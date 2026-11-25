В аэропорту Сочи ограничили работу ВПП из-за подъема воды в реке Мзымта
В аэропорту Сочи из-за подъема уровня воды в реке Мзымта ослабло берегоукрепление русла. Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который координирует работу профильных служб. На период обследования введены ограничения на взлетно-посадочные операции на второй взлетно-посадочной полосе (ВПП-2), сообщила пресс-служба аэропорта.
В пресс-службе сообщили, что происшествие не повлияло на безопасность полетов, а воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в аэропорту из-за обрушения берегоукрепления на правом берегу Мзымты. По данным канала, поврежденный участок находится примерно в 100 м от взлетно-посадочной полосы, которую временно закрыли для приема и отправки самолетов. В аэропорту также создали комиссию по чрезвычайным ситуациям.