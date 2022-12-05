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Коммерсантъ FM
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Гособвинение не пожалело сроков для Арашуковых

Экс-сенатора и его отца предложили приговорить к пожизненному заключению

В Мосгорсуде на процессе по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова, прокуратура предложила приговорить обоих к пожизненному заключению. Ранее присяжные признали их виновными в хищениях, совершенных в составе оргпреступного сообщества (ОПС), убийствах и воспрепятствовании правосудию. Другие фигуранты, бывшие силовики, по мнению заседателей, способствовали преступной деятельности отца и сына. Для них гособвинение запросило от 5 до 24 лет колонии. Защита предложила оправдать фигурантов или направить дело на новое рассмотрение.

Слева направо: бывший советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и бывший представитель в сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков во время заседания суда

Слева направо: бывший советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и бывший представитель в сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Слева направо: бывший советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, бывший генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков и бывший представитель в сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков во время заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что гособвинение будет требовать для подсудимых очень жесткое наказание, стало ясно еще 23 сентября, когда присяжные единогласно признали основных фигурантов дела виновными во всех инкриминируемых им деяниях. Исключение составили лишь бывший следователь по особо важным делам управления СКР по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Признав последних виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ), присяжные, однако, разошлись, причем поровну, во мнениях, являлись ли подсудимые участниками ОПС, возглавляемого Арашуковыми. А поскольку в таких случаях сомнения толкуются в пользу обвиняемых, то самое тяжкое обвинение с них было снято.

Исходя из выводов коллегии, прокурор Мария Семененко, которая не раз успешно поддерживала обвинение по громким делам, рассмотренным с участием присяжных, попросила суд приговорить Рауля и Рауфа Арашуковых к пожизненному заключению. В качестве дополнительного наказания гособвинитель попросила каждому из них назначить штраф в размере 1 млн руб.

Предложенное наказание, как обычно бывает в подобных случаях, было получено путем сложения сроков по отдельным эпизодам, но все их поглотило пожизненное заключение.

Так, по статье об оргпреступном сообществе (ст. 210) для Рауля Арашукова прокурор запросила 19 лет колонии, по ст. 105 (убийство) — пожизненное заключение, по девяти эпизодам особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160) — от трех до девяти лет, по статье о краже газа (ст. 158) — четыре года, по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286) — по девять лет в каждом случае, по ст. 306 (заведомо ложный донос) — два года с освобождением от наказания по сроку давности. По ст. 309 (принуждение к даче показаний или уклонению от них) присяжные подсудимого оправдали.

Аналогичная ситуация имела место и с бывшим сенатором Рауфом Арашуковым. Его по ст. 210 гособвинитель попросила приговорить к 18 годам, по ст. 309 — к шести годам, по ст. 306 — к двум годам с освобождением от наказания по сроку давности, по ст. 286 — к восьми с половиной годам. Но определяющим также оказалось наказание, предложенное по статье об убийстве,— пожизненное заключение.

Как гособвинение предъявило ценности фигурантов дела Арашуковых

Что касается других фигурантов, бывших силовиков, которые, по данным следствия, способствовали преступной деятельности Арашуковых, то из них самый большой срок был предложен гособвинением бывшему и. о. первого замруководителя управления СКР по КЧР генерал-майору юстиции Казбеку Булатову и бывшему начальнику республиканского Центра противодействия экстремизму подполковнику полиции Тимуру Бетуганову. Им прокурор запросила по 24 года колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. каждому. Они присяжными были признаны виновными в участии в ОПС и других преступлениях.

Наказания, запрошенные для бывшего следователя Андрея Филиппова и экс-газовщика Гузера Хашукаева, были намного меньше — шесть лет восемь месяцев и пять лет колонии общего режима соответственно. При этом первого прокуратура предлагает лишить звания подполковника.

Другой гособвинитель Олег Лавров, в свою очередь, попросил суд удовлетворить частично гражданские иски четверых потерпевших на сумму 3 млн руб. каждому. Также, по мнению прокурора, полному удовлетворению подлежат иски, предъявленные в рамках дела дочерними структурами «Газпрома», на сумму более 4,7 млрд руб.

Подсудимые выслушали речи представителей обвинения молча. Адвокаты же обвиняемых в течение нескольких часов убеждали суд, что их подзащитных необходимо либо оправдать в связи с их непричастностью к инкриминируемым им преступлениям, либо вернуть дело в прокуратуру, либо направить его на новое рассмотрение с другим составом присяжных.

Как не раз рассказывал “Ъ”, по версии СКР, отец и сын Арашуковы с 2010 по 2019 год, создав преступное сообщество, похитили у различных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб. и совершили растрату 266,7 млн руб., выделенных компании «Газпром газораспределение Ставрополь». Помимо этого, господа Арашуковы признаны заказчиками убийств в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова. При этом, говорится в деле, проходящие по делу следователи и полицейский помогали Арашуковым скрыть следы этих преступлений, в частности удаляя из материалов расследования убийства господина Жукова детализацию соединений телефона, который использовал исполнитель преступления, и заставляя давать ложные показания свидетелей. Также под давлением подконтрольных господам Арашуковым силовиков экс-директор филиала «Газпром межрегионгаз» Гузер Хашукаев написал заявление, что его якобы пытали во время расследования, пытаясь таким образом признать недействительными данные им показания.

Во вторник обсуждение последствий вердикта продолжится: стороны обменяются репликами, а подсудимые выступят с последним словом.

Владислав Трифонов

Фотогалерея

Действующие лица по делу сенатора Арашукова

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&lt;strong>Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

&lt;strong>Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»&lt;/strong>&lt;br> 30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. Заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил, что «никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером»

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. Заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил, что «никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю». Арестован до 30 марта

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю». Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Срок ареста установлен до 30 марта

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Срок ареста установлен до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках&lt;/strong>&lt;br> 1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 млрд руб. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 млрд руб. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

&lt;strong> Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков&lt;/strong>&lt;br>Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

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Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. Заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил, что «никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю». Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Срок ареста установлен до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 млрд руб. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

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