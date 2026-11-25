В Забайкалье увеличили инвестиционный вычет по налогу на прибыль компаний
Депутаты заксобрания Забайкалья приняли поправки к региональному закону об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций. Инициатива краевого минфина предусматривает увеличение инвестиционной активности в производственном секторе, развитие отрасли переработки полезных ископаемых и поддержку социальной сферы.
Поправки предусматривают право на инвестиционный налоговый вычет компаниям по добыче руд прочих цветных металлов при условии капитальных вложений не менее 30 млрд руб. за пять лет. Размер вычета применительно к новым объектам, введенным с 2027 по 2029 год, составит 60%, а для зданий 40%.
Инициатива также расширяет возможности для благотворительности и поддержки культурных и образовательных инициатив. В перечень расходов, попадающих под вычет, будут включены пожертвования на создание парков и зон отдыха, а также переданное имущество организациям, занятым в сфере физической культуры и спорта.
По прогнозам краевого минфина, объем инвествычета по налогу на прибыль составит около 4 млрд руб. При этом ожидаемый рост поступлений от налога на прибыль и налога на имущество организаций от новых объектов превысит 3 млрд руб.