Поправки предусматривают право на инвестиционный налоговый вычет компаниям по добыче руд прочих цветных металлов при условии капитальных вложений не менее 30 млрд руб. за пять лет. Размер вычета применительно к новым объектам, введенным с 2027 по 2029 год, составит 60%, а для зданий 40%.