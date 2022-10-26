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Коммерсантъ FM
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Промышленность адаптируется без разгона

Ее выпуск в сентябре снижался

Опубликованные в среду, 26 октября, Росстатом данные за сентябрь свидетельствуют об ускорении сокращения промпроизводства в годовом выражении — падение оценивается в 3,1% после 0,1% снижения в августе. Начало частичной мобилизации в конце сентября не успело бы сказаться на выпуске, с большей вероятностью спад вызван высокой базой 2021 года и системными проблемами российской индустрии. На динамику производства влияет спрос: спад в добыче продолжается из-за санкционного ухудшения условий внешней торговли, обработка же не способна закрыть потребности населения в привычной продукции после ухода западных компаний. Структура выпуска меняется в ином направлении: промышленность оказалась в состоянии нарастить производство ряда простых товаров, но испытывает сложности в технологичных отраслях — так, при заметном росте выпуска отдельных комплектующих готовых автомобилей собрано вдвое меньше, чем в сентябре 2021 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Данные Росстата о динамике выпуска российской промышленности фиксируют спад промпроизводства в сентябре на 3,1% в годовом выражении после снижения на 0,1% в августе. Внутригодовая же динамика (месяц к месяцу с учетом сезонности), напротив, демонстрирует замедление спада, отражая адаптацию к новой реальности,— в сентябре показатель сократился на 0,4% против 0,9% в августе и роста на 1,2% в июле.

В целом же с начала года производство увеличилось на 0,4% — результаты во многом обеспечены ростом промпроизводства в первом квартале (5,1%) — во втором и третьем кварталах зафиксирован спад (2,5% и 1,3% соответственно).

Углубление спада частично объясняется высокой базой 2021 года — в сентябре прошлого года выпуск увеличился на 7,9% после роста на 5,6% в августе. Как показывали опросы бизнеса в конце сентября, промышленность тогда еще слабо отреагировала на начало частичной мобилизации 21 сентября, поэтому ее вклад в ухудшение показателей промпроизводства сомнителен — ее влияние, вероятно, проявится в октябрьских данных. Отраслевые же цифры демонстрируют влияние на промышленный сектор целого ряда системных проблем.

Так, экспортные ограничения сужают возможности производства в секторе добывающей промышленности. По данным Росстата, в добыче падение оценивается в 1,8% год к году после роста в августе на 1%. В частности, добыча нефти и газа сократилась на 2,2%, при этом спад для нефти составил 0,2%, а для газа — 10%, что напрямую связано с внешними ограничениями на поставки сырья. Добыча металлов также сократилась — на 6,5%, а прочих ископаемых (камень, глина) — на 1,8%.

В обрабатывающей промышленности, вероятно, продолжается структурная перестройка. В целом в обработке спад производства составил 4% в годовом выражении против 0,8% в августе, с начала года падение в секторе оценивается в 0,5%.

В отраслевом разрезе данные указывают на разнонаправленную динамику — активность предприятий в производстве простой продукции при сокращении выпуска более технологичной.

Так, в сентябре на фоне большого урожая росло производство пищевой продукции (1,8%), особенно фруктовых и овощных консервов (9,3%) и растительного масла (15,1%), а также напитков (4,1%) и одежды (5,6%) на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков. Между тем в производстве более сложной продукции российским производителям пока не удается заместить иностранные товары — так, при краткосрочном наращивании выпуска кузовов и комплектующих (к августу производство выросло на 12,7% и 12,5% соответственно) производство готовых автомобилей за месяц увеличилось лишь на 2,5%, в годовом же выражении их производство провалилось почти на 40%. Данные о производстве прочих готовых изделий также свидетельствуют о краткосрочном наращивании выпуска — показатель в третьем квартале выше после провала во втором (1,2%), тогда как в годовом выражении спад составляет 6,4%.

Динамика выпуска отдельных промышленных отраслей в РФ в сентябре 2022 г., %

К сентябрю 2021 г. К августу 2022 г.
Добыча полезных ископаемых:
металлических руд -6,5 -4,3
нефти и природного газа -2,2 -1,9
услуги в области добычи 5,4 6,3
Выпуск в обрабатывающих отраслях:
автотранспортных средств -51,8 7
текстильных изделий -12,6 3,3
мебели -6,2 6,1
готовых металлических изделий -5,4 9,4
химических веществ и продуктов -4,9 -2
электрооборудования -4,5 9,1
продукции металлургии -2,4 -2,8
пищевых продуктов 1,8 4,5
компьютеров, электроники и оптики 3 29,7
одежды 5,6 1,8
лекарственных средств 11,9 4,2

Источник: Росстат.



Еще одной проблемой, которую фиксировали ранее опережающие индикаторы и отмечали аналитики ДИП Банка России, является несовпадение спроса, предъявляемого населением и самой промышленностью, с товарной номенклатурой ее выпуска, из-за чего ряд потребностей остается неудовлетворенным, а предложение не находит покупателей, что отражается в статистике как слабость спроса.

Владимир Сальников из ЦМАКП, впрочем, отмечает, что с устранением сезонности промышленный спад в сентябре де-факто был невелик. «В отраслевом разрезе мы фиксируем сокращение производства металлургической продукции»,— отмечает эксперт, предполагая, что косвенно эти показатели могут указывать на снижение выпуска продукции оборонно-промышленного комплекса относительно 2021 года, хотя вычленить такую продукцию из общего массива «нерасшифрованной части данных» и невозможно. Просадку же автопрома он объясняет «высокой зависимостью от импортных поставок — их сложно заменить, в результате при сбоях отрасль реагирует паузой в производстве». Также в ЦМАКП указывают на разворот тренда в фармпроизводстве: несмотря на внушительный рост (11,9% в годовом выражении и 21,5% с начала года), темпы выпуска в отрасли, не попавшей под санкции, замедляются.

Диана Галиева, Олег Сапожков

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