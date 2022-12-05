Гособвинение не пожалело сроков для Арашуковых

В Мосгорсуде на процессе по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, прокуратура предложила приговорить обоих к пожизненному заключению. Ранее присяжные признали их виновными в хищениях, совершенных в составе оргпреступного сообщества (ОПС), убийствах и воспрепятствовании правосудию. Другие фигуранты, бывшие силовики, по мнению заседателей, способствовали преступной деятельности отца и сына. Для них гособвинение запросило от 5 до 24 лет колонии. Защита предложила оправдать фигурантов или направить дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: бывший советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и бывший представитель в сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: бывший советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и бывший представитель в сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что гособвинение будет требовать для подсудимых очень жесткое наказание, стало ясно еще 23 сентября, когда присяжные единогласно признали основных фигурантов дела виновными во всех инкриминируемых им деяниях. Исключение составили лишь бывший следователь по особо важным делам управления СКР по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Признав последних виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ), присяжные, однако, разошлись, причем поровну, во мнениях, являлись ли подсудимые участниками ОПС, возглавляемого Арашуковыми. А поскольку в таких случаях сомнения толкуются в пользу обвиняемых, то самое тяжкое обвинение с них было снято.

Исходя из выводов коллегии, прокурор Мария Семененко, которая не раз успешно поддерживала обвинение по громким делам, рассмотренным с участием присяжных, попросила суд приговорить Рауля и Рауфа Арашуковых к пожизненному заключению. В качестве дополнительного наказания гособвинитель попросила каждому из них назначить штраф в размере 1 млн руб.

Предложенное наказание, как обычно бывает в подобных случаях, было получено путем сложения сроков по отдельным эпизодам, но все их поглотило пожизненное заключение.

Так, по статье об оргпреступном сообществе (ст. 210) для Рауля Арашукова прокурор запросила 19 лет колонии, по ст. 105 (убийство) — пожизненное заключение, по девяти эпизодам особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160) — от трех до девяти лет, по статье о краже газа (ст. 158) — четыре года, по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286) — по девять лет в каждом случае, по ст. 306 (заведомо ложный донос) — два года с освобождением от наказания по сроку давности. По ст. 309 (принуждение к даче показаний или уклонению от них) присяжные подсудимого оправдали.

Аналогичная ситуация имела место и с бывшим сенатором Рауфом Арашуковым. Его по ст. 210 гособвинитель попросила приговорить к 18 годам, по ст. 309 — к шести годам, по ст. 306 — к двум годам с освобождением от наказания по сроку давности, по ст. 286 — к восьми с половиной годам. Но определяющим также оказалось наказание, предложенное по статье об убийстве,— пожизненное заключение.

Что касается других фигурантов, бывших силовиков, которые, по данным следствия, способствовали преступной деятельности Арашуковых, то из них самый большой срок был предложен гособвинением бывшему и. о. первого замруководителя управления СКР по КЧР генерал-майору юстиции Казбеку Булатову и бывшему начальнику республиканского Центра противодействия экстремизму подполковнику полиции Тимуру Бетуганову. Им прокурор запросила по 24 года колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. каждому. Они присяжными были признаны виновными в участии в ОПС и других преступлениях.

Наказания, запрошенные для бывшего следователя Андрея Филиппова и экс-газовщика Гузера Хашукаева, были намного меньше — шесть лет восемь месяцев и пять лет колонии общего режима соответственно. При этом первого прокуратура предлагает лишить звания подполковника.

Другой гособвинитель Олег Лавров, в свою очередь, попросил суд удовлетворить частично гражданские иски четверых потерпевших на сумму 3 млн руб. каждому. Также, по мнению прокурора, полному удовлетворению подлежат иски, предъявленные в рамках дела дочерними структурами «Газпрома», на сумму более 4,7 млрд руб.

Подсудимые выслушали речи представителей обвинения молча. Адвокаты же обвиняемых в течение нескольких часов убеждали суд, что их подзащитных необходимо либо оправдать в связи с их непричастностью к инкриминируемым им преступлениям, либо вернуть дело в прокуратуру, либо направить его на новое рассмотрение с другим составом присяжных.

Как не раз рассказывал “Ъ”, по версии СКР, отец и сын Арашуковы с 2010 по 2019 год, создав преступное сообщество, похитили у различных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб. и совершили растрату 266,7 млн руб., выделенных компании «Газпром газораспределение Ставрополь». Помимо этого, господа Арашуковы признаны заказчиками убийств в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова. При этом, говорится в деле, проходящие по делу следователи и полицейский помогали Арашуковым скрыть следы этих преступлений, в частности удаляя из материалов расследования убийства господина Жукова детализацию соединений телефона, который использовал исполнитель преступления, и заставляя давать ложные показания свидетелей. Также под давлением подконтрольных господам Арашуковым силовиков экс-директор филиала «Газпром межрегионгаз» Гузер Хашукаев написал заявление, что его якобы пытали во время расследования, пытаясь таким образом признать недействительными данные им показания.

Во вторник обсуждение последствий вердикта продолжится: стороны обменяются репликами, а подсудимые выступят с последним словом.

Владислав Трифонов