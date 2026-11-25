В Сочи скрывающимся от наказания россиянам запретили прыжки с парашютом
Лицам, «в отношении которых применяются временные ограничительные меры», запретили прыгать с парашютом, летать на частных самолетах и запускать дроны в Сочи. Соответствующее постановление 23 ноября подписал глава города Андрей Прошунин. Новые правила вступили в силу на следующий день после опубликования документа.
В июле был принят пакет законопроектов о временных ограничениях для россиян, которые скрываются от исполнения наказания за рубежом. Речь идет об осужденных по статьям УК или признанных виновными по некоторым статьям КоАП, в том числе о нарушении обязанностей иноагента и дискредитации армии. Предусмотрено 14 ограничений, среди них — заморозка счетов и имущества, запрет на доступ к мобильным приложениям банков для переводов. Список скрывающихся от наказания россиян сделают открытым.