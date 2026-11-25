Ряды китайского Политбюро снова поредели
Против главы парторганизации Шанхая начато антикоррупционное расследование
В Китае официально объявили о начале расследования в отношении главы парткома Шанхая и члена Политбюро ЦК КПК Чэнь Цзинина. Новость, с одной стороны, стала неожиданной — этого человека эксперты прочили в вице-премьеры после съезда Компартии в следующем году, а некоторые и вовсе считали его вероятным преемником нынешнего премьера Госсовета Ли Цяна. С другой стороны, его политический крах логично вписывается в жесткую борьбу с коррупцией, затеянную китайским лидером Си Цзиньпином в высших эшелонах власти, в процессе которой с 2025 года пали еще трое влиятельных членов Политбюро.
О начале расследования в отношении Чэнь Цзинина государственное информагентство «Синьхуа» сообщило во вторник вечером. Согласно его формулировке, партийного деятеля подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и законодательства», что в китайском политическом лексиконе является синонимом коррупции. Расследованием занимаются Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (это главный антикоррупционный орган Китая) и Национальная комиссия по надзору.
Новость о расследовании в отношении Цзинина стала в Китае сенсацией.
К утру среды хештег «Чэнь Цзинин под следствием» набрал на китайской платформе микроблогов Weibo более 240 млн просмотров, и большинство комментариев под этим постом выражали шок и недоумение.
62-летний Чэнь сделал блестящую карьеру, и ничто не предвещало его нынешнее падение. Будучи ученым-экологом по образованию, он получил докторскую степень в Имперском колледже Лондона, после чего пришел на работу в престижный университет Цинхуа, где некогда учился и Си Цзиньпин, пройдя путь от рядового сотрудника до ректора этого вуза. В 2015 году на волне общенациональной борьбы с загрязнением воздуха Цзинина назначили министром охраны окружающей среды. Три года спустя ему доверили не менее ответственный пост мэра Пекина. На этом посту он зарекомендовал себя как талантливый администратор в ходе мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19 и организации зимних Олимпийских игр 2022 года.
В 2022 году Чэнь Цзинин вошел в состав Политбюро и был назначен главой партийной организации Шанхая, финансового центра страны. Это не только один из ключевых партийных постов в Китае — часто должность нередко становилась трамплином для перехода на высшие руководящие должности. Сам Си Цзиньпин, например, некоторое время возглавлял партком Шанхая до того, как войти в Постоянный комитет Политбюро КПК — высший орган принятия решений в стране. На том же посту до того, как стать премьером Госсовета КНР в марте 2023 года, работал и Ли Цян.
С тех пор как секретарем парторганизации Шанхая стал Чэнь, его стали все чаще именовать ключевой фигурой в кампании по модернизации китайской промышленности и в привлечении инвестиций в такие инновационные сферы, как производство полупроводников и искусственный интеллект.
Многие говорили о том, что Чэнь Цзинин — почти стопроцентный кандидат в будущие члены Постоянного комитета Политбюро, и даже прочили его в вице-премьеры. Самые же смелые прогнозы отводили ему место преемника премьера Ли Цяна.
Объявление о расследовании против него возвестило об окончании его блестящей карьеры. При этом Чэнь стал не первым партийным руководителем, в чьей судьбе произошел столь же неожиданный поворот. С 2025 года Чэнь Цзинин стал уже четвертым членом Политбюро ЦК КПК (куда в октябре 2022 года вошли 24 человека, включая 7 членов Постоянного комитета), которому были предъявлены подобные обвинения. Ранее от своих должностей — также с формулировкой о «серьезных нарушениях дисциплины и законодательства» — были отстранены секретарь парткома западного региона Синьцзян Ма Синжуй и два заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС), высшего органа военного управления в Китае Чжан Юся и Хэ Вэйдун.
С отстранением двух последних руководителей ЦВС, где до того прошли мощные антикоррупционные чистки, оказался, по сути, обескровленным: в его составе, обычно насчитывающем семь членов, осталось лишь двое: сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, отвечающий в совете за вопросы дисциплины и в знак доверия введенный в октябре в Политбюро.
Придя к власти в 2012 году, председатель Си обещал искоренить коррупцию во всех эшелонах партии и государства. И с тех пор последовательно выполняет свое обещание. В прошлом году дисциплинарные органы Китая начали расследования в отношении более чем 1 млн человек, включая свыше 100 чиновников министерского или провинциального уровня.
Самыми заметными стали чистки в высших эшелонах китайских вооруженных сил. Критики сетовали, что это дестабилизирует обстановку и подрывает обороноспособность страны, но в КПК эту кампанию неизменно преподносили как необходимый процесс обновления — армия должна «окунуться в пламя и обрести новую форму», говорили в руководстве партии.
По итогам Пятого пленума ЦК КПК, прошедшего в прошлом месяце, из партийных рядов было исключено рекордное количество членов ЦК — сразу 33, в том числе 16 высокопоставленных генералов и 7 крупных чиновников военно-промышленного комплекса.
При этом в итоговом заявлении пленума говорится, что ситуация с коррупцией все еще остается серьезной. «Следует решительно устранять тех, кто нелоялен партии, подчиняется ее решениям только напоказ, а втайне настроен против, злоупотребляет властью ради личной выгоды»,— задал тон на будущее заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПК Хуан Цзяньфа на пресс-конференции по итогам пленума (цитата по ТАСС).
Уже в будущем году Китай ждет проходящий раз в пять лет съезд Компартии, на котором, как уверены многие, Си Цзиньпин рассчитывает получить мандат на четвертый срок во главе КПК. Это значит, что в остающиеся до ХХI съезда месяцы темпы борьбы с коррупционерами и нелояльными партийцами в Китае будут лишь набирать обороты.