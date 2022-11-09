Всемирный боксерский совет ударил по России

Общий приятный для России тренд, сложившийся в последнее время в боксе, нарушил Всемирный боксерский совет (WBC). Он оказался единственной крупной структурой, контролирующей соревнования в популярном виде, которая решила применить жесткие санкции к отечественным спортсменам. Они не смогут проводить бои по линии WBC, претендовать на его титулы, а также исключаются из рейтингов организации. Это решение является ударом для нескольких довольно известных российских боксеров, занимающих высокие позиции в классификации, но не коснется главной среди них звезды — обладателя чемпионского пояса Артура Бетербиева. Он живет в Монреале и уже некоторое время выходит на ринг под канадским флагом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Артур Бетербиев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Боксер Артур Бетербиев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всемирный боксерский совет, одна из четырех организаций, наряду с Всемирной боксерской ассоциацией (WBA), Международной боксерской федерацией (IBF) и Всемирной боксерской организацией (WBO), контролирующих профессиональный бокс, опубликовал решение, принятое на конгрессе в Акапулько в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Отметив, что выступает за «равенство, взаимоуважение и мир», WBC объявил об исключении на фоне военной операции на Украине всех российских и белорусских боксеров из своего рейтинга, а также о том, что не будет санкционировать бои с их участием. А его глава Маурисио Сулейман, выразив «глубокое сожаление» в адрес представителей «боксерской общественности» двух стран, уточнил, что их граждане не смогут биться за чемпионские титулы. Санкции введены на неопределенный срок — до момента, когда «Украина сможет возобновить нормальную боксерскую деятельность».

А избежать санкций боксеры могут, как сформулировал WBC, лишь в «особых случаях». Подпадают под исключение из санкционного списка те, кто «постоянно проживает в других странах», «имеет их гражданство» или является «беженцем, публично осудившим действия России».

Санкции WBC подпортили в целом благоприятный для нее тренд, сложившийся в боксе. От применения санкций до сих пор отказываются WBA, IBF и WBO. А в октябре сняла их, допустив российских и белорусских боксеров к участию в международных соревнованиях, Международная боксерская ассоциация (IBA): она контролирует любительский бокс.

Решение WBC является довольно серьезным ударом для целой группы российских боксеров. На данный момент в официальных рейтингах структуры в общей сложности фигурируют 35 боксеров, у которых в графе «гражданство» указана именно Россия. Среди них несколько очень известных спортсменов, таких как Мурат Гассиев (супертяжелый вес), Евгений Романов (так называемый bridgerweight, до 101,5 кг — категория, использующаяся только WBC), Алексей Папин, Сергей Ковалев, Евгений Тищенко (все — до 90,7 кг), Павел Силягин (до 76,2 кг), Александр Беспутин, Раджаб Бутаев (оба — до 66,7 кг), Заур Абдуллаев (до 61,2 кг). Некоторые из этих бойцов — Романов, Папин, Силягин — входят в тройку лучших в классификации, то есть в ближайшее время должны были получить шанс драться за чемпионский пояс.

Правда, главная российская звезда бокса — полутяжеловес (до 79,4 кг) Артур Бетербиев, которому помимо титула WBC принадлежат звания IBF и WBO,— из-за санкций не пострадает. Он давно тренируется и фактически живет в Монреале, имеет гражданство Канады и на свой последний бой — в июне против американца Джо Смита — выходил под канадским флагом. Такой флаг находится в его профайле и на официальном сайте WBC.

Зато из-за санкций структуры могут возникнуть проблемы с давно обсуждающимся боем Артура Бетербиева за статус абсолютного чемпиона мира, владеющего всеми четырьмя поясами. Речь о его поединке с другим россиянином Дмитрием Биволом, который в минувшие выходные защитил пояс WBA, победив мексиканца Хильберто Рамиреса. Бивол выступает под флагом России.

Алексей Доспехов