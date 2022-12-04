ОПЕК+ долго раскачивается

Альянс ОПЕК+ решил взять паузу и пока не реагировать на введение западной коалицией потолка цен на российскую нефть. На заседании 4 декабря страны ОПЕК+ решили оставить добычные квоты на текущем уровне и собраться на следующую встречу 1 февраля. Большинство аналитиков считают такой шаг оправданным перед лицом огромной неопределенности на рынке: спрос на нефть может сократиться из-за продолжения локдаунов в Китае, однако предложение может упасть еще больше, если часть российской добычи в результате потолка и европейского эмбарго уйдет с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Страны ОПЕК+ решили понаблюдать, как потолок цен на российскую нефть повлияет на мировой рынок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Страны ОПЕК+ решили понаблюдать, как потолок цен на российскую нефть повлияет на мировой рынок

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Страны ОПЕК+ решили пока не сокращать добычные квоты, тем самым не став активно защищать позиции России на фоне вступления в силу с 5 декабря потолка на российскую нефть и европейского нефтяного эмбарго. На заседании 4 декабря министры членов ОПЕК+ подтвердили свое октябрьское решение о сокращении квот на 2 млн баррелей в сутки с ноября, отметив, что квоты на этом уровне планируется сохранить до конца 2023 года. Заседание, в отличие от предыдущих встреч ОПЕК+, проходило в онлайн-формате, что еще накануне заставило многих аналитиков считать, что серьезного обсуждения смены политики альянса не планируется. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение ОПЕК+ для «России 2», заявил, что министры могут в любой момент собраться и «откорректировать ситуацию на рынке, но в текущий момент это не понадобилось». Следующая плановая встреча ОПЕК+ пока ожидается 1 февраля.

С 5 декабря ЕС больше не будет покупать морские партии российской нефти, хотя из этого правила есть исключения для Болгарии и в теории для Венгрии. Для российских нефтекомпаний это означает необходимость перенаправить на другие рынки около 1 млн баррелей в сутки нефтяного экспорта. Одновременно с 5 декабря вступит в силу потолок цен на российскую нефть, который страны ЕС, G7 и Австралия официально одобрили 3 декабря.

Потолок цен предполагает, что компаниям указанных стран нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже потолка.

Потолок установлен на уровне $60 за баррель, но его планируется пересмотреть уже в середине января, при этом западная коалиция намерена устанавливать потолок по меньшей мере на 5% ниже, чем рыночная цена продажи российской нефти по оценке МЭА. Теоретически это означает, что уровень потолка, если он действительно будет влиять на цену российской нефти, должен постоянно уменьшаться.

Россия уже заявила, что не будет соблюдать потолок и, по словам Александра Новака, планирует запретить своим компаниям это делать.

Реализация этого запрета может оказаться затруднительной и потребует четкости формулировок от властей РФ, поскольку в начале декабря, по оценке Platts, стоимость Urals уже опускалась до $54 за баррель, то есть была ниже потолка. С другой стороны, если российские нефтекомпании действительно потеряют доступ к услугам европейских судоходных и страховых компаний, у них, видимо, не будет достаточно танкеров для того, чтобы перенаправить все объемы европейского экспорта на более отдаленные рынки Азии. В таком случае часть российской нефти уйдет с рынка (Александр Новак 4 декабря прямо указал на такую возможность), что, вероятно, может привести к росту цен.

С другой стороны, зимой потребление топлива в мире обычно снижается. Основным неизвестным фактором остается спрос в Китае, где власти не могут однозначно определиться с тем, продолжать ли жесткую политику по борьбе с коронавирусом, которая приводит к замедлению экономики. Прежде большинство аналитиков ожидали смягчения локдаунов к началу следующего года, но теперь этот прогноз не так очевиден.

Некоторые аналитики предполагали, что ОПЕК более демонстративно поддержит Россию на фоне введения потолка цен, поскольку данный механизм в перспективе крайне опасен для всего альянса и может отдать контроль над нефтяным рынком от картеля производителей «картелю потребителей». Тем не менее пока реакция ОПЕК остается выжидательной. «Нефть стоит $87 за баррель, это хорошая цена для всех. Конечно, $98 было бы еще лучше, но я думаю, что прямо сейчас они считают, что на рынке адекватные цены и он адекватно снабжается, так что нет причины раскачивать лодку»,— объясняет логику решения нефтяной аналитик Energy Intelligence Гэри Пич (цитата по Reuters).

Основной вопрос в том, какими именно будут последствия санкций для российского экспорта. Декабрьские партии уже проданы, поэтому первые признаки сокращения отгрузок могут появиться в середине месяца, когда настанет срок продажи январских грузов.

«Ключевой фактор — это сколько российской нефти в реальности уйдет с рынка,— констатирует управляющий директор Clearview Energy Partners Жак Руссо.— Если речь пойдет больше чем о 1 млн баррелей в сутки, тогда в мире возникнет нехватка нефти».

Юрий Барсуков