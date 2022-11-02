Обработка пожаловалась на занятость

Согласно октябрьскому исследованию S&P Global состояния российской обработки, за прошедший месяц темпы расширения выпуска и новых заказов в секторе снизились до минимальных с июля, входящие издержки росли максимальными темпами с мая, а падение штатной численности сотрудников из-за мобилизации «было весомым» и самым быстрым с апреля 2022 года. «Ряд фирм предположил, что сокращение штатной численности было обусловлено нехваткой рабочей силы», — отмечается в отчете S&P Global. В результате индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 50,7 пункта, опустившись с сентябрьских 52 пунктов (значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост, ниже — на снижение деловой активности; см. график).

При этом производство в октябре хотя и незначительно, но росло третий месяц подряд в условиях слабеющего притока новых заказов и клиентского спроса. Хотя компании-респонденты отмечали, что усилия по импортозамещению стимулировали спрос, темпы его расширения были самыми медленными за четыре месяца. Новые же экспортные заказы сокращали динамику продаж, так как спрос со стороны иностранных клиентов резко снизился. При этом, как отмечают авторы исследования, часто снижение спроса иностранных клиентов респонденты связывали с действием санкций. Впрочем, ожидания компаний относительно перспектив производства в ближайший год оставались позитивными — уровень уверенности производителей был вторым после сентября максимумом с апреля 2019 года на фоне ожиданий роста спроса и инвестиций в развитие продуктов.

Максимальную с мая инфляцию издержек в секторе компании связывали с ростом стоимости логистических услуг, перевозок, импортных товаров и комплектующих. Впрочем, несмотря на это отпускные цены в октябре практически не изменились. Одни компании сообщали, что попытки переложить высокие издержки на клиентов подталкивали цены вверх, а другие отмечали, что стимулирование продаж снижало отпускные цены.

На этом фоне объем незавершенных работ продолжил снижаться максимальными темпами с июня 2021 года, а сроки поставок сырья на фоне проблем с логистикой увеличились до самых продолжительных с июля 2022 года, притом что компании увеличили свои закупки в октябре. Покупательная активность компаний росла самыми быстрыми темпами с августа 2017 года.

Артем Чугунов