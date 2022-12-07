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Что происходило после ввода войск России на Украину. День 287-й

Новости и заявления 7 декабря

Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с конца 2021 года. Глава Еврокомиссии раскрыла содержание девятого пакета санкций против России. Спецоперация России на территории Украины может стать длительным процессом, заявил Путин. Также он отметил, что в дополнительной мобилизации нет смысла. Зеленский стал человеком года по версии журнала Time. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

22:23. По данным торгом, цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.

22:15. По данным ООН, с 24 февраля в Европу прибыли 7 832 493 беженца с Украины.

22:15. В январе еврокомиссия намерена выделить Украине новые кредиты — исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в Bloomberg TV.

21:26. Губернатор Белгородской области сообщил, что российская ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка, пострадавших нет, повреждена линия электропередачи.

21:24. По мнению Собянина, мобилизация была вынужденной мерой, необходимой для противостояния «машине натовского блока».

21:21. «Проводится специальная военная операция на Украине, по сути дела, там идет война, чего уж там скрывать»,—заявил Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

21:18. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в девятый пакет санкций против России будут включены почти 200 физических и юридических лиц.

21:00. Еврокомиссия предложила ввести санкции против четырех российских телеканалов.

20:34. Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, их механизм позволяет «отвязать» внутреннюю цену на него от внешней — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

20:26. Все работники завода Toyota в Петербурге будут уволены до конца 2022 года — пресс-служба.

19:58. В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога — официальный ресурс по оповещению.

19:43. В России студенты могут получить отсрочку от армии только единожды — если ее дали во время обучения в колледже, воспользоваться в вузе ей уже не получится, сообщила ТАСС пресс-служба Минобрнауки.

19:38. Под санкции Евросоюза попадут две дочери и двоюродный брат Кадырова — Bild.

19:26. Путин: не будет лишним возмещение Украиной ущерба, нанесенного ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

Заявления Владимира Путина на заседании СПЧ. Главное

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19:23. Годовая инфляция в России к 5 декабря ускорилась до 12,55% — Росстат.

18:59. Минторг США добавил в черный список 24 компании, в том числе 10 российских юрлиц. По мнению Вашингтона, они действуют вопреки интересам нацбезопасности и внешней политики США.

18:56. Путин: мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие.

18:40. Глава постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека СПЧ Кирилл Вышинский предложил добавить в УК РФ статью о русофобии.

18:38. Путин назвал РФ «единственным настоящим гарантом» территориальной целостности и суверенитета Украины.

18:18. Россия рассматривает оружие массового поражения как защиту, возможности нанести по стране ядерный удар ограничены — Путин.

18:17. Путин заявил, что нарастает угроза ядерной войны.

18:03. Националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины, считает Путин.

17:50. Путин: Азовское море стало внутренним морем России, еще Петр Первый боролся за выход к нему.

17:48. Присоединение новых территорий — значимый для России результат, заявил Владимир Путин.

17:47. Во время встречи Путина с членами СПЧ главред Regnum Марина Ахмедова попросила его демобилизовать врачей-протезистов в Донбассе.

17:31. По словам Путина, специальная военная операция России на территории Украины может стать длительным процессом.

17:24. Как заявил Владимир Путин, в нынешних условиях разговоры о дополнительной мобилизации просто не имеют смысла, для государства и Минобороны в ней нет необходимости.

17:20. Массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет, сообщил Путин.

17:19. Белый дом: США озабочены возможной эскалацией конфликта на Украине и не призывают к ударам по РФ поставляемым Украине оружием, однако решение о целях принимает Киев.

17:07. Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал обстрелы Донбасса по телефону с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

17:03. Западные правозащитные организации создавались прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России и других постсоветских стран, считает Владимир Путин.

16:59. Путин обратил внимание на роль членов СПЧ в борьбе с фейками про ВС РФ.

16:57. Ничего нельзя замалчивать — Путин о политических репрессиях в советское время.

16:55. Путин: проблемы с экипировкой российских военных уже должны быть решены, но если еще остались вопросы, с ними разберутся.

16:50. Компания экс-министра сельского хозяйства России Александра Ткачева «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева» захватила 400 тыс. акров (161,8 тыс. га) земли, которая принадлежала украинским сельхозкомпаниям «Агротон», «Нибулон» и HarvEast Holding — The Wall Street Journal со ссылкой на данные украинской разведки и прокуратуры.

16:41. Путин начал встречу с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Песков, там не будет стоп-листа вопросов, а высказаться дадут всем участникам.

16:38. Ресторанный оператор AmRest за €100 млн продаст ООО «Альмира» российский бизнес KFC, соглашение должны одобрить ФАС и владеющая брендом Yum! Brands.

16:24. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет оказывать Украине военную помощь.

16:19. Официальный курс доллара на четверг — 62,94 руб., евро — 65,90 руб. — ЦБ.

16:16. Для обороны Украина не обязана ограничиваться собственной территорией, заявили в кабмине Германии.

16:14. Как заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, размещение на территории страны ЗРК Patriot является ее приоритетом в военной сфере.

16:00. Из-за санкций США и ЕС Россия с 1 января по 27 ноября снизила объем рыбного экспорта в денежном выражении на 8% — «Агроэкспорт».

15:54. Журнал Time назвал человеком 2022 года Владимира Зеленского и «дух Украины».

15:53. Правительство РФ разрешило российским авиакомпаниям регистрировать права на самолеты для иностранных «дочек».

15:52. Оперативная группа «ЧВК Вагнера» проверит, принадлежал ли напавший на полицейских в Новошахтинске мужчина к организации — пресс-служба Пригожина.

15:48. Оглашение приговора Илье Яшину (признан иностранным агентом) по делу о фейках про ВС РФ перенесли на 9 декабря.

15:40. Троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту срок ареста продлен до 8 марта.

15:37. По словам Хуснуллина, на левой автомобильной части Крымского моста начались ремонтные работы.

15:36. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил увеличить количество досмотровых комплексов на взъезде на Крымский мост, чтобы сократить время ожидания.

15:03. Газоснабжение Рубежного в ЛНР восстановлено на 100%, сообщает «Луганскгаз».

14:41. Меркель: конфликт на Украине завершится переговорами, но вопрос о моем участии в урегулировании не стоит.

14:35. Еврокомиссия призвала создать Фонд европейского суверенитета для поддержки экономики ЕС в ответ на Акт о снижении инфляции США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, выступая в университете в Милане.

14:20. Если компании не смогут решить проблему с задержкой нефтяных танкеров РФ у берегов Турции, вопрос вынесут на политический уровень, заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Грушко.

14:12. Магазины ушедшего из России бренда Mothercare могут сменить название на Motherbear — данные базы СПАРК.

14:10. Глава МИД Украины сообщил о 31 случае угроз украинским дипломатам в 15 странах.

13:59. Запад лелеет надежду разгромить Россию на поле боя, заявил Лавров.

13:45. Герои специальной военной операции России на территории Украины будут включены в учебники истории — глава Минпросвещения РФ Кравцов.

13:45. Лавров: если будет серьезное предложение о том, как остановить конфликт на Украине, мы готовы говорить, но оно должно учитывать интересы РФ.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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13:41. Россия еще не сформулировала ответные меры на введение ценового потолка на закупки ее нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:27. В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии, сообщила пресс-служба энергохолдинга «Укрэнерго».

13:06. В Новошахтинске задержан стрелявший в полицейских дезертир.

12:58. Турция может отправить плавучие электростанции в Румынию для поставок 300-400 мегаватт электроэнергии на Украину — гендиректор компании «Карповершип».

12:56. В Марий Эл запретили использовать беспилотники.

12:35. Закон о праве мобилизованных вернуться после службы на прежнее место работы принят Госдумой.

12:26. Практически 95% российских дипломатов из недружественных стран уже устроены на новые места работы — Лавров.

12:26. РФ будет готова к серьезному диалогу с Западом, когда к руководству там придут дальновидные люди — Лавров.

12:10. СБУ проводит проверки на объектах Украинской православной церкви в Черкасской, Волынской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

12:01. Генсек НАТО заявил, что в альянсе не имеют информации об инцидентах с атаками БПЛА Украины на военные аэродромы в РФ.

11:58. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях в восточной части Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению. Уточняется, что воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Запорожской областей.

11:58. Власти Крыма сняли ограничение на применение и использование пиротехники в новогоднюю ночь, сообщил губернатор Сергей Аксенов.

11:57. Bloomberg: экспорт российского угля резко увеличился после ослабления ограничений ЕС.

11:56. Генсек НАТО считает, что пока нет условий для мирных переговоров России и Украины.

11:55. Путин обсудил с президентом ОАЭ тему потолка цен на нефть.

10:54. Путин наградил погибшую вчера депутата ДНР и волонтера Марию Пирогову орденом Мужества посмертно.

10:52. Призыв Украины исключить РФ из МАГАТЭ — истерика от бессилия, заявили ТАСС в «Росэнергоатоме».

10:36. Вещание признанного в РФ иностранным агентом телеканала «Дождь» будет прекращено не только в Латвии, но и в Литве, сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению.

10:35. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин утверждает, что Украина стремится получить «информационную выгоду» на теме обмена пленными.

10:35. WSJ: земли трех крупных фермерских хозяйств Украины перешли компании экс-главы Минсельхоза России.

10:26. В Киеве ввели экстренные отключения света, сообщила украинская энергокомпания ДТЭК «Киевские электросети». Также экстренно отключают свет в Днепре, Одессе.

10:09. Песков прокомментировал «РИА Новости» ситуацию с вариантами ответа России на введение потолка цен на нефть, он сказал, что решение властей обязательно обнародуют после его принятия.

9:45. ЕК направит в среду постпредам ЕС предложения по новым санкциям против РФ, сообщает Politico.

9:25. НАТО раскололась по вопросу возможного вступления Украины в альянс, представители некоторых стран стараются даже не затрагивать эту тему, в том числе из нежелания злить Россию, пишет газета Politico.

9:17. В Мелитополе совершено покушение на замглавы города Николая Волыка. Около его подъезда сработало взрывное устройство.

9:13. Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 городов России до 15 декабря.

8:59. Орбан призвал не увеличивать долги Евросоюза поддержкой Украины.

8:59. Россия обвинила в ООН Украину в «игре жизнями» европейцев из-за обстрелов ЗАЭС.

8:58. WP: украинские власти подтвердили причастность к атакам БПЛА по российским аэродромам.

8:58. Венгрия отменила ограничение цен на бензин из-за антироссийских санкций ЕС.

8:58. Предатели России рано или поздно перестанут быть нужными для Запада, а «хороших русских» для Вашингтона и Брюсселя не существует, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

8:48. Большое число жителей, ранее уехавших из Мариуполя из-за боев, вернулись в город, темпы его восстановления достаточно серьезные, рассказал в интервью ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин.

8:40. Пожарные локализовали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 286-й

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