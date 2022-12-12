Президент Перу предложила провести досрочные выборы в 2024 году

Президент Перу Дина Болуарте предложила провести выборы в стране раньше срока, в апреле 2024 года. Она объявила, что будет согласовывать эту инициативу с Конгрессом. Из-за импичмента предыдущему президенту Педро Кастильо в Перу начались протесты.

Госпожа Болуарте на фоне массовых беспорядков по всей стране, которые продолжаются с конца прошлой недели, обратилась с посланием к нации. Она объявила о введении чрезвычайного положения в районах, где прошли акции протеста, передает местное агентство Andina.

7 декабря парламент Перу объявил импичмент господину Кастильо. Его задержали по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Его пост передали его заместителю Дине Болуарте. 8 декабря она приняла присягу и планировала осоаться в должности до 26 июля 2026 года.

О развитии ситуации в стране — в материале «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Лаура Кеффер