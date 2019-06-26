Гимнастику бросили на бокс

Международный олимпийский комитет (МОК) на своей 134-й сессии в Лозанне единогласно утвердил решение исполкома организации лишить признания Международную федерацию любительского бокса (AIBA). При этом бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио сохранится, а его организацией займется сам МОК. Для этого создана рабочая группа под руководством президента Международной федерации гимнастики японца Моринари Ватанабэ.

Решение сессии МОК о лишении признания AIBA, одной из крупнейших в мире международных спортивных федераций, в которую входят 195 национальных федераций, не является сенсацией. То, что этого почти наверняка не избежать, стало очевидно еще месяц назад, когда соответствующее решение принял исполком МОК, признавший деятельность AIBA «не соответствующей Олимпийской хартии и этическому кодексу», содержащей «серьезные юридические, финансовые и репутационные риски для МОК и олимпийского движения».

Известно, что МОК выступал против избрания на пост главы AIBA узбекского предпринимателя Гафура Рахимова, находящегося под санкциями Министерства финансов США и подозревающегося в связях с международной преступной сетью. Позднее Гафур Рахимов покинул пост президента AIBA, исполняющим обязанности главы организации стал марокканец Мохаммед Мустасан.

Теоретически восстановить свои права AIBA сможет только после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут летом следующего года.

Тем не менее сам бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио остается — заниматься организацией соревнований боксеров будет сам МОК.

Для этого, сообщает ТАСС, была создана специальная целевая группа под председательством члена МОК, президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, которая уже представила проект соревновательной программы боксерского турнира. Он пройдет в 13 весовых категориях — 8 мужских и 5 женских, в общей сложности в Играх в Токио примут участие 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин), а их квалификационные соревнования должны состояться с января по май 2020 года. Европейский турнир планируется провести в конце феврале — начале марта в Лондоне.

Из-за последних решений сессии МОК долг АIBA может возрасти с нынешних $16 млн до $30 млн, заявил член исполкома МОК серб Ненад Лалович, руководящий группой, которая отслеживает процесс реформирования AIBA. «В этой связи,— отмечает он,— возникает вопрос, будет ли способна AIBA работать в интересах спортсменов, поддерживать их развитие».

Арнольд Кабанов