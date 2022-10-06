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Коммерсантъ FM
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Ханса Нимана подозревают в многопартийном читинге

Анализ выступлений американского гроссмейстера подтвердил версию о нечестной игре

Самый громкий за последние годы скандал в шахматах, в центре которого оказался молодой американский гроссмейстер Ханс Ниман, обвиненный чемпионом мира Магнусом Карлсеном в читерстве, получил развитие. Самая популярная шахматная интернет-платформа Chess.com обнародовала результаты проведенного ей исследования. Его авторы утверждают, что Ниман воспользовался «незаконной помощью» более чем в ста онлайн-партиях. Chess.com также отметила «статистическую экстраординарность» результатов и рейтингового прогресса американца в традиционном офлайн-формате, призвав провести расследование в его отношении. Впрочем, Международная шахматная федерация (FIDE) и так уже успела его инициировать.

Эксперты Chess.com считают, что с высокой долей вероятности Ханс Ниман (справа) воспользовался «незаконной помощью более чем в ста онлайн-партиях»

Эксперты Chess.com считают, что с высокой долей вероятности Ханс Ниман (справа) воспользовался «незаконной помощью более чем в ста онлайн-партиях»

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Эксперты Chess.com считают, что с высокой долей вероятности Ханс Ниман (справа) воспользовался «незаконной помощью более чем в ста онлайн-партиях»

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Самая популярная шахматная платформа Chess.com, на которой зарегистрированы около 100 млн пользователей и которая постоянно проводит достаточно крупные турниры, в том числе с участием известных гроссмейстеров, опубликовала 72-страничный отчет. Он явился итогом исследования, запущенного специалистами ресурса по мотивам чрезвычайно громкого скандала.

Он разразился в начале сентября на супертурнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе. На нем чемпион мира Магнус Карлсен снялся с престижных соревнований перед четвертым туром, сразу после поражения в третьем от невысоко котировавшегося 19-летнего Ханса Нимана. Карлсен официально не объяснял причины отказа от выступлений, но довольно четко дал понять, что подозревает молодого американца в читерстве, то есть использовании подсказок.

История продолжилась на следующем заметном соревновании, проходившем уже в онлайн-формате,— Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Хансом Ниманом, Карлсен удивил публику очередным демаршем. В партии он сделал всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщил, что сдается, и отключился от трансляции. На этот раз, правда, намеками норвежец на ограничился, а прямо сказал, что не желает «играть против людей, которые занимались читерством в прошлом». Более того, он уточнил, что, по его мнению, Ниман прибегал к нему «гораздо чаще», нежели следует из его признания. Магнус Карлсен имел в виду интервью американца, в котором он сообщил, что действительно использовал подсказки в онлайн-партиях, но всего дважды и давным-давно, в 12 и 16 лет.

Инциденты вызвали колоссальный резонанс в шахматном сообществе. Однако к единому мнению насчет того, оправданны ли поступки чемпиона, оно не пришло.

Между тем отчет Chess.com однозначно говорит в пользу тех, кто поддерживает Магнуса Карлсена. Его выводы основываются на анализе партий Ханса Нимана, сыгранных в последние годы как за шахматной доской, так и перед экраном компьютера. А проводя его, эксперты принимали во внимание несколько факторов. Главный из них — традиционный для всех, кто пытается выявить читинг: это процент сделанных шахматистом ходов, совпадающих с «первой линией» «движка», то есть с сильнейшими ходами по версии мощной шахматной компьютерной программы. Кроме того, Chess.com прибегала к консультациям аналитиков и «мониторингу» поведения игрока во время партии. В этом случае специалисты прежде всего смотрят на то, открывает ли он по ходу нее какие-то другие сайты на том же устройстве или нет.

Резюме платформы представляется шокирующим и напрочь опровергающим утверждения Ханса Нимана. Ее эксперты считают, что, «весьма вероятно», Ниман воспользовался «незаконной помощью» «более чем в ста онлайн-партиях», включая партии в рамках турниров с призовыми деньгами на кону.

Что касается выступлений Ханса Нимана в офлайн-формате, то Chess.com воздержалась от настолько же однозначных заключений. Однако авторы исследования, по сути, полностью согласились с замечанием Магнуса Карлсена, назвавшим прогресс американца «необычным». Они также обратили внимание на стремительные и скачкообразные изменения его рейтинга. Еще в середине предыдущего десятилетия он был совсем скромным, колебавшись в районе отметки 2300, однако затем принялся бурно расти. Chess.com подчеркивает, что 350 пунктов Ниман сумел добавить за четыре года, хотя даже у феноменальных вундеркиндов на такое продвижение уходит больше времени. А во время этого восхождения в карьере Ханса Нимана был невероятный по продуктивности отрезок продолжительностью всего в три месяца, когда он повысил рейтинг с 2500 до 2600. В данный момент Ханс Ниман занимает 40-е место в классификации Международной шахматной федерации, а от отметки 2700, свидетельствующей, как считается, об исключительном мастерстве, его отделяет всего один пункт.

Chess.com, описывая возникшие в ходе анализа впечатления, назвала взлет Нимана, а также по крайней мере некоторые его турнирные результаты «статистически экстраординарными». Помимо этого в исследовании констатируется, что настолько быстрых восхождений в рейтинге не совершал ни один игрок в «современной истории».

Учитывая все выявленные факты, авторы отчета, отказываясь напрямую охарактеризовать Ханса Нимана как шахматного мошенника, заключают, что особенности его карьеры «заслуживают дальнейшего расследования». Впрочем, это расследование уже инициировала головная в шахматах структура. FIDE еще на прошлой неделе объявила о том, что для его проведения создает специальную группу из трех членов комиссии федерации по соблюдению fair play.

Алексей Доспехов

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