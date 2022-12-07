Боксеры не выбили признание

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе решение о приостановке признания Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлёвым. В решении МОК отмечается, что IBA все еще не выполнила требования руководства олимпийского движения, касающиеся управления федерацией — как административного, так и финансового. В МОК дали понять, что сохранение текущего положения может привести к тому, что бокс так и не будет включен в программу летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Напомним, что в Париже-2024, как это было и в Токио-2020, IBA будет отстранена от проведения олимпийского турнира. Вместо это МОК проведет боксерские соревнования самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МОК считают, что IBA, которой руководит Умар Кремлёв, не удалось изменить «культуру управления»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В МОК считают, что IBA, которой руководит Умар Кремлёв, не удалось изменить «культуру управления»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет не стал пересматривать свое решение об отзыве признания IBA. Как отметил спортивный директор МОК Кит Макконнелл после завершившегося во вторник вечером заседания исполкома МОК, IBA так и не выполнила требования руководства олимпийского движения, настаивающего на реформе управления IBA. Она должна охватывать как административные аспекты, так и финансовые, равно как и сугубо спортивные, касающиеся, например, судейства боев.

Господин Макконнелл сообщил также, что МОК отправил в адрес президента IBA Умара Кремлёва письмо, в котором пояснил, что именно не устраивает МОК.

«В письме высказывается наше беспокойство по поводу управления и финансовых процессов. Изменения в культуре управления, которые требовались для снятия отстранения IBA, так и не произошли. Соответственно, отстранение остается в силе»,— сообщил господин Макконнелл журналистам.

МОК, однако, не ограничился констатацией того, что он не удовлетворен работой IBA — таких заявлений в последние годы структура выпустила множество. В заявлении господин Макконнелла содержится намек на то, что бокс может быть даже исключен из олимпийской программы. Напомним, что на токийских Играх-2020 (состоялись в прошлом году) боксерский турнир уже прошел без участия IBA — его проводил сам МОК. Такая же схема будет использована в Париже в 2024 году.

В МОК пояснили, что критерии отбора участников на парижские Игры будут практически такими же, как и на токийскую Олимпиаду.

Настоящие сложности могут возникнуть в 2028-м, когда Олимпиаду примет Лос-Анджелес. Кит Макконнелл напомнил, что на данный момент бокс вообще не значится в предварительной программе Игр-2028 (с 1904 года, когда бокс дебютировал на Олимпиадах, без него не обходились ни одни Игры). «И если бы решение нужно было принимать сейчас, то совет МОК не смог бы рекомендовать сессии МОК включить бокс в программу Игр под руководством IBA, так как она не продемонстрировала успешного решения имеющихся проблем»,— сказал господин Макконнелл.

Напомним, что IBA уже несколько лет пребывает в кризисе. Собственно, на его волне в 2019 году МОК и отозвал признание IBA. Федерация испытывала сложности и с управлением, и с финансами — долги IBA в какой-то момент превышали $15 млн. Однако в 2020 году, после того как Умар Кремлёв возглавил IBA, ситуация стала выправляться. В частности, был решен вопрос с долгами. Случилось это после того, как спонсором IBA стал «Газпром», контракт с которым обеспечил IBA доходы на сумму около 30 млн швейцарских франков.

Но отношения IBA и МОК лучше не стали. Скорее даже обострились. В мае Умар Кремлёв был переизбран на президентский пост, но МОК фактически отказался признавать результаты выборов в Стамбуле, к которым не был допущен пытавшийся конкурировать с Умаром Кремлёвым голландец Борис ван дер Фёрст. Последний опротестовал свое отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS), добился положительного для себя решения, но в итоге конгресс IBA подавляющим большинством голосов высказался против проведения новых выборов, таким образом выдав колоссальный кредит доверия господину Кремлёву.

Уже в октябре IBA приняла еще два решения, также не вызвавших понимания в МОК. Так, Международная ассоциация бокса отменила введенный ранее запрет на выступления в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов (рекомендации МОК, составленные после начала событий на Украине, предусматривают, что россияне и белорусы не должны выступать на международных турнирах). При этом речь идет о выступлениях не в нейтральном статусе, а под своими национальными флагами. А еще IBA временно приостановила членство Федерации бокса Украины (ФБУ) — за «вмешательство государства» в работу ФБУ.

Александр Петров