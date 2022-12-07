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Коммерсантъ FM
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Пригожин проверит, принадлежал ли напавший на полицейских в Новошахтинске к «ЧВК Вагнера»

Оперативная группа «ЧВК Вагнера» проведет расследование сообщений о причастности мужчины, напавшего на сотрудников полиции в Новошахтинске, к военной компании. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена и создателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. На запрос журналистов, принадлежал ли подозреваемый к ЧВК, бизнесмен подчеркнул, что это закрытая информация.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 7 декабря, Telegram-канал Baza сообщал, что стрелявший в полицейских мужчина оказался бойцом «ЧВК Вагнера». По информации канала, его зовут Павел Николин, он был завербован в «ЧВК Вагнера» в уфимской ИК-4, где отбывал наказание.

«В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК "Вагнер" и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом "совершенно секретно", попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации»,— говорится в Telegram-канале «Кепка Пригожина», который ведет пресс-служба компании «Конкорд».

Евгений Пригожин отметил, что оперативная группа «ЧВК Вагнера» намерена самостоятельно инициировать расследование и в случае «необходимости публичной огласки» сообщить о его результатах.

Вчера, 6 декабря, неизвестный мужчина в камуфлированной форме напал на сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Сегодня, 7 декабря, нападавший был задержан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Человек в камуфляже поднял Новошахтинск по тревоге».

Милена Костерева

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