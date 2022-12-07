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Коммерсантъ FM
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Парламент Перу объявил импичмент президенту

Военные отказались подчиняться главе государства

Национальный конгресс Перу проголосовал за передачу полномочий президента Педро Кастильо его заместителю Дине Болуарте. За несколько часов до голосования господин Кастильо распорядился распустить парламент и ввести в стране ежевечерний комендантский час, однако военные отказались ему подчиняться.

Перед голосованием в парламенте было заявлено, что Педро Кастильо продемонстрировал «постоянную моральную неспособность» руководить нацией, сообщает AP. За его отстранение от должности проголосовал 101 депутат, 6 — против, 10 воздержались.

До голосования президент призывал к новым выборам в законодательные органы, сформировал новое чрезвычайное правительство и призвал к разработке новой конституции. Он объявил, что внесет изменения в руководство судебной системы, полиции и конституционного суда.

Глава армии Перу и четыре министра, в том числе по иностранным делам и экономике, подали в отставку. Объединенный комитет начальников штабов и полиция страны в своем заявлении отвергли конституционность роспуска конгресса.

Управление омбудсмена (автономное правительственное учреждение) опубликовало заявление, в котором сообщило, что после многих лет демократии Перу переживает конституционный коллапс, который можно назвать государственным переворотом. Управление призвало президента уйти в отставку и сдаться судебным властям. «Действия Кастильо игнорируют волю народа и являются недействительными»,— говорится в его заявлении.

Согласно опросам общественного мнения, президент в три раза популярнее парламента. Опрос, проведенный Институтом перуанских исследований в прошлом месяце, показал, что 86% не одобряют деятельность парламента, а 10% одобряют. Рейтинг неодобрения Педро Кастильо составляет 61%, одобрения — 31%.

Федеральные прокуроры расследуют шесть дел против Педро Кастильо, большинство из них по обвинению в коррупции. В ведомстве считают, что он использовал власть для получения прибыли от общественных работ.

Педро Кастильо, чье правительство приступило к работе в июле 2021 года, обвинения в коррупции отрицает. Он считает, что они основаны на «слухах людей, которые, стремясь смягчить наказание за свои предполагаемые преступления, злоупотребляя моим доверием, пытаются привлечь меня без доказательств».

Политический кризис в Перу происходит на фоне сильнейшей за последние полвека засухи, негативно отразившейся на фермерах, птичьего гриппа, а также пятой волны коронавируса. Политический кризис в Перу продолжается с 2016 года, сопровождаясь попытками президентов и парламента сменить друг друга, сообщает AP.

Мария Федотова

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