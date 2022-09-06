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Чемпион мира не потерпел поражения

Магнус Карлсен отказался от выступления на супертурнире в Сент-Луисе после проигрыша его аутсайдеру

Главный, возможно, скандал последних лет в шахматах произошел на супертурнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Перед четвертым туром от продолжения выступления в престижном соревновании отказался чемпион мира Магнус Карлсен, до этого потерпевший поражение от имевшего самый низкий среди десяти участников рейтинг американца Ханса Нимана. Норвежец дал понять, что снимается из-за подозрений в читерстве, то есть получении подсказок, со стороны соперника. Сам Ниман наотрез отрицает факт нечестной игры, а некоторые эксперты полагают, что Карлсен просто «психанул» и речь уже идет о тренде, в который укладывается и его недавний отказ от игры в чемпионском матче против Яна Непомнящего.

Сенсационная победа Ханса Нимана (справа) над Магнусом Карлсеном лишила супертурнир в Сент-Луисе его самого знаменитого участника

Сенсационная победа Ханса Нимана (справа) над Магнусом Карлсеном лишила супертурнир в Сент-Луисе его самого знаменитого участника

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Сенсационная победа Ханса Нимана (справа) над Магнусом Карлсеном лишила супертурнир в Сент-Луисе его самого знаменитого участника

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Инцидент в Сент-Луисе может претендовать на статус одного из самых громких в шахматах, во всяком случае в нынешнем веке. Он произошел перед четвертым туром состязания, входящего в число наиболее престижных в нынешнем сезоне. Продолжающийся в Сент-Луисе супертурнир Sinquefield Cup — это финальный, пятый этап серии Grand Chess Tour, а его состав практически целиком и полностью состоит из звезд современных шахмат, включая звезду ярчайшую — обладателя титула чемпиона мира и безусловного лидера вида Магнуса Карлсена.

Норвежец в четвертом туре должен был встретиться с известным азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым, однако, вызвав шок у публики и организаторов, за доской так и не появился. Чуть позже он опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, сообщив, что снимается с турнира.

В качестве объяснения своего решения Карлсен выложил видеоклип со знаменитым футбольным тренером Жозе Моуринью.

В нем Моуринью говорит, что хотел бы подробно ответить на заданный ему вопрос, но если бы высказался, то «столкнулся бы с большими неприятностями». Отсылка вполне четкая. Таким образом Моуринью в свое время дал понять, что возмущен предвзятым, на его взгляд, судейством в очередном матче английской премьер-лиги, а прямо выразить свое возмущение не может из-за жестких санкций, предусмотренных за критику работы арбитров.

Магнус Карлсен не пояснил, что имел в виду, публикуя сообщения, но различные шахматные медиаресурсы, включая такие авторитетные, как Chessbase или Chess24, интерпретировали ситуацию однозначно.

Карлсен неплохо начал Sinquefield Cup. В первом туре он уверенно победил россиянина Яна Непомнящего, своего соперника по прошлогоднему чемпионскому матчу в Дубае, во втором разошелся миром с сильным армянским шахматистом, теперь представляющим США, Левоном Ароняном. Но вот в третьем туре норвежец допустил сенсационную осечку. В нем ему противостоял несколько выпадавший с точки зрения бэкграунда из собравшейся в Сент-Луисе компании американец Ханс Ниман. С рейтингом, не дотягивающим до отметки 1700, то есть чрезвычайно скромным по меркам элиты, он выглядел явным аутсайдером турнира. Между тем Ниман, успевший уже одолеть Мамедьярова, справился черными и с чемпионом мира, поймав его на неприятный вариант, обеспечивший преимущество в эндшпиле. Эта осечка оборвала беспроигрышную серию Карлсена из 53 партий с классическим контролем времени.

Хотя Магнус Карлсен не уточнял, что вызвало его экстремально резкую реакцию, авторы шахматных сайтов и интернет-пользователи уверенно предположили, что, принимая во внимание намеки норвежца, он посчитал победу аутсайдера добытой с помощью нечестных методов, так называемого читерства, заключающегося в получении подсказок.

В последнее время скандалы, с ним связанные, были не редкостью в шахматах. Но все они относятся в основном к игрокам «второго эшелона» и преобладавшим на пике пандемии коронавируса онлайн-турнирам — таким, как прошлогодняя Универсиада по быстрым шахматам: после нее Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала победительницу состязания Юлию Осьмак, посчитав, что украинка пользовалась при игре помощью компьютерных программ.

Команда Магнуса Карлсена провалилась на Всемирной шахматной олимпиаде

Предыдущий же громкий «офлайн»-скандал датируется аж 2007 годом. Тогда в получении подсказок обвиняли претендовавшего на чемпионский титул болгарского гроссмейстера Веселина Топалова, однако надежных доказательств его вины в ходе расследования найдено не было.

Версию насчет читерства подкрепили и другие нюансы. Так, организаторы супертурнира после сообщения Магнуса Карлсена объявили о том, что вместо прямых трансляций туров будут с данного момента вести их с 15-минутной задержкой. Заставить пойти на это их явно могло только желание затруднить «дистанционную» помощь игрокам. Кроме того, американский гроссмейстер Хикару Накамура, пользующийся колоссальной популярностью шахматный стример, заявил, что знает о «подозрительных примерах», касающихся Ханса Нимана, чей рейтинг стремительно, примерно на 200 пунктов, взлетел в минувшие полтора года, и его выступлений в онлайн-соревнованиях.

Между тем никаких более веских доводов в пользу предположения о читерстве со стороны Нимана пока не появилось.

А сам американец, после успеха в партии с Карлсеном сыгравший вничью с четвертым номером классификации FIDE французом Алирезой Фирузджей, отнесся к случившемуся спокойно и внешне скорее с юмором, нежели с тревогой. «Думаю, он был просто деморализован, понимая, что проигрывает такому идиоту, как я»,— сказал Ханс Ниман, пошутив, что своим поступком Магнус Карлсен, наверное, хотел лишить оппонента шансов на победу в турнире. Дело в том, что по регламенту все результаты партий с участием норвежца аннулируются, а следовательно, Ниман лишился набранного балла.

Магнус Карлсен снова проиграл юниору из Индии

Солидарны с ним, как выяснилось, и многие гроссмейстеры. Например, узбекский шахматист Рустем Касымджанов, в 2005 году выигравший чемпионат мира FIDE по нокаут-системе, назвал Chess24 возможные обвинения в адрес Нимана «легкомысленными» в том случае, если они базируются на «одной партии». А гроссмейстер Сергей Смагин охарактеризовал “Ъ” его игру против Карлсена как «абсолютно нормальную», не увидев «ни малейших причин» подозревать американца в читерстве. Зато эксперт обратил внимание на то, что Магнус Карлсен стал довольно часто «психовать», в том числе после обидных неудач, и в 31 год больше не похож на Железного Магнуса, каким был в молодости. По мнению Сергея Смагина, из той же серии, что и инцидент в Сент-Луисе, его июльский демарш. Тогда Карлсен отказался от участия в следующем чемпионском матче, в котором снова должен был встретиться с Яном Непомнящим, согласившись расстаться с имеющим колоссальную ценность титулом, и сослался на «дефицит мотивации».

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №164 от 07.09.2022, стр. 12

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