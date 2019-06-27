МОК возьмет бокс в свои руки

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) в среду утвердила решение исполкома МОК о лишении признания Международной федерации любительского бокса (AIBA). Проведением боксерского турнира на Олимпиаде в Токио в 2020 году будет заниматься сам МОК. Как следствие, мужской и женский чемпионаты мира-2019, которые должны пройти в Екатеринбурге и Улан-Удэ соответственно, лишаются статуса квалификационных олимпийских турниров. Вопрос о восстановлении AIBA в правах будет рассмотрен по завершении Игр. Учитывая, однако, что отлучение от Олимпиады нанесет по бюджету федерации, уже нагруженной долгами, сильный удар, нельзя исключать, что кризис затянется.

В среду сессия МОК утвердила рекомендацию исполкома организации о лишении признания Международной федерации любительского бокса. В AIBA до последнего надеялись на то, что делегаты сессии не пойдут на жесткие меры в отношении одной из старейших спортивных федераций. Но после выступления Ненада Лаловича, возглавлявшего комиссию по изучению положения в AIBA, сессия единогласно поддержала рекомендацию исполкома.

Господин Лалович отметил, что попытки МОК, долгое время пытавшегося наладить сотрудничество с AIBA, результата не дали. Он напомнил, что у федерации имеются значительные долги, достигшие $16 млн, что много для небогатой федерации. Высокая долговая нагрузка, считает Ненад Лалович, создает риск того, что большая часть средств, поступающих на счета AIBA, будет расходоваться не на развитие бокса, а на удовлетворение требований кредиторов. Господин Лалович отметил также, что поведение руководства AIBA создает для МОК и его коммерческих партнеров «неприемлемые репутационные, юридические и финансовые риски».

Отлучение AIBA от Олимпиады не означает, что бокс не будет представлен в Токио. Организацией боксерского турнира, включая проведение квалификационных соревнований, займется МОК. Возглавить эту работу поручено президенту Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Отборочные турниры пройдут с января по март будущего года. Предварительно — в Великобритании, Китае, Сенегале и Аргентине. Кроме того, в мае в Токио планируется еще один квалификационный этап, в котором выступят боксеры, не сумевшие ранее получить олимпийские путевки. Отметим, что для Федерации бокса России (ФБР) это не самая приятная новость. Дело в том, что мужской и женский чемпионаты мира осенью примут Екатеринбург и Улан-Удэ соответственно. Но поскольку они больше не являются квалификационными турнирами Олимпиады, интерес к ним со стороны спортсменов под угрозой.

Напомним, что кризис в AIBA начался еще в 2017 году, когда исполком федерации выразил вотум недоверия ее президенту У Цзинго (он по-прежнему является членом МОК и также голосовал за лишение AIBA признания). Осенью прошлого года AIBA возглавил представитель Узбекистана Гафур Рахимов. Он был избран, несмотря на призывы МОК воздержаться от выдвижения функционера, находящегося в санкционном списке Минфина США (якобы из-за причастности к криминальным группировкам, которую сам чиновник наотрез отрицал). В результате МОК заблокировал все процедуры, необходимые для проведения боксерского турнира в Токио-2020 (квалификацию на турнир, составление расписания, реализацию билетов и т. д.), и резко ограничил контакты с AIBA.

AIBA пыталась погасить конфликт. В марте Гафур Рахимов временно сложил с себя президентские полномочия. Его место в качестве исполняющего обязанности занял Мустафа Мустахсан. Но новые выборы AIBA не назначила. Как следствие, у господина Рахимова сохранилась возможность вернуться к работе в федерации. На это в своем выступлении обратил внимание и Ненад Лалович, заявивший, что временный уход Гафура Рахимова с президентского поста не устраняет риски, связанные с его избранием, поскольку «уровень его влияния и способности контролировать ситуацию остаются не до конца ясными».

К вопросу о статусе AIBA МОК вернется после токийской Олимпиады. Но не исключено, что к тому моменту кризис в федерации только усугубится. Ведь, по словам Ненада Лаловича, из-за отстранения AIBA от участия в Играх ее долги достигнут уже $29 млн. Неудивительно, поскольку бюджет AIBA более чем на 60% формируется за счет отчислений МОК. Так, после Игр-2016 AIBA получила $17,3 млн. При этом федерация запланировала на цикл 2016–2020 доходы в $27,6 млн. Очевидно, что этот план выполнить уже не удастся. И, как считает генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев, AIBA в итоге придется пойти на радикальные реформы. «После решения МОК все члены исполкома AIBA поймут, что нужно попрощаться со старым. А все, кто виновен в том, до чего довели AIBA, должны извиниться перед боксерским сообществом и уйти. Наша задача как членов исполкома AIBA — объединиться, принять скорейшие реформы и совместно начать все с нуля»,— заявил господин Кремлев.

Александр Петров