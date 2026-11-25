Главное на рынке недвижимости к утру 25 ноября
Девелоперу «Самолет» предъявили иски более чем на 1,25 млрд рублей
Медиагруппа SA Media подала два иска к ГК «Самолет» на более чем 1,25 млрд руб. — рекордная для рекламного рынка сумма. Два иска от входящих в группу компаний ООО РА «СА Медиа» и ООО «Смарт-Вью» к ООО «Самолет-Недвижимость МСК» были поданы 23 ноября на 1,208 млрд и 42,6 млн руб., обнаружил «Ъ». В SA Media заявили, что в основе требований к ГК «Самолет» лежит задолженность за ранее оказанные услуги по размещению рекламы.
Российское рейтинговое агентство АКРА присвоило статус «под наблюдением» кредитному рейтингу ГК «Самолет» и рейтингам девяти выпусков его облигаций. Все рейтинги остались на уровне BBB(RU), прогноз по рейтингу компании — негативный. Причиной решения стало отсутствие у агентства окончательных условий реструктуризации корпоративного долга группы, сообщило АКРА. Агентство намерено оценить, как условия реструктуризации повлияют на ликвидность и кредитоспособность девелопера.
Группа ЛСР объявила о делистинге и прекращении публичного статуса компании. Как только об этом стало известно, акции девелопера 24 ноября подешевели на 13% — до 737 руб. Цена выкупа составит 710,2 руб. за одну обыкновенную акцию. «Вопрос делистинга действительно обсуждается компанией, потому что в нынешней ситуации присутствие ее акций на бирже не дает ощутимых преимуществ», — сообщила пресс-служба группы ЛСР «РБК Инвестициям». Акции ЛСР торговались на бирже 19 лет.
«Т-Технологии» направили ЦИАН добровольное предложение о покупке до 100% акций по цене 993,05 руб. за бумагу. Оплату проведут исключительно денежными средствами в безналичном порядке в рублях. Допэмиссию для финансирования покупки «Т-Технологии» проводить не планируют. Акционеры смогут принять оферту в течение 90 дней — с 25 ноября 2026 года по 24 февраля 2027 года включительно. ЦИАН сформирует спецкомитет для предварительной оценки предложения о покупке контрольного пакета.
Компания «Россети» выставила на торги бывший офис на Семеновской набережной в Москве, вблизи метро «Электрозаводская». Речь идет о центральной части десятиэтажного здания по адресу: Семеновская набережная, 2/1, строение 1. Общая часть выставленных на торги помещений — 9,1 тыс. кв. м. Начальная цена лота — 841,3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 декабря.