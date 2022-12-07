СКР: на полицейских в Новошахтинске напал ранее судимый

Пресс-служба Следственного комитета России (СКР) опубликовала кадры задержания мужчины, подозреваемого в нападении на сотрудников полиции. Им оказался 38-летний мужчина, по данным ведомства, приехавший в Новошахтинск из другого региона России. Имя задержанного не раскрывается, на видео он одет в камуфлированную форму.

СКР также уточнил, что мужчина ранее был судим за кражу и разбой, а при нападении на полицейских использовал ручной пулемет. Мужчина был задержан на территории села Киселево (Ростовская область).

Вчера, 6 декабря, неизвестный напал на сотрудников полиции в Новошахтинске, в результате чего один из полицейских получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. СКР возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

В СМИ также появилась информация о том, что задержанный мужчина мог быть дезертиром. Создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин пообещал проверить принадлежность подозреваемого к военной компании.

Андрей Сапожников