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Коммерсантъ FM
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Промышленность уверилась в пессимизме

Мониторинг делового климата

Индекс предпринимательской уверенности Росстата в октябре упал на 1 процентный пункт в добыче (до минус 2,3%) и на 1,3 процентного пункта в обработке (до минус 3%). С учетом сезонности показатель по итогам опроса глав 4,4 тыс. предприятий в первой декаде месяца оказался в добыче минимальным с апреля 2021 года, а в обработке усилил падение после попытки восстановления в августе—сентябре (см. график).

Основные причины — ухудшение оценок экономики предприятий (сейчас и через полгода) и ожидаемой на три месяца динамики выпуска и спроса. Среди факторов, ограничивающих выпуск, традиционно доминируют неопределенность экономической ситуации (отметили более 60% респондентов в обработке и 43% в добыче), высокий уровень налогов и слабый внутренний спрос. Растет, по мнению руководителей, потребность в высококвалифицированных кадрах (прежде всего в сырьевом секторе). На нехватку рабочей силы в обработке в октябре также указывают результаты опросов S&P Global, которые проводятся для расчета индекса PMI (cм. “Ъ” от 1 октября).

Заметим, что в отличие от индекса деловой активности Росстата соответствующие оценки S&P Global и ЦМАКП не зафиксировали заметного ухудшения состояния ни обработки, ни сектора в целом. «Все отслеживаемые нами ранние индикаторы существенного изменения по сравнению с сентябрем не претерпели»,— фиксируют аналитики ЦМАКП. Так, объем потребления электроэнергии (отражает производственную активность электроемких потребителей) в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 0,1% (с устранением влияния календарного, сезонного и температурного факторов и майнинга криптовалют). На железнодорожном транспорте по всем видам грузов погрузка не изменилась. PMI также существенного изменения конъюнктуры в обработке не фиксировал и остается слабо положительным.

Исходя из данных Росстата о динамике выпуска базовых отраслей экономики в сентябре, промышленность и розница внесли одинаковый и второй (после оптовой торговли, которая провалились из-за снижения поставок газа) вклад в падение соответствующего общего индекса. Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» оценили по этим данным снижение ВВП в третьем квартале в 3,6% — в сентябре оно ускорилось до 4,7% против 2,2% в августе, главным образом за счет промышленности.

Артем Чугунов

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