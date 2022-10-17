Магнус Карлсен не справился с индийской школой

Наиболее примечательным персонажем крупного шахматного онлайн-турнира Aimchess Rapid, последнего этапа «регулярного сезона» серии Champions Chess Tour, довелось еще до его финиша стать герою недавней Всемирной шахматной олимпиады Гукешу Доммараджу. В 16 лет индийский вундеркинд стал самым молодым игроком, которому удалось обыграть лидера мировых шахмат Магнуса Карлсена за тот почти десятилетний период, что норвежец владеет чемпионским титулом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 16-летний индийский вундеркинд Гукеш Доммараджу стал самым молодым игроком, которому удалось обыграть Магнуса Карлсена за тот почти десятилетний период, что норвежец владеет чемпионским титулом

Фото: FIDE 16-летний индийский вундеркинд Гукеш Доммараджу стал самым молодым игроком, которому удалось обыграть Магнуса Карлсена за тот почти десятилетний период, что норвежец владеет чемпионским титулом

Фото: FIDE

На это событие, случившееся незадолго до финиша турнира Aimchess Rapid, обратили внимание многие шахматные медиаресурсы. Незадолго до финиша предварительного этапа, на котором из 16 участников отбирается восьмерка тех, кто проходит в play-off, чемпион мира Магнус Карлсен встречался с индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу. У норвежца были черные фигуры, в какой-то момент он получил очень хорошую позицию, но потом все перевернулось с ног на голову, и не слишком удачные ходы в исполнении Карлсена привели к победе его соперника.

Она являлась событием довольно примечательным. Осечки Магнуса Карлсена в принципе редки, даже в быстрые шахматы (а именно такой формат используется на Aimchess Rapid). Но в данном случае норвежца обыграл оппонент в возрасте 16 лет и 4 месяцев. И это своеобразный рекорд. Настолько молодым шахматистам, как Гукеш, Карлсен не проигрывал с тех пор, как в конце 2013 года добыл чемпионский титул. Собственно, с того момента началась эпоха его почти абсолютного доминирования в мировых шахматах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен

Фото: Jon Gambrell / AP Магнус Карлсен

Фото: Jon Gambrell / AP

Причем, что любопытно, Гукеш Доммараджу побил совсем свежее достижение другого индийца Рамешбабу Прагнанандхи. Тот обыграл Магнуса Карлсена в феврале на турнире Airthings Masters и был в тот момент на два месяца старше своего соотечественника. И еще один любопытный нюанс. За сутки до Гукеша Доммараджу в рамках Aimchess Rapid с Карлсеном расправился также представляющий Индию Арджун Эригаиси. Ему 19 лет.

Для одного из наиболее авторитетных в шахматах ресурсов ChessBase эти поражения Магнуса Карлсена стали поводом напомнить прежде всего о превратившемся в информационный хит всего сезона резком взлете индийской шахматной школы и наиболее талантливых ее воспитанников.

Сенсацией проходившей летом в Ченнае Всемирной шахматной олимпиады было выступление второй команды Индии, сформированной как раз практически полностью из тинейджеров, таких как Гукеш Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандха. Она завоевала серебро, пропустив вперед только узбекскую сборную. А выступление Гукеша Доммараджу повергло в состояние, близкое к шоковому, даже опытных экспертов. Индийский юноша не нес потерь вплоть до девятого тура соревнований, не оставив никаких шансов даже знаменитостям вроде испанца Алексея Широва, армянина Габриэля Саркисяна и американца Фабиано Каруаны, участника чемпионского матча 2018 года. Гукеш Доммараджу немного сдал лишь под занавес олимпиады, набрав в трех турах после своей феноменальной серии один балл. Но и этот спад не лишил его статуса безусловно лучшего шахматиста турнира, в котором играл и сам Магнус Карлсен.

Несколько снижает ценность одержанной Гукешем Доммараджу победы разве что тот факт, что норвежец на Aimchess Rapid мог позволить себе не перенапрягаться. Этот турнир — заключительный этап «регулярного сезона» крупной коммерческой серии Champions Chess Tour, запущенной Магнусом Карлсеном. Но перед ним Карлсен уже успел обеспечить себе путевку в финал проекта, который примет Сан-Франциско: в нем сыграют восемь гроссмейстеров. Что касается Гукеша Доммараджу, то для него Aimchess Rapid — шанс ее добыть.

Алексей Доспехов