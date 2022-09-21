Чемпион мира дождался второго хода

Главный шахматный скандал года, который разразился на супертурнире в Сент-Луисе в начале сентября, получил продолжение. Чемпион мира Магнус Карлсен, неожиданно снявшийся с американских соревнований после поражения от молодого гроссмейстера Ханса Нимана и фактически обвинивший его в нечестной игре, совершил второй подряд демарш. В новой партии с Ниманом в рамках онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup норвежский гроссмейстер демонстративно сдался, дождавшись второго хода соперника. Между тем до сих пор не появилось никаких оснований считать, что довольно крепкий гроссмейстер Ниман, признавшийся в том, что занимался читерством будучи юношей, прибегал к нему в игре с Карлсеном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие шахматисты осудили демарш Магнуса Карлсена, признавшего свое поражение от Ханса Нимана после второго хода соперника, которого чемпион мира подозревает в читерстве

Фото: Kamran Jebreili / AP Многие шахматисты осудили демарш Магнуса Карлсена, признавшего свое поражение от Ханса Нимана после второго хода соперника, которого чемпион мира подозревает в читерстве

Фото: Kamran Jebreili / AP

Чемпион мира Магнус Карлсен во второй раз в течение двух недель оказался в центре внимания благодаря неожиданному демаршу. Нынешний состоялся в рамках онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup, этапа серии Champions Chess Tour. Ее организует Play Magnus Group, одним из ключевых акционеров которой является сам норвежец. В очередной партии он играл черными с 19-летним американцем Хансом Ниманом, и эта партия вошла в число самых странных в истории шахмат. Карлсен в ней сделал всего один ход, ответив движением коня на f6 на d4 в исполнении соперника. А после того как свой второй ход — c4 — исполнил американец, лидер мировых шахмат, шокировав зрителей, сообщил, что сдается, и отключился от трансляции, во время которой комментировавший игру знаменитый венгерский гроссмейстер Петер Леко назвал поступок Магнуса Карлсена «молчаливым заявлением».

На самом деле он является прямым продолжением истории, случившейся в начале сентября на супертурнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе. На нем Магнус Карлсен снялся с престижных соревнований перед четвертым туром, сразу после поражения в третьем от невысоко котировавшегося Нимана. Карлсен официально не объяснял причины отказа от выступлений, но довольно четко дал понять, что подозревает молодого американца в читерстве, то есть использовании подсказок. Ни одна из шахматных организаций не инициировала расследование инцидента, а сам Ханс Ниман, наотрез отрицая читерство на профессиональном уровне, признался, что действительно занимался им, но лишь в онлайн-турнирах и уже давно, в возрасте 12 и 16 лет. То, что Нимана когда-то уличали в нечестной игре, подтвердил и сайт Chess.com, внесший, как выяснилось, американца в черный список из тех, кому заблокирован доступ на игровую платформу ресурса.

Новый виток скандала, кажется, вызвал не менее широкую волну дискуссий по поводу поведения Магнуса Карлсена, устроившего первый громкий демарш еще летом, когда он отказался от участия в очередном чемпионском матче, по сути распрощавшись с ценнейшим титулом (за него будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь). Причем на сей раз точно нельзя сказать, будто бы симпатии шахматной общественности полностью на стороне Карлсена. И в этом смысле мнение восьмого номера рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), играющего сейчас за США армянина Левона Ароняна, который сказал, что «понимает раздражение» норвежца, учитывая детали биографии Ханса Нимана, выглядит, скорее, исключением.

Сайт Chess24, описывая случившееся, например, привел мнение по поводу него целой группы шахматистов разного уровня. И все они говорили примерно об одном и том же — об «охоте на ведьм», устроенной Магнусом Карлсеном, о «неуважении к зрителям», о том, что чемпион мира, наотрез отказывающийся прояснить свою позицию, должен «четко и внятно» ее обозначить и выдвинуть обвинения в адрес Ханса Нимана, если у него есть для этого причины. А соотечественник Карлсена Йон Людвиг Хаммер, ранее неоднократно исполнявший обязанности секунданта чемпиона мира, охарактеризовал его действия — «намеренное поражение» — как «неспортивные» и даже призвал применить к Карлсену санкции.

Потребовал тщательного расследования ситуации и авторитетный сайт ChessBase, указавший в том числе на то, что скандал негативно отражается как на репутации оппонента норвежца, так и на спортивной составляющей турнира: подаренное Магнусом Карлсеном Хансу Ниману очко может, скажем, в конечном итоге позволить американцу опередить кого-то из имеющих больше шансов прорваться в play-off конкурентов. При этом авторы сайта, похоже, не сомневаются, что реальных оснований для подозрений в отношении Нимана быть не может. На ChessBase размещен подробный анализ выступлений американца на протяжении двух последних лет от профессора Кеннета Регана, наиболее известного специалиста по шахматному читингу. Он отметил «здоровое распределение» результатов Ханса Нимана и не нашел в них «ничего необычного», как и подавляющее большинство гроссмейстеров.

Алексей Доспехов