопасности с участием его коллег из Румынии и Болгарии (цитата по Reuters).
С июля в Черном море участились случаи атак на суда и инфраструктуру, обеспечивающую экспорт нефти и зерна. 28 октября еще одно торговое судно атаковали три БПЛА вблизи Болгарии. Кремль настаивал, что безопасное судоходство оказалось под угрозой из-за атак Украины. При этом некоторые европейские страны, включая Румынию, обвиняют в подобных инцидентах Россию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце сентября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал предпринять шаги для обеспечения безопасности в Черном море. В том числе он предлагал создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам.