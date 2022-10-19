А король-то безголовый!

На чемпионате США по шахматам, проходящем в Сент-Луисе, произошел комичный инцидент, в центре которого оказался молодой гроссмейстер Ханс Ниман. В разгар очередной партии, пока он обдумывал свой следующий ход, соперник Нимана Самуэль Севян взял с доски его короля и отломил верхушку, а затем поставил на другую клетку. Случившееся было расценено как очередной укол в адрес Ханса Нимана, ранее обвиненного действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в читерстве. Для того чтобы избежать повторения громкого скандала, организаторы нынешнего чемпионата усилили меры безопасности и контроля, отказались от приглашения зрителей и решили показывать турнир с 30-минутной задержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ханс Ниман

Фото: Anna Shtourman / FIDE Ханс Ниман

Фото: Anna Shtourman / FIDE

Самым обсуждаемым событием проходящего в Сент-Луисе чемпионата США по шахматам, в котором участвуют лидеры сборной Фабиано Каруана, Уэсли Со и Левон Аронян, стал инцидент, имевший место в партии двух других гроссмейстеров — Ханса Нимана и Самуэля Севяна.

В самый разгар встречи, когда право хода перешло к Хансу Ниману, игравший за белых Самуэль Севян внезапно схватил черного короля, стал вращать его у себя в руках, а затем отломил голову. Все это время Ниман недоуменно смотрел на противника и просил вернуть фигуру на место. Между игроками завязался диалог, по итогам которого Самуэль Севян повиновался и поставил короля обратно на доску, но на другую клетку. Эту партию обескураженный Ниман смог тем не менее выиграть.

В интервью после окончания партии он заявил, что между игроками возникло обычное недоразумение.

Верхушка у короля, с его слов, отвалилась сама, а Севян хотел всего лишь починить фигуру.

А рассердился Ниман якобы из-за того, что сделал это его соотечественник, воздержавшийся от каких-либо комментариев, не на своем ходу.

В эту версию едва ли кто-то поверил. Гроссмейстер Фабиано Каруана, соревновавшийся в 2018 году с Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону, назвал этот жест Самуэля Севяна у себя в Twitter преднамеренным проявлением «неуважения, которое достигло своего пика» по отношению к Ниману.

За последние пару месяцев 19-летний Ханс Ниман превратился в одну из наиболее обсуждаемых фигур шахматного мира. О нем заговорили после скандальной истории, произошедшей на сентябрьском супертурнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе. На нем Магнус Карлсен снялся с престижных соревнований перед четвертым туром, сразу после поражения в третьем от невысоко котировавшегося Нимана. Карлсен официально не объяснял причины отказа от выступлений, но довольно четко дал понять, что подозревает американца в читерстве, то есть использовании подсказок. Затем Карлсен, встретившись с Ниманом в рамках онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup, устроил второй демарш: норвежский гроссмейстер демонстративно сдался, дождавшись второго хода соперника, и отключился от трансляции.

Репутацию Нимана еще сильнее подпортило расследование, опубликованное порталом Chess.com, самым популярным шахматным сайтом в мире.

Эксперты платформы заключили, что, «весьма вероятно», Ниман воспользовался «незаконной помощью» «более чем в ста онлайн-партиях».

Собственное расследование инициировала и Международная шахматная федерация (FIDE), однако его результаты пока неизвестны.

С тех пор американский гроссмейстер начал подвергаться насмешкам со стороны своих коллег, а организаторы нынешнего американского турнира, дабы избежать повторения скандала, решили существенно усилить меры контроля. Они потратили несколько тысяч долларов, чтобы установить не только металлоискатели, но и специальные рамки, способные распознавать силиконовые девайсы. Такое решение было, по всей видимости, принято из-за того, что зарубежные СМИ выдвинули гипотезу, будто бы подсказки Ниман получал от сообщника с помощью вибрирующих анальных бус с беспроводным управлением. Кроме того, оргкомитет чемпионата мира отказался от идеи приглашать зрителей и решил транслировать соревнования с 30-минутной задержкой.

На национальном первенстве американец показывает весьма посредственные результаты: после 12 раундов у Ханса Нимана, делящего с другими участниками 5–9-ю позиции, 6,5 очка. Это значит, что в ближайшем будущем он, скорее всего, в топ-20 ворваться не сможет (сейчас американец занимает 40-ю позицию в рейтинге FIDE) и, как замечает The Guardian, пересекаться с Магнусом Карлсеном, а также другими элитными гроссмейстерами не будет.

Екатерина Ремизова