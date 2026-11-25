Ранее Telegram-канал Shot сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в аэропорту из-за обрушения берегоукрепления на правом берегу Мзымты. По данным канала, поврежденный участок находится примерно в 100 м от взлетно-посадочной полосы, которую временно закрыли для приема и отправки самолетов. В аэропорту также создали комиссию по чрезвычайным ситуациям.