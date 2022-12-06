Нефть подпрыгнула до потолка

РФ удалось в ноябре перед введением эмбарго ЕС увеличить добычу нефти примерно на 2%, почти до 1,49 млн тонн в сутки. Это означает, что благодаря отложенному эффекту экспортных ограничений на добычу она может достичь 530 млн тонн по итогам года. По мнению аналитиков, производство в первом квартале 2023 года может упасть на 500 тыс. баррелей (68 тыс. тонн в сутки) в сутки. Наиболее уязвимыми для санкций станут арктические месторождения, ориентированные на экспорт,— Приразломное, Новопортовское, Требса и Титова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

РФ увеличила производство нефти в ноябре чуть менее чем на 2% относительно октября, до 1,486 млн тонн в сутки, сообщили источники “Ъ”, знакомые со статистикой. Добыча стабильно росла в течение ноября, в том числе за счет возобновления работы проекта «Сахалин-1», где правительство РФ в октябре заменило оператора с американской ExxonMobil на «Роснефть». Однако выйти на уровень добычи февраля—марта, когда она достигала 1,5 млн тонн в сутки, все же не удалось. С начала года за 11 месяцев в РФ было добыто около 489 млн тонн. При сохранении текущего уровня производства добыча нефти в РФ может приблизиться к 535 млн тонн по итогам года (в 2021 году она составила 524 млн тонн).

Рост добычи в феврале—марте прервали санкции США и ЕС: в результате зарубежные покупатели российской нефти и нефтепродуктов из-за репутационных и санкционных рисков стали отказываться от грузов, и уже в апреле российская нефтяная отрасль пережила крупнейший в этом году спад добычи — до 1,37 млн тонн в сутки. Постепенно Россия стала переориентировать поставки нефти на азиатский рынок, прежде всего в Индию.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на морские партии российской нефти, однако европейские страны начали сокращать закупки заранее. Экспорт по морю и нефтепроводам в дальнее зарубежье в ноябре снизился на примерно 4%, примерно до 615 тыс. тонн в сутки. В условиях ограничения на экспорт российские нефтекомпании в ноябре увеличили первичную нефтепереработку на 2%, до 785 тыс. тонн в сутки. Переработка растет, несмотря на сезонное сокращение спроса на топливо в России и снижение демпферных выплат, которые сократились для бензина и дизтоплива в ноябре на 56% и 29%, до 4,1 тыс. и 18,3 тыс. руб. на тонну соответственно. Падение котировок Urals в конце ноября может привести к дальнейшему сокращению демпфера в декабре.

Еще одной угрозой, вследствие которой РФ может снизить экспорт, а вслед за ним и добычу нефти, является введение с 5 декабря странами G7 потолка цен на нефть из России: он установлен на уровне $60 за баррель. По заверениям вице-премьера РФ Александра Новака, страна не будет продавать нефть в страны, которые будут придерживаться потолка цен, «даже если нам придется несколько сократить добычу». «Мы считаем, что этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рыночные инструменты, противоречит всем правилам, тому же ВТО например. В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен»,— цитирует «Интерфакс» господина Новака. По оценкам JP Morgan, эффект от ограничений на экспорт нефти приведет к уменьшению добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки (68 тыс. тонн в сутки) в первом квартале 2023 года.

В декабре добыча может снизиться примерно до 1,4 млн тонн, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. «Потолок» цен на нефть пока что будет оказывать ограниченное влияние на динамику экспорта, большее значение будет иметь прекращение экспорта нефти из России в ЕС, отмечает он. В большей степени от запрета могут пострадать проекты, ориентированные на экспорт на рынки ЕС,— «Башнефть-полюс» (экспорт с месторождений Требса и Титова через Варандейский терминал), Приразломная, а также Новопортовский кластер. При этом эксперт отмечает, что пока остается неясность, продолжатся ли на практике поставки российской нефти морем в Болгарию, хотя страна и получила исключение из санкций до 2024 года.

Дмитрий Козлов