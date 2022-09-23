Клан Арашуковых не вдохновил присяжных

Присяжные Мосгорсуда вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова, его отца, экс-советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова и троих силовиков, которые им помогали. Обвинению удалось доказать их причастность к хищениям в составе оргпреступного сообщества (ОПС), к убийствам и воспрепятствованию правосудию.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Рауль Арашуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для вынесения вердикта восьми присяжным потребовалось ответить на 117 вопросов, многие из которых занимали по несколько страниц машинописного текста.

Первый вопрос касался доказанности участия подсудимых в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК) 266 748 847 руб. 13 коп., принадлежащих ОАО «Ставрополькрайгаз», которое впоследствии было переименовано в «Газпром газораспределение Ставрополь». После ответа о признании самого факта хищения (вопрос, в котором было подробно расписано предполагаемое преступление, растянулся почти на четыре страницы) присяжные должны были сообщить, причастен ли к нему Рауль Арашуков и заслуживает ли он снисхождения.

Отвечая на эти и еще 45 вопросов по «экономическим преступлениям», присяжные признали Рауля Арашукова и его сына виновными и не заслуживающими снисхождения. Затем они, разбираясь в обстоятельствах убийств (ст. 105 УК) в 2010 году лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, признали господ Арашуковых заказчиками этих преступлений и не заслуживающими снисхождения.

Последующие вопросы были посвящены обвинениям, связанным с деятельностью правоохранителей из КЧР. В частности, в них говорилось, что региональные силовики пытались скрыть улики по делу об убийстве господина Жукова — удаляли из детализации соединений телефона, использованного киллерами, номера, которые их могли выдать; заставляли свидетеля дать показания о том, что она видела предполагаемых убийц не в день совершения нападения. Кроме того, говорилось в вопросах, под давлением силовиков подсудимый экс-директор филиала «Газпром межрегионгаз» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев дал показания о том, что признался в преступлении он после пыток электротоком, а потому его показания недействительны.

Самого господина Хашукаева затем обвинили в ложном доносе, а также в растрате, совершенной в составе ОПС (ч. 2 ст. 306 и ч. 4 ст. 160 УК). В обоих преступлениях он был признан виновным, но заслужил снисхождение.

Представших вместе с ним и господами Арашуковыми перед судом бывших исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по КЧР Казбека Булатова, следователя Андрея Филиппова, а также начальника Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Тимура Бетуганова присяжные вслед за следователями ГСУ СКР признали виновными по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий). При этом господин Филиппов, сочли народные судьи, достоин снисхождения. Его в отличие от других силовиков оправдали в участии в ОПС (ст. 210 УК). Господам Арашуковым за привлечение к делу силовиков предъявили обвинение по ч. 4 ст. 309 (подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу). В этом преступлении Арашуков-старший был оправдан.

В 115-м вопросе обвинение снова вернулось к махинациям. Речь шла о доказанности хищения (ст. 159 УК) газа в объеме 678 503 кубометра стоимостью 4 516 498 000 руб., принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск» и виновности Рауля Арашукова в этом преступлении (вопрос №116), которое он совершил, «обладая служебным влиянием, значимостью и авторитетом занимаемой должности». Последний вопрос был о том, заслуживает он снисхождения или нет. Присяжные снова сочли его вину полностью доказанной без снисхождения.

В вопросе №116 гособвинения, которое представляли известные по многим делам с участием присяжных Мария Семененко и Гульчехра Ибрагимова, говорилось и о том, что Арашуков-старший обеспечил бесплатным газоснабжением свой отель «Адиюх Пэллас» и это при том, что сам актив оценивался почти в 400 млн руб.

Следует отметить, что обвинители, убеждая присяжных в доказанности преступных действий подсудимых, демонстрировали многочисленные ювелирные изделия, изъятые у них.

При этом было сообщено, что, согласно декларациям о доходах подсудимых Арашуковых и их родственников, с 2008 по 2018 год все они в сумме заработали 93,4 млн руб. Однако, как следовало из данных Минфина, в тот же период их активы оценивались в 438 млн руб.

Говорилось и о жадности подсудимых, так, например, дом школьного учителя они оставили без газоснабжения из-за приписанных ему долгов. В результате отец троих детей был вынужден судиться 12 лет, а потом перейти с газа на электричество.

Кстати, «крыша» силовиков исправно разбиралась со всеми проблемами господ Арашуковых, в частности, не давала хода поступавшим на них заявлениям. В суде приводились данные о том, что один из таких заявителей вскоре после отказа умер. А прокурора, который пытался им помочь, уволили.

В итоге Рауфу Арашукову, признанному виновным по всем пунктам и без снисхождения, грозит пожизненный срок. Его отец, следователь Филиппов и бизнесмен Хашукаев (единственный, кто признал вину) могут рассчитывать на существенные скидки в сроках, а господа Булатов и Бетуганов — нет.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Рауф Арашуков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Защита собирается в будущем обжаловать приговор, ссылаясь на нарушения, допущенные гособвинением.

По версии СКР, которую полностью признали народные судьи, с 2007 по 2017 год Рауль Арашуков и ряд его сообщников (их дело рассматривается отдельно) в КЧР, Ставрополье и Дагестане организовывали фиктивную подачу газа по ложным адресам. Они заводили в базах данных «Газпром Межрегионгаза» фиктивные лицевые счета, привязанные к плательщику с недействительным адресом либо вовсе не привязанные к нему. Таким образом, считает обвинение, члены ОПС создавали условия для искусственного формирования так называемого разбаланса газа, а затем сообщали в отчетах в «Газпром» о невозможности взыскать с абонентов оплату в полном объеме за топливо, которое продавалось им. Сами же участники ОПС и их родственники получали газ бесплатно.

По данным СКР, экс-сенатор Арашуков в этих махинациях непосредственно не участвовал, но способствовал деятельности ОПС. Также участники сообщества, говорится в обвинении, растратили (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на выплаты родным и близким в виде зарплат еще 747 млн руб. «Межрегионгаза».

Наиболее же тяжкими преступлениями, инкриминируемыми господам Арашуковым, стали убийства Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Николай Сергеев