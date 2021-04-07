Верховный суд разберется с ОПС сенатора

Всего десять дней понадобилось Генпрокуратуре, чтобы проверить выводы СКР и утвердить обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, обвиняемых в организации преступного сообщества, совершавшего многомиллиардные хищения, а также убийства и другие преступления. Теперь Верховный суд должен определить территориальную подсудность громкого дела. Ясно, что рассматриваться оно будет за пределами региона, где в свое время в основном действовало предполагаемое ОПС.

Заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, надзирающий за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД, недолго рассматривал поступившее из Следственного комитета многотомное уголовное дело в отношении господ Арашуковых и еще 18 фигурантов. В случае каких-либо затруднений проверка могла занять до 30 дней, но выходец из СКР Разинкин уложился в десять. Обвинение было утверждено, но при этом дело направлено не в районный суд для рассмотрения по существу, а в Верховный суд России, который должен определить его территориальную подсудность.

Преступления, вменяемые предполагаемым организаторам ОПС, совершались в КЧР, Ставропольском крае, Москве и других регионах, но, как полагает надзор, рассматривать дело в КЧР нельзя, поскольку у господ Арашуковых сохранились связи в этой республики, которые могут быть использованы для давления на правосудие.

Между тем, по данным Главного следственного управления СКР, фигуранты расследования в зависимости от роли и степени участия каждого из них обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Раулю Арашукову и восьми руководителям региональных организаций газовой отрасли инкриминируется хищение природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, растрата 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам.

Также господа Арашуковы обвиняются в организации в 2010 году в Черкесске убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, которые, как считает следствие, препятствовали деятельности преступного сообщества. Бывшим сотрудникам СУ СКР по КЧР Казбеку Булатову и Андрею Филиппову, а также экс-сотруднику МВД по той же республике Тимуру Бетуганову, способствовавшим сокрытию доказательств преступной деятельности господ Арашуковых, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и участии в преступном сообществе.

Следует отметить, что господа Арашуковы и большинство других фигурантов расследования свою вину не признают.

Рауф Арашуков не раз заявлял о том, что его уголовное преследование является «политическим», называя его организатором экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева.

Последний действительно поучаствовал в расследовании. Помог родственникам убитых в КЧР достучаться до центрального аппарата СКР, только после передачи в который делу дали надлежащий ход. При этом господин Дерев, по версии его защиты, также пострадал от господ Арашуковых. Якобы с их подачи в отношении него могло быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которое, впрочем, суд прекратил за истечением срока давности.

Николай Сергеев