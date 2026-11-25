Группа ЛСР объявила о делистинге и прекращении публичного статуса компании. Как только об этом стало известно, акции девелопера 24 ноября подешевели на 13% — до 737 руб. Цена выкупа составит 710,2 руб. за одну обыкновенную акцию. «Вопрос делистинга действительно обсуждается компанией, потому что в нынешней ситуации присутствие ее акций на бирже не дает ощутимых преимуществ», — сообщила пресс-служба группы ЛСР «РБК Инвестициям». Акции ЛСР торговались на бирже 19 лет.