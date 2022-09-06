Чемпион мира не потерпел поражения

Главный, возможно, скандал последних лет в шахматах произошел на супертурнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Перед четвертым туром от продолжения выступления в престижном соревновании отказался чемпион мира Магнус Карлсен, до этого потерпевший поражение от имевшего самый низкий среди десяти участников рейтинг американца Ханса Нимана. Норвежец дал понять, что снимается из-за подозрений в читерстве, то есть получении подсказок, со стороны соперника. Сам Ниман наотрез отрицает факт нечестной игры, а некоторые эксперты полагают, что Карлсен просто «психанул» и речь уже идет о тренде, в который укладывается и его недавний отказ от игры в чемпионском матче против Яна Непомнящего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенсационная победа Ханса Нимана (справа) над Магнусом Карлсеном лишила супертурнир в Сент-Луисе его самого знаменитого участника

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour Сенсационная победа Ханса Нимана (справа) над Магнусом Карлсеном лишила супертурнир в Сент-Луисе его самого знаменитого участника

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Инцидент в Сент-Луисе может претендовать на статус одного из самых громких в шахматах, во всяком случае в нынешнем веке. Он произошел перед четвертым туром состязания, входящего в число наиболее престижных в нынешнем сезоне. Продолжающийся в Сент-Луисе супертурнир Sinquefield Cup — это финальный, пятый этап серии Grand Chess Tour, а его состав практически целиком и полностью состоит из звезд современных шахмат, включая звезду ярчайшую — обладателя титула чемпиона мира и безусловного лидера вида Магнуса Карлсена.

Норвежец в четвертом туре должен был встретиться с известным азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым, однако, вызвав шок у публики и организаторов, за доской так и не появился. Чуть позже он опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, сообщив, что снимается с турнира.

В качестве объяснения своего решения Карлсен выложил видеоклип со знаменитым футбольным тренером Жозе Моуринью.

В нем Моуринью говорит, что хотел бы подробно ответить на заданный ему вопрос, но если бы высказался, то «столкнулся бы с большими неприятностями». Отсылка вполне четкая. Таким образом Моуринью в свое время дал понять, что возмущен предвзятым, на его взгляд, судейством в очередном матче английской премьер-лиги, а прямо выразить свое возмущение не может из-за жестких санкций, предусмотренных за критику работы арбитров.

Магнус Карлсен не пояснил, что имел в виду, публикуя сообщения, но различные шахматные медиаресурсы, включая такие авторитетные, как Chessbase или Chess24, интерпретировали ситуацию однозначно.

Карлсен неплохо начал Sinquefield Cup. В первом туре он уверенно победил россиянина Яна Непомнящего, своего соперника по прошлогоднему чемпионскому матчу в Дубае, во втором разошелся миром с сильным армянским шахматистом, теперь представляющим США, Левоном Ароняном. Но вот в третьем туре норвежец допустил сенсационную осечку. В нем ему противостоял несколько выпадавший с точки зрения бэкграунда из собравшейся в Сент-Луисе компании американец Ханс Ниман. С рейтингом, не дотягивающим до отметки 1700, то есть чрезвычайно скромным по меркам элиты, он выглядел явным аутсайдером турнира. Между тем Ниман, успевший уже одолеть Мамедьярова, справился черными и с чемпионом мира, поймав его на неприятный вариант, обеспечивший преимущество в эндшпиле. Эта осечка оборвала беспроигрышную серию Карлсена из 53 партий с классическим контролем времени.

Хотя Магнус Карлсен не уточнял, что вызвало его экстремально резкую реакцию, авторы шахматных сайтов и интернет-пользователи уверенно предположили, что, принимая во внимание намеки норвежца, он посчитал победу аутсайдера добытой с помощью нечестных методов, так называемого читерства, заключающегося в получении подсказок.

В последнее время скандалы, с ним связанные, были не редкостью в шахматах. Но все они относятся в основном к игрокам «второго эшелона» и преобладавшим на пике пандемии коронавируса онлайн-турнирам — таким, как прошлогодняя Универсиада по быстрым шахматам: после нее Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала победительницу состязания Юлию Осьмак, посчитав, что украинка пользовалась при игре помощью компьютерных программ.

Предыдущий же громкий «офлайн»-скандал датируется аж 2007 годом. Тогда в получении подсказок обвиняли претендовавшего на чемпионский титул болгарского гроссмейстера Веселина Топалова, однако надежных доказательств его вины в ходе расследования найдено не было.

Версию насчет читерства подкрепили и другие нюансы. Так, организаторы супертурнира после сообщения Магнуса Карлсена объявили о том, что вместо прямых трансляций туров будут с данного момента вести их с 15-минутной задержкой. Заставить пойти на это их явно могло только желание затруднить «дистанционную» помощь игрокам. Кроме того, американский гроссмейстер Хикару Накамура, пользующийся колоссальной популярностью шахматный стример, заявил, что знает о «подозрительных примерах», касающихся Ханса Нимана, чей рейтинг стремительно, примерно на 200 пунктов, взлетел в минувшие полтора года, и его выступлений в онлайн-соревнованиях.

Между тем никаких более веских доводов в пользу предположения о читерстве со стороны Нимана пока не появилось.

А сам американец, после успеха в партии с Карлсеном сыгравший вничью с четвертым номером классификации FIDE французом Алирезой Фирузджей, отнесся к случившемуся спокойно и внешне скорее с юмором, нежели с тревогой. «Думаю, он был просто деморализован, понимая, что проигрывает такому идиоту, как я»,— сказал Ханс Ниман, пошутив, что своим поступком Магнус Карлсен, наверное, хотел лишить оппонента шансов на победу в турнире. Дело в том, что по регламенту все результаты партий с участием норвежца аннулируются, а следовательно, Ниман лишился набранного балла.

Солидарны с ним, как выяснилось, и многие гроссмейстеры. Например, узбекский шахматист Рустем Касымджанов, в 2005 году выигравший чемпионат мира FIDE по нокаут-системе, назвал Chess24 возможные обвинения в адрес Нимана «легкомысленными» в том случае, если они базируются на «одной партии». А гроссмейстер Сергей Смагин охарактеризовал “Ъ” его игру против Карлсена как «абсолютно нормальную», не увидев «ни малейших причин» подозревать американца в читерстве. Зато эксперт обратил внимание на то, что Магнус Карлсен стал довольно часто «психовать», в том числе после обидных неудач, и в 31 год больше не похож на Железного Магнуса, каким был в молодости. По мнению Сергея Смагина, из той же серии, что и инцидент в Сент-Луисе, его июльский демарш. Тогда Карлсен отказался от участия в следующем чемпионском матче, в котором снова должен был встретиться с Яном Непомнящим, согласившись расстаться с имеющим колоссальную ценность титулом, и сослался на «дефицит мотивации».

Алексей Доспехов