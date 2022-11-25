Родину мать зовет

25 ноября в Ново-Огарево президент РФ Владимир Путин встретился с матерями тех, кто воюет на Украине, и слышал их не меньше двух часов. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что встретившиеся услышали друг друга и что последствия будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На этой встрече высказались все

Фото: пресс-служба президента РФ На этой встрече высказались все

Фото: пресс-служба президента РФ

У этой встречи была не очень простая судьба. Сначала ее планировали провести в Кремле, потом перенесли в Ново-Огарево. Там и в самом деле это выглядело правильней. Было очень много организационных нюансов. Но главное, встреча состоялась.

Владимир Путин приурочил разговор к Дню матери, который будет в воскресенье, но этого можно было и не делать. Встречу и так ждали, и она уж точно не могла получиться праздничной.

На встрече были те, кто потерял детей на этой войне.

— Знаете, язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования,— обращался к ним российский президент.— Но хочу, чтобы вы знали: и я лично, все руководство страны... Мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребенка. Особенно для мамы, которой мы все обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала. Хочу, чтобы вы знали: мы эту боль с вами разделяем и, конечно, будем делать все, для того чтобы не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы чувствовали плечо рядом с собой.

Каждое слово тут было на вес не знаю чего, каждое могло ранить и убивать, каждое следовало выбирать так, как Владимир Путин, может, не выбирал ни разу за последний год. А верных-то все равно было не найти.

— Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров либо даже в интернете,— продолжал он.— Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак... Потому что в современном мире — всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным, информация — это тоже оружие борьбы, и информационные атаки — это один из видов, достаточно эффективных видов борьбы.

Ясно, что российский президент интернет не смотрит.

— Мы для этого с вами и собрались,— объяснился он,— я поэтому и предложил эту встречу, потому что хотел послушать вас, из первых уст, что называется, услышать ваши оценки... У вас информация же и оттуда поступает. Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело — это ваши оценки, ваше мнение, идеи, предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни.

Владимир Путин исходил, видимо, из того, что встречается с матерями, чьи дети ушли воевать по контракту, то есть сами для себя все решили.

Иначе он бы не настаивал на том, что все происшедшее с теми, кто воюет,— их собственный выбор:

— Завершая свое краткое вступительное слово, хотел бы сказать то, о чем говорю постоянно, а именно о том, что, во-первых, все идет из семьи. То, что ваши ребята выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защита Отечества, защита Родины, России, защита наших людей, в данном случае в Новороссии, на Донбассе — это тоже результат вашей работы, без всякого сомнения. Это не результат каких-то наставлений и нравоучений — это результат личного примера. Это всегда так.

Или, может быть, Владимир Путин считал, что те, кто выбрал для себя другую судьбу, предпочли просто уехать из России, чтобы не стать мобилизованными.

— Судя по тому, что ваши ребята ведут себя так,— продолжил российский президент,— именно героически, именно об этом я хотел сказать, это, конечно, огромный ваш вклад — ваш и ваших мужчин, ваших мужей, безусловно, это в семье с обеих сторон всегда происходит. Но только они, сами ребята, знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это тяжелый труд и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они сами это чувствуют и понимают.

Тут выяснилось, что Владимир Путин время от времени звонит бойцам:

— Я с ними иногда говорю — по телефону с некоторыми говорил напрямую, с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня... Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это дает мне полное основание говорить о том, что они герои.

На встрече высказались все, кто хотели.

Нина Пшеничкина, библиотекарь из луганского Кировска, рассказывала про сына, который погиб, вызвав огонь на себя и со словами «Пойдем, братва, рубить укропов!». Он был награжден медалью «За отвагу».

— Кровью сердце обливается, леденеет душа, мрачные воспоминания, слезы, слезы...— говорила Нина Пшеничкина.— И вдруг сын просит меня: «Мама, не грусти, увидимся, дождаться только надо... Ты эту жизнь и за меня пройди, а в жизни той мы снова будем рядом...» Я подняла голову, расправила плечи и начала активно помогать семьям погибших ополченцев.

Она называла сидевших за столом «девочками», просила президента упростить собирание медсправок для получения инвалидности и уравнять во льготах семьи погибших до и после 30 сентября (дня присоединения) жителей Донбасса.

— Девочки, гордитесь своими сыновьями. Они настоящие герои,— говорила она.

— Задним числом мы все умны, конечно,— отвечал ей президент России.— Исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск, Донецк в рамках договоренностей, о которых вы наверняка знаете, смогут все-таки как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли. Но мы же не чувствовали до конца настроение людей! До конца невозможно было понять, что там происходит.

Владимир Путин впервые признался в такой своей ошибке. Он таким образом до последнего рассчитывал на Минские договоренности. Украинская сторона, отказываясь их выполнять, лучше, видимо, знала настроения людей в Донбассе.

— Очевидно,— говорил Владимир Путин,— воссоединение должно было произойти раньше. Не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей под обстрелами и так далее. Но хорошо, что это вообще произошло. И произошло это в том числе благодаря вашему сыну...

Впрочем, он не дал обещания, что погибшие до объединения будут уравнены во льготах с теми, кто погиб после.

— У нас в ДТП погибает примерно 30 тыс. человек,— сказал Владимир Путин.— От алкоголя — примерно столько же... Мы же все под Господом... Под Аллахом, под Христом... Там, я не знаю... Важно, что мы все смертны. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут — непонятно. И как уходят — от водки или там еще от чего-то. А потом ушли — и жили или не жили? И незаметно. Пролистнулось как-то. И то ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. И его цель достигнута.

То есть остался заметен.

— Это значит, что он из жизни не зря ушел,— добавил российский президент.— Понимаете меня, да?

Нет, кажется, не все понимали. Разговор был о смысле жизни. Но они хотели услышать про льготы.

— Его жизнь оказалась значимой,— подчеркнул президент.— С результатом прожил.

Это была высшая оценка в его устах.

— Причем с таким, к которому стремился,— добавил Владимир Путин.

Наверное, он все-таки имел в виду не то, что парень хотел умереть молодым, а то, как именно он погиб.

В этом-то смысле конечно.

— Спасибо! — от души поблагодарила президента в конце концов Нина Пшеничкина.

Мать из Краснодара Ирина Сумынина, казачка, рассказала про двух сыновей и мужа, которые ушли воевать в составе отряда «Барс».

— «Барсы» хорошо воюют,— подтвердил Владимир Путин.

— Поддерживают друга и физически, и морально, никогда не бросят бойцов ни раненых, ни убитых,— продолжила казачка.— Даже приходится сбрасывать с себя обмундирование, те же пояса тактические, бронежилеты, чтобы вынести товарищей и оружие, конечно.

Неожиданно выяснилось, к чему она вела:

— Существует проблема докомплектовки (оставленного или сносившегося обмундирования.— А. К.),— объяснила казачка.— Нет у них маскхалатов... Старший сын снайпер, вот он тоже — в чем есть, в том есть.

Но судя по тому, что снайпер до сих пор жив и здоров,— справляется, слава Богу.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в зоне боевых действий очень много детей-беспризорников. Об этом вообще говорилось впервые.

— У наших ребят очень хорошее пропитание, они постоянно подкармливают их,— говорила казачка.— Они так рады печенькам, конфеткам... Надо усиливать помощь этим деткам. Там очень холодно и мокро.

Матери перебивали президента, вспоминая, что-то важное для себя. Они не понимали, что их собрали не только для того, чтобы они высказались, а уж точно не в последнюю очередь для его ценных комментариев.

Им, может, и комментарии не так важны были. А вот высказаться — да, им нужно было.

— Каждый раз на встречах с руководством Министерства обороны, а они происходят каждый день, я говорю...— рассказывал господин Путин, и про каждый день это тоже была новость.— И я пометил...

Из Тулы передавали, что народ с Владимиром Путиным и за него. А он рассказывал им подробности про эту войну:

— Используют простых украинцев как пушечное мясо, с потерями не считаются. А тех, кто ведет себя неправильно, как они считают, расстреливают перед строем. Наши ребята это своими глазами наблюдали! И тела расстрелянных даже не собирают. Недавно опять был случай... Пять человек расстреляли перед строем... Тех, кто отказывался идти или ушел с позиций... Там другая моральная атмосфера совсем!..

Видимо, вернувшимся из плена было что рассказать.

— А мы ощущаем себя людьми,— говорил Владимир Путин.— Мы ощущаем, что делаем правое дело, защищая тех наших людей, которые вошли в состав Российской Федерации.

Не все из тех, кого защищают, согласились бы с этим.

Мария Костюк, зампред правительства Еврейской автономной области, недоумевала, почему чиновников обвиняют в том, что они прячут своих детей от мобилизации, и рассказывала, что ее сын знал: пошел защищать мать от фашистских нелюдей: «Пока я там, их здесь (у него дома.— А. К.) не будет».

То есть к исходу первого часа встречи были перечислены все основные причины, по которым российские войска оказались на Украине.

— Ребята, герои нашего времени выполняют там военный долг, а мы здесь, в тылу должны выполнять свой гражданский,— назвала она вещи своими именами.

Тылом таким образом является сейчас вся Россия.

— Мы с вами закрылись в своих квартирах за железными дверями,— продолжала она.— А сегодня состоялось настоящее, мощное объединение!.. Мы сомневаемся в нашей победе? Кто сомневается?! Вот мы здесь, матери. За нами еще столько же, миллион! Мы можем убедить любого жителя нашей страны и других, что за победа, какой ценой она дается и что она будет наша! Дайте нам этих людей, которые сомневаются!

Нет, тех, кто в чем-то сомневается, уже тут нет.

— Страшная ситуация, когда украинское ЦИПСО и наши иноагенты...— рассказывала Мария Костюк.— Наши... Причем тут «наши-то»? Господи, что я сказала... Иноагенты вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына... А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!

Президент слушал, активно помечая в блокноте детали.

— Нужно спасать мамочек! — воскликнула Мария Костюк.

Хотелось ей помочь.

— Вот вы сказали про героев нашего времени. У Лермонтова был другой герой, да? У него был сплин, ему чего-то не хватало, он сомневался...

Очевидно, что сегодняшние герои не таковы.

— Он считал, что мешает жизни честных контрабандистов...— продолжал президент.— А у вас да, другой сын. Реальный герой, парень ваш. Он сознательно делал то, чему посвятил себя. И в Библии, и в Коране есть вещи такого рода.

Мама из Тувы Ирина Тас-оол рассказывала про раненого сына, который долго говорил ей, что простыл, а на самом деле был тяжело ранен. Юлия Белехова возглавляет отделение ОНФ в Подмосковье.

— Кому позвонит боец в первую очередь? Маме или жене. Семья — точка входа! Мы не должны давать в обиду семьи никому! Решили создать Комитет семей воинов Отечества. Нам нужна помощь в выстраивании диалога с Министерством обороны, с социальным блоком...

Вот такой разговор был очень хорошо понятен Владимиру Путину. Юлию Белехову ждет уверенное будущее. И ее комитет, а не все остальные не утвержденные им советы и объединения.

— Мы не группа, которая открывается и закрывается в соцсетях... Мы есть,— подчеркнула госпожа Белехова.

— Я приехала из Чечни,— рассказала Жарадат Агуева из Чечни.— Мать двоих бойцов, которые в данный момент на передовой... Я горжусь, что сыновья добровольно поехали. Ничуть не жалею! Наш президент (глава Чечни.— “Ъ”) Рамзан Кадыров все, что надо одеть, обуть… Все предоставляет... И женам, детям все предоставляет... Продукты, продовольствие... Наш президент гордится нашими ребятами, делает все необходимое... Наш президент все, что надо, предоставляет все везде. Всем. У меня еще один дома сын. Если надо будет поехать, и третьего отправлю... У меня два внука тоже там находятся... И еще мужа родственники, племянники, братья... Наш президент лучше всех, мне кажется!

Нет, ей не казалось. Для нее и не было больше никакого другого президента. Ясно, что она имела в виду Рамзана Кадырова.

— А общий? — решился спросить ее кто-то из-за стола.

— «Общий» мы не говорим! — засмеялась она.

— Рамзану скажу сейчас, чтобы третий сын был дома, контролировал ситуацию,— кивнул общий президент.

— Своему президенту очень благодарна я,— гнула свое Жарадат Агуева.— Не оставляет нас. Всем помогает. Не бывает, чтобы не помог.

Это, конечно, снова было про Рамзана Кадырова.

Режиссер-документалист, поэт Олеся Шигина призналась, что из нее полились стихи рекой, когда ее сын уехал воевать, потом она сама поехала в Донбасс, сняла там фильм.

— Я как режиссер смотрю через душу, и я увидела, что там святые ребята... Я увидела этот взгляд предстояния перед смертью, перед Богом... Они все там за Россию! Трое раненых в окопе молились на трех языках... Чеченец, дагестанец и русский...

Но ей нужна была помощь.

— Для многих ослепленных надо призвать полки людей, готовых служить Родине, как наши сыновья служат. Мы, патриоты-документалисты, литераторы, актеры... Настоящие патриоты!.. Мы готовы встать в ряды тех, кто создаст то кино, которого ждет зритель! А он его ждет! — предупредила она.— Двадцать моих фильмов... Ну невозможно пробиться на телевидение! Как написано в моих фильмах: «Кино на службе Отечества»! Сколько лет такие фестивали, как «Артдокфест», «Кинотавр», мучили наших людей непотребным контентом, фильмами, снятыми с нелюбовью!! Даже фильм такой был, «Нелюбовь». Позовите нас, целая гвардия стоит! Мы готовы снимать с любовью!.. Но до сих пор не пробиться!

Она пробьется.

Их позовут.

Мобилизуют.

Андрей Колесников