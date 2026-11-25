ВТБ сегодня разместит однодневные облигации объемом 50 млрд рублей
ВТБ сегодня разместит однодневные облигации серии КС-4-1338 объемом 50 млрд руб. по цене 99,96% от номинала. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение кредитной организации.
Облигации размещают по открытой подписке, они входят в четвертую программу однодневных бондов ВТБ КС-4 объемом до 90 млрд руб., которую Мосбиржа зарегистрировала в сентябре 2020 года. Программа бессрочная. Номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб.
26 ноября ВТБ планирует разместить однодневные бонды серии КС-4-1339 объемом 50 млрд руб. Условия аналогичны сегодняшнему размещению.