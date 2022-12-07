Парламент Перу объявил импичмент президенту

Национальный конгресс Перу проголосовал за передачу полномочий президента Педро Кастильо его заместителю Дине Болуарте. За несколько часов до голосования господин Кастильо распорядился распустить парламент и ввести в стране ежевечерний комендантский час, однако военные отказались ему подчиняться.

Перед голосованием в парламенте было заявлено, что Педро Кастильо продемонстрировал «постоянную моральную неспособность» руководить нацией, сообщает AP. За его отстранение от должности проголосовал 101 депутат, 6 — против, 10 воздержались.

До голосования президент призывал к новым выборам в законодательные органы, сформировал новое чрезвычайное правительство и призвал к разработке новой конституции. Он объявил, что внесет изменения в руководство судебной системы, полиции и конституционного суда.

Глава армии Перу и четыре министра, в том числе по иностранным делам и экономике, подали в отставку. Объединенный комитет начальников штабов и полиция страны в своем заявлении отвергли конституционность роспуска конгресса.

Управление омбудсмена (автономное правительственное учреждение) опубликовало заявление, в котором сообщило, что после многих лет демократии Перу переживает конституционный коллапс, который можно назвать государственным переворотом. Управление призвало президента уйти в отставку и сдаться судебным властям. «Действия Кастильо игнорируют волю народа и являются недействительными»,— говорится в его заявлении.

Согласно опросам общественного мнения, президент в три раза популярнее парламента. Опрос, проведенный Институтом перуанских исследований в прошлом месяце, показал, что 86% не одобряют деятельность парламента, а 10% одобряют. Рейтинг неодобрения Педро Кастильо составляет 61%, одобрения — 31%.

Федеральные прокуроры расследуют шесть дел против Педро Кастильо, большинство из них по обвинению в коррупции. В ведомстве считают, что он использовал власть для получения прибыли от общественных работ.

Педро Кастильо, чье правительство приступило к работе в июле 2021 года, обвинения в коррупции отрицает. Он считает, что они основаны на «слухах людей, которые, стремясь смягчить наказание за свои предполагаемые преступления, злоупотребляя моим доверием, пытаются привлечь меня без доказательств».

Политический кризис в Перу происходит на фоне сильнейшей за последние полвека засухи, негативно отразившейся на фермерах, птичьего гриппа, а также пятой волны коронавируса. Политический кризис в Перу продолжается с 2016 года, сопровождаясь попытками президентов и парламента сменить друг друга, сообщает AP.

Мария Федотова