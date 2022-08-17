Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Все золото досталось присяжным

Гособвинение предъявило ценности фигурантов дела Арашуковых

На заключительном этапе рассмотрения в Мосгорсуде уголовного дела обвиняемых в создании преступного сообщества бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, его отца, экс- советника «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова и опекавших их троих силовиков гособвинение подготовило сюрприз. Присяжным продемонстрировали предметы роскоши, изъятые у фигурантов в январе 2019 года. В общей сложности драгоценностей, земельных участков и недвижимости следствие насчитало почти на 440 млн руб.

Бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков

Бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Начиналось заседание вполне рутинно — продолжился допрос свидетелей. Сначала показания давали бывшие начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтар Пхешхов, которого в свое время обвиняли в мошенничестве на 22 млн руб., а также личный телохранитель Рауфа Арашукова Альберт Чуков. Первый рассказал, как пытались оказать давление на родственников убитого в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова. Организатором преступления следствие считает Рауфа Арашукова. Родным активиста неизвестные посылали СМС-сообщения с угрозами с тем, чтобы потерпевшие не требовали продолжения расследования. А второй повторил свою версию о причастности Арашуковых к убийству в том же 2010 году советника главы республики Фраля Шебзухова, с которым свидетель был знаком.

А затем присяжных ожидал сюрприз. Прокурор Гульчехра Ибрагимова от имени гособвинения ходатайствовала о демонстрации присяжным вещественных доказательств, изъятых у подсудимых в ходе обысков в январе 2019 года в квартирах в Санкт-Петербурге, Ессентуках и в трехэтажном отеле «Адиюх-Пэлас», построенном в родовом селе Арашуковых Хабезе. Также прокурор попросила огласить список изъятой у Арашуковых и их родственников недвижимости. Судья Елена Гученкова не возражала, после чего по просьбе старшего государственного обвинителя в группе Марии Семененко объявила небольшой перерыв. Это было сделано для того, чтобы прокуроры и приставы смогли доставить в зал несколько картонных коробок с драгоценностями, изъятыми при обысках.

Причем ценностей оказалось так много, что их пришлось ввезти в зал на довольно объемной тележке, из тех, которые используются в магазинах, и она была наполнена доверху.

Оглашение списка из 19 объектов недвижимости, сделанное в самом начале представления вещественных доказательств, не вызвало у членов коллегии особого интереса. Лишь когда госпожа Семененко объявила, что стоимость земельных участков и личных домов подсудимых составила 380 млн 740 тыс. руб., в зале несколько оживились. Куда более сильные эмоции можно было наблюдать, когда Мария Семененко начала доставать из цветных коробок ювелирку и другие ценные предметы. Присяжным продемонстрировали дорогие браслеты, женские украшения, инкрустированные бриллиантами импортные часы, бриллианты и даже увесистые золотые слитки. Отметим, что среди изъятого у Арашуковых были и часы из золота 750 пробы стоимостью 3,5 млн рублей, которые ранее принадлежали бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову, несколько лет назад приговоренному к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления. Женщины-присяжные с явным интересом изучали украшения, а их коллеги-мужчины продержались до того момента, когда Мария Семененко продемонстрировала залу два слитка золота общей стоимостью свыше 6 млн руб. Тут даже адвокаты не выдержали и захотели попробовать их на вес. «Подержали в руках,— заметила госпожа Семененко.— А это ведь целая квартира!»

Тут не выдержал находившийся в «аквариуме» Рауль Арашуков: «Чего вы все у присяжных отбираете? Чем это будет валяться в прокуратуре — пусть люди пользуются!»

Ответила на эту реплику судья Елена Гученкова: «Прошу присяжных не учитывать это высказывание подсудимого при вынесении вердикта».

В заключение присяжным был продемонстрирован сундучок с золотыми монетами, на половине которых был изображен действующий президент России, а на другой — первый глава Чечни Ахмад Кадыров. Эксперты оценили этот клад в 3,6 млн руб.

По делу подсудимых Арашуковых выступил следователь-свидетель

После этого прокуроры огласили деклараций о доходах подсудимых Арашуковых и их родственников. Официально с 2008 по 2018 год все они в сумме заработали 93,4 млн руб. Однако, как следовало из данных Минфина, в тот же период их активы оценивались в сумму свыше 438 млн руб. Объяснить их наличие подсудимые не смогли.

Как уже сообщал “Ъ”, Рауль и Рауф Арашуковы обвиняются в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля (ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 309 УК РФ). Также экс-сенатор, по данным СКР, входил в созданное его отцом в 2002 году ОПС, занимавшееся хищениями природного газа у ПАО «Газпром».

Алексей Соковнин

Фотогалерея

Действующие лица по делу сенатора Арашукова

Предыдущая фотография
&lt;strong>Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

&lt;strong>Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»&lt;/strong>&lt;br> 30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. Заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил, что «никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером»

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. Заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил, что «никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю». Арестован до 30 марта

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю». Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Срок ареста установлен до 30 марта

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Срок ареста установлен до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках&lt;/strong>&lt;br> 1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 млрд руб. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 млрд руб. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Следующая фотография
1 / 8

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 млрд руб. Заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил, что «никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю». Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Срок ареста установлен до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). Арестован до 30 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 млрд руб. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...