Все золото досталось присяжным

На заключительном этапе рассмотрения в Мосгорсуде уголовного дела обвиняемых в создании преступного сообщества бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, его отца, экс- советника «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова и опекавших их троих силовиков гособвинение подготовило сюрприз. Присяжным продемонстрировали предметы роскоши, изъятые у фигурантов в январе 2019 года. В общей сложности драгоценностей, земельных участков и недвижимости следствие насчитало почти на 440 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Начиналось заседание вполне рутинно — продолжился допрос свидетелей. Сначала показания давали бывшие начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтар Пхешхов, которого в свое время обвиняли в мошенничестве на 22 млн руб., а также личный телохранитель Рауфа Арашукова Альберт Чуков. Первый рассказал, как пытались оказать давление на родственников убитого в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова. Организатором преступления следствие считает Рауфа Арашукова. Родным активиста неизвестные посылали СМС-сообщения с угрозами с тем, чтобы потерпевшие не требовали продолжения расследования. А второй повторил свою версию о причастности Арашуковых к убийству в том же 2010 году советника главы республики Фраля Шебзухова, с которым свидетель был знаком.

А затем присяжных ожидал сюрприз. Прокурор Гульчехра Ибрагимова от имени гособвинения ходатайствовала о демонстрации присяжным вещественных доказательств, изъятых у подсудимых в ходе обысков в январе 2019 года в квартирах в Санкт-Петербурге, Ессентуках и в трехэтажном отеле «Адиюх-Пэлас», построенном в родовом селе Арашуковых Хабезе. Также прокурор попросила огласить список изъятой у Арашуковых и их родственников недвижимости. Судья Елена Гученкова не возражала, после чего по просьбе старшего государственного обвинителя в группе Марии Семененко объявила небольшой перерыв. Это было сделано для того, чтобы прокуроры и приставы смогли доставить в зал несколько картонных коробок с драгоценностями, изъятыми при обысках.

Причем ценностей оказалось так много, что их пришлось ввезти в зал на довольно объемной тележке, из тех, которые используются в магазинах, и она была наполнена доверху.

Оглашение списка из 19 объектов недвижимости, сделанное в самом начале представления вещественных доказательств, не вызвало у членов коллегии особого интереса. Лишь когда госпожа Семененко объявила, что стоимость земельных участков и личных домов подсудимых составила 380 млн 740 тыс. руб., в зале несколько оживились. Куда более сильные эмоции можно было наблюдать, когда Мария Семененко начала доставать из цветных коробок ювелирку и другие ценные предметы. Присяжным продемонстрировали дорогие браслеты, женские украшения, инкрустированные бриллиантами импортные часы, бриллианты и даже увесистые золотые слитки. Отметим, что среди изъятого у Арашуковых были и часы из золота 750 пробы стоимостью 3,5 млн рублей, которые ранее принадлежали бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову, несколько лет назад приговоренному к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления. Женщины-присяжные с явным интересом изучали украшения, а их коллеги-мужчины продержались до того момента, когда Мария Семененко продемонстрировала залу два слитка золота общей стоимостью свыше 6 млн руб. Тут даже адвокаты не выдержали и захотели попробовать их на вес. «Подержали в руках,— заметила госпожа Семененко.— А это ведь целая квартира!»

Тут не выдержал находившийся в «аквариуме» Рауль Арашуков: «Чего вы все у присяжных отбираете? Чем это будет валяться в прокуратуре — пусть люди пользуются!»

Ответила на эту реплику судья Елена Гученкова: «Прошу присяжных не учитывать это высказывание подсудимого при вынесении вердикта».

В заключение присяжным был продемонстрирован сундучок с золотыми монетами, на половине которых был изображен действующий президент России, а на другой — первый глава Чечни Ахмад Кадыров. Эксперты оценили этот клад в 3,6 млн руб.

После этого прокуроры огласили деклараций о доходах подсудимых Арашуковых и их родственников. Официально с 2008 по 2018 год все они в сумме заработали 93,4 млн руб. Однако, как следовало из данных Минфина, в тот же период их активы оценивались в сумму свыше 438 млн руб. Объяснить их наличие подсудимые не смогли.

Как уже сообщал “Ъ”, Рауль и Рауф Арашуковы обвиняются в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля (ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 309 УК РФ). Также экс-сенатор, по данным СКР, входил в созданное его отцом в 2002 году ОПС, занимавшееся хищениями природного газа у ПАО «Газпром».

Алексей Соковнин