Возраст перевозкам не помеха

Международные перевозчики массово скупают старые танкеры, спрос на них называют рекордным. Всему виной санкции против российской нефти, пишет агентство Reuters. Когда торговать сырьем с Европой оказалось невозможным, главным рынком сбыта стала Азия. Но, как объясняют собеседники издания, местные фирмы оказались к этому не готовы и теперь спешно расширяют флот, чтобы нефть можно было доставить до потребителя. Причем интерес транспортных компаний нередко прикован к тем судам, которые в прежнее время отправились бы на металлолом. Безопасно ли это? И к чему приведет такой тренд? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Срок жизни танкеров — 15 лет. После этого отслуживший флот продают компаниям, которые разбирают его на запчасти. Поэтому и стоят такие суда, как правило, в пять раз меньше новых — около $12 млн. Но к осени 2022 года, по данным аналитиков агентства VesselsValue, подержанные танкеры резко подорожали, до $22 млн. Цены, в частности, подогрел неожиданно высокий спрос со стороны азиатских транспортных компаний. Многие из них появились на рынке буквально в этом году, после того, как Россия начала перенаправлять поставки с европейских рынков, пишет Reuters.

Для таких перевозчиков возраст флота не имеет значения, подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Обслуживать экспорт российской нефти сейчас могут либо компании, которые вообще не работают на международном рынке, либо фирмы-однодневки, которые не имеют счетов в США.

Они покупают танкер и производят расчеты в какой-то альтернативной валюте, и им абсолютно неважно, какое судно приобретать, подержанное или новое.

Просто все эти танкеры попадут под санкции, в черные списки, и встанет вопрос, что с ними дальше делать. Со старыми танкерами риски минимальные, их потом просто спишут и разрежут на металлолом».

Но причина не только в возросших объемах поставок: у старых танкеров, как говорят собеседники “Ъ FM”, есть свои преимущества. Да, современные крупные суда могут вместить достаточно топлива, и они способны преодолевать значительные расстояния. Зато устаревшие модели более маневренны, что позволяет им заходить в черноморские и балтийские порты.

В итоге схема выглядит так: из порта груз забирает небольшое судно, на воде переливает топливо в современный, вместительный танкер, а затем тот доставляет нефть в пункт назначения. Правда, стоит это недешево, отметил генеральный директор компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим: «Стоимость фрахтования, размер франшизы возрастают. От возраста зависит в основном состояние корпуса, машин, валов, поэтому, конечно, со временем затраты на обслуживание увеличиваются раза в два точно. Танкеры старше 15 лет не эксплуатируют десятилетиями. Они ходят еще три-пять лет и отправляются на металлолом».

Возросшие расходы транспортные компании закладывают в стоимость фрахта. По оценкам собеседников “Ъ FM”, она выросла как минимум на четверть. Пытаясь сэкономить, импортеры требуют у России скидки на нефть. Так, дисконт марки нефти Urals к Brent сейчас достигает $25 за баррель, а иногда и больше. Это уменьшает нефтегазовые доходы страны, кроме того, растут и расходы. Для того чтобы поддержать текущий объем экспорта, российским компаниям нужно приобрести около 200 танкеров, подсчитали в норвежской Rystad Energy.

Впрочем, это выполнимая задача, заметил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: «Мы преодолеем санкционные ограничения в этих сферах, потому что страховые схемы с участием российских компаний уже применяются по отдельным контрактам на поставку нефти в такие страны, как Китай, Индия и Турция. Так что 65-70% перевозок топлива за счет отечественных танкеров или судов, находящихся в нашей юрисдикции, мы можем обеспечить».

Правда, используют для этого, судя по всему, тоже устаревшие суда. Издание Financial Times сообщало, что Россия собирает «теневой флот» из сотни не самых современных танкеров. Bloomberg, в свою очередь, писал, что их почти 250. Но это, кажется, не предел. Как заявлял глава ВТБ Андрей Костин, расширение флота потребует не менее 1 трлн руб. В пересчете на старые цены на эти деньги можно было бы собрать флотилию из 1 тыс. подержанных танкеров. По новым — придется обойтись лишь 500.

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