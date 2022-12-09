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Взлет и падение по-перуански

Виктор Хейфец об импичменте Педро Кастильо

Перуанский президент (теперь уже бывший) Педро Кастильо, который в 2021 году стал первым марксистом-ленинцем на этом посту, недолго оставался на политическом Олимпе. В ночь на четверг по московскому времени события развивались стремительно: Кастильо объявил о роспуске парламента и введении режима ЧП, а депутаты в ответ отстранили его от власти. Экс-президента взяли под стражу, и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы за попытку организации мятежа и другие преступления.

Виктор Хейфец

Виктор Хейфец

Фото: Из личного архива Виктора Хейфеца

Виктор Хейфец

Фото: Из личного архива Виктора Хейфеца

С самого начала электоральный триумф новичка в политике Кастильо предполагал тернистый путь взаимоотношений с парламентом, где сильнейшая оппозиция была готова противостоять главе государства во всем. Элиты поначалу опасались появления «перуанского Уго Чавеса», а потом просто стали мстить Кастильо за свои реальные или вымышленные страхи. Сам президент вовсе не был ангелом и регулярно совершал неудачные шаги. За полтора года работы ему пришлось сменить пять кабинетов и 80 министров. Предвыборное обещание сделать Перу «более справедливой, суверенной, достойной и гуманной страной» осталось лишь на словах.

Кастильо привела к власти волна антисистемных настроений, захлестнувших всю Латинскую Америку. Но, не сумев выполнить обещанного избирателям слома системы, он стремительно растерял популярность. И оказался фигурантом многочисленных скандалов.

В среду парламент, сам замешанный в десятках коррупционных историй, должен был в плановом порядке (причем уже в третий раз) рассмотреть вопрос об импичменте президента по обвинению в коррупции. Однако отчаявшийся и запутавшийся глава государства решил разрубить гордиев узел и неожиданно распустил законодательный орган. Это стало его последней ошибкой.

Во-первых, у Кастильо не было такого права (роспуск парламента допускается только по конкретным, отсутствовавшим в этом случае основаниям). Пойдя на антиконституционный шаг, президент своими руками вручил парламентариям вожделенный козырь в полемике с ним. Во-вторых, даже в случае попытки переворота надо было бы располагать лояльностью силовых структур либо массовой поддержкой жителей. Ни того, ни другого у Кастильо не было.

Обитатели столицы, например, терпеть не могли «выскочку-марксиста», который «наконец-то» продемонстрировал «диктаторские замашки».

Все это происходит в стране, которая долго демонстрировала приличные макроэкономические показатели, оказавшиеся лишь фантомом с началом коронавирусной пандемии. Неравенство, детский голод, повсеместная коррупция и низкий уровень доверия к власти — повседневность Перу. В сотрясаемой политическими конвульсиями республике с марта 2018 года сменилось пять президентов (Кастильо был пятым). И каждый раз на выборах люди голосовали не «за», а «против».

Для Педро Кастильо политика, по-видимому, уже в прошлом. Но его арест — это не развязка кризиса. Покончив с ненавистным главой государства, парламентарии продолжат выяснение отношений между собой или с новым лидером — Диной Болуарте, которая еще накануне была вице-президентом. Политическая фрагментация никуда не делась, как и поляризация электората. В обществе и в ветвях власти отсутствует консенсус по поводу того, в каком направлении должно действовать правительство. Продолжение не замедлит последовать.

Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ

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