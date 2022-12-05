Прокурор запросил пожизненные сроки для экс-сенатора Арашукова и его отца

Гособвинение запросило пожизненные сроки лишения свободы для экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова. Их обвиняют в убийствах и участии в преступном сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауль Арашуков (в центре), Руслан Арашуков (второй справа) и Рауф Арашуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Рауль Арашуков (в центре), Руслан Арашуков (второй справа) и Рауф Арашуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Окончательно прошу назначить Арашукову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима»,— сказала прокурор Марина Семененко в Мосгорсуде (цитата по «Интерфаксу»). Аналогичное наказание она запросила для отца обвиняемого.

Экс-сенатору от КЧР вменяется участие в преступном сообществе, а также организация двух убийств (ст. 105 УК РФ) и давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Рауль Арашуков обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В 2010 году были убиты лидер молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов, которые якобы пытались разоблачить махинации клана Арашуковых. По версии следствия, деяния Арашуковых покрывали силовики, превышая свои полномочия. Также Арашуковы обвиняются в многомиллионных хищениях у «Газпрома», они вину не признают. В сентябре присяжные вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу.

Подробности — в материале «Ъ» «Клан Арашуковых не вдохновил присяжных».

Лаура Кеффер