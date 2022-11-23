Промышленность упрощается в стагнации

Статистика Росстата о промышленном производстве в октябре позволяет фиксировать приостановку его восстановления, особенно в части выпуска инвестиционных товаров и невоенных производств. В целом же картина сектора схожа с той, которую фиксировали ранее опережающие индикаторы,— пока речь идет о прекращении спада в промышленности, стагнации или слабом росте. При этом частичная мобилизация определила резкий рост дефицита кадров, который может дополнительно тормозить восстановление наряду с другими факторами. В правительстве считают текущую ситуацию в промышленности и услугах приемлемой, ссылаясь на то, что предыдущие прогнозы по экономической динамике были существенно хуже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики видят в октябрьских данных Росстата о промышленном производстве очередной виток неустойчивой стагнации выпуска

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Аналитики видят в октябрьских данных Росстата о промышленном производстве очередной виток неустойчивой стагнации выпуска

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Росстата, в октябре выпуск в промышленности сократился в годовом выражении на 2,6% против спада на 3,1% в сентябре, а за январь—октябрь 2022 года промышленность оказалась на том же уровне, что и год назад (рост на 0,1%). В октябре же, по оценкам статистиков, объем промпроизводства впервые с начала года совпал с уровнем того же месяца 2019 года (минус 0,1%).

Снижение производства в сравнении с октябрем 2021 года на фоне относительно высокой базы наблюдалось во всех четырех основных секторах промышленности.

В обработке, например, быстрее всего сжимался выпуск автомобилей и прицепов — на 45,2%, а рос — компьютеров, электронных и оптических изделий — на 18,3%. При этом замедлению падения выпуска в терминах «год к году» в октябре послужило ускорение по сравнению с сентябрем 2022 года с учетом сезонности (на 0,7% после просадки на 0,5% в сентябре и 0,9% в августе, по оценке Росстата). Эту тенденцию в ЦМАКП продолжают называть «неустойчивой стагнацией». По оценкам статистиков с устраненной сезонностью, наметившееся еще в июле восстановление объемов производства продолжения в сентябре не получило (см. “Ъ” от 26 октября), но октябрь вновь вернул слабый позитив в соответствующую динамику.

Объяснить такой подскок отчасти позволяют оценки ЦМАКП, которые исключают связанные с военпромом и крайне волатильные позиции для понимания ситуации в промышленности (см. график),— по ним с учетом сезонного и температурного факторов выпуск в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 0,2% против роста на 1,4% месяцем раньше. Зафиксированная ЦМАКП приостановка восстановления промпроизводства отчасти объясняется теплым октябрем (на 3°С теплее среднего за 15 лет), что вычло из результата промышленности 0,3–0,4 процентного пункта.

Впрочем, и без влияния этого фактора торможение очевидно и во многом объясняется ухудшением выпуска нефти.



Восстанавливаться же продолжает (хотя и медленнее, чем в среднем за третий квартал) производство товаров длительного пользования (в октябре во многом за счет всплеска на треть выпуска легковых автомобилей на фоне резкого провала выпуска грузового транспорта), повседневного спроса и промежуточных товаров. Заметно, как полагает Владимир Сальников из ЦМАКП, в ожидании новых ограничений растет выпуск кокса и нефтепродуктов. Восстановление же выпуска инвестиционных товаров остановилось после замедления в предыдущие два месяца. В Минэкономики оценок динамики промпроизводства с учетом сезонности не дают. «В целом рост в промышленности составил 5,3% м/м относительно сентября после 0,5% м/м ранее»,— транслируют в ведомстве «сырые» данные Росстата.

Несмотря на подскок выпуска по оценкам статистиков, в самом Росстате замечают, что слабые показатели промпроизводства в октябре соответствуют данным опережающих опросных индикаторов ведомства, которые в очередной раз оказались хуже других схожих измерений (см. “Ъ” от 3 ноября). Опережающие индексы состояния обработки — PMI S&P (см. “Ъ” от 2 ноября) и промышленного оптимизма — Института Гайдара (ИЭП, см. “Ъ” от 11 ноября) после частичной мобилизации фиксировали заметное ухудшение дефицита кадров в секторе и незначительное снижение спроса и выпуска. Заметим при этом, что, по данным ИЭП, в августе—сентябре обработка избавилась от дефицита запасов готовой продукции, который наблюдался там последние два года. «Промышленность получила возможность и продемонстрировала желание (пока минимальное) поддерживать контролируемый избыток запасов»,— замечает автор исследования Сергей Цухло. И если неопределенность экономической ситуации и спрос в октябре снижали свое негативное влияние на перспективы сектора, то нехватка кадров и недостаток машин — увеличивали. «Проблемы кредитования, слабого рубля и производительности меньше всего волнуют промышленные предприятия»,— заключает он. По оценкам Института ВЭБа, по итогам 2022 года наибольшие потери понесут машиностроение и деревообработка, тогда как добыча нефти и газа в большей степени сократятся в 2023 году.

В среду, 23 ноября, на экономическом совещании в правительстве премьер-министр Михаил Мишустин констатировал: «Некоторое замедление динамики в сложившейся ситуации было неизбежно. Экономике требуется время, чтобы перестроиться». Он при этом обратил внимание на данные по ВВП в третьем квартале — умеренность спада, в Белом доме предполагают, что он будет, возможно, ниже 3% по итогам года при существовавших летом прогнозах спада в 7–10% ВВП.

Артем Чугунов, Дмитрий Бутрин