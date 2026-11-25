62-летний Чэнь сделал блестящую карьеру, и ничто не предвещало его нынешнее падение. Будучи ученым-экологом по образованию, он получил докторскую степень в Имперском колледже Лондона, после чего пришел на работу в престижный университет Цинхуа, где некогда учился и Си Цзиньпин, пройдя путь от рядового сотрудника до ректора этого вуза. В 2015 году на волне общенациональной борьбы с загрязнением воздуха Цзинина назначили министром охраны окружающей среды. Три года спустя ему доверили не менее ответственный пост мэра Пекина. На этом посту он зарекомендовал себя как талантливый администратор в ходе мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19 и организации зимних Олимпийских игр 2022 года.