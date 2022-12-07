Полиция задержала экс-президента Перу после импичмента

Полиция Перу задержала бывшего президента Педро Кастильо, которому ранее был объявлен импичмент. Ему предъявлено обвинение в мятеже и злоупотреблении полномочиями. За несколько часов до того, как ему объявили импичмент, президент распорядился распустить парламент и ввести в стране ежевечерний комендантский час.

«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо»,— сообщили правоохранители Перу в Twitter.

Как пишет газета Elcomercio, президент покинул дворец правительства и направился в штаб-квартиру, где его и задержала полиция. По данным газеты, также были арестованы жена президента и их дети. Педро Кастильо назвал задержание «нарушением конституционного порядка».

На заседании по объявлению импичмента в парламенте заявили, что Педро Кастильо показал «постоянную моральную неспособность» руководить нацией. За импичмент проголосовал 101 депутат, 6 — проголосовали против, 10 воздержались. Незадолго до голосования президент призывал к новым выборам в законодательные органы, он также собрал новое чрезвычайное правительство и призвал к разработке новой конституции. Кроме того, он анонсировал изменения в судебной системе и полиции.

Политический кризис в Перу начался в 2016 году. С тех пор президенты и парламент пытаются сменить друг друга. Педро Кастильо занимает пост президента Перу с июня 2021 года. По данным опросов общественного мнения, он в три раза популярнее парламента. В отношении господина Кастильо расследуются шесть уголовных дел, большая часть из них — о коррупции. По словам президента Перу, эти обвинения основаны на «слухах».

Анастасия Ларина