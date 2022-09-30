МОК обеспокоил украинский вопрос

Конфликт Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной боксерской ассоциации (IBA) продолжился из-за решения IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, временно приостановить членство Федерации бокса Украины (ФБУ). Поводом применить эту санкцию для структуры стало «вмешательство государства» в работу ФБУ. Следствием его, по мнению IBA, явилось назначение на пост президента федерации вместо Владимира Продивуса Кирилла Шевченко. МОК, уже давно угрожающий лишить бокс места в олимпийской программе, дал понять, что считает наказание нелегитимным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Международный олимпийский комитет в заявлении, опубликованном Reuters, отметил, что «серьезно обеспокоен ситуацией» в Международной боксерской ассоциации, в том числе «в связи с дисквалификацией по спорным причинам» Федерации бокса Украины. МОК пообещал рассмотреть данный вопрос на заседании своего исполкома в начале декабря.

Речь идет о продолжении уже довольно давнего конфликта между головной спортивной структурой и IBA. Он начался еще в конце прошлого десятилетия и не сошел на нет, после того как в 2020 году пост президента ассоциации, находившейся в глубоком кризисе и лишенной признания МОК, занял россиянин Умар Кремлев. Последним проявлением этого конфликта явилась реакция на переизбрание инициировавшего целый ряд реформ господина Кремлева, состоявшееся в этом году. МОК фактически отказался признать результаты майских выборов в Стамбуле, к участию в которых не был допущен пытавшийся конкурировать с Умаром Кремлевым голландец Борис ван дер Фёрст. А уже в минувшие выходные МОК сопроводил стандартной формулировкой о «чрезвычайно серьезной обеспокоенности» итоги внеочередного конгресса IBA в Ереване. Его делегаты могли дать добро на проведение повторных президентских выборов — уже с участием Бориса ван дер Фёрста, чью апелляцию по поводу отстранения удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS). Но вместо этого конгресс подавляющим большинством голосов высказался против них, таким образом, выдав колоссальный кредит доверия господину Кремлеву.

Сейчас МОК акцентировал внимание на другой проблеме, возникшей, когда незадолго до ереванского конгресса IBA приостановила членство в ассоциации ФБУ. Причиной для такой санкции стало июньское назначение на пост президента федерации Кирилла Шевченко. Господин Шевченко, в этом году некоторое время служивший в отряде территориальной обороны, занял место долго руководившего ФБУ Владимира Продивуса, вошедшего весной в Совет IBA, ключевой орган ассоциации. Она сочла этот шаг грубым нарушением своего регламента, не допускающего «государственного вмешательства» в дела формально независимой организации. Между тем украинские спортивные власти и Кирилл Шевченко, как следует из его письма руководителям национальных федераций (содержание документа обнародовал Insidethegames), считают его вынужденной мерой, поскольку Владимир Продивус «покинул» Украину.

Отстранение ФБУ не подразумевало полного запрета украинским боксерам выступать в международных соревнованиях. Им разрешили участвовать в них в нейтральном статусе, без использования национальных флага и гимна. Должность же «координатора», ответственного за участие украинских спортсменов в международных турнирах, доверили все тому же Владимиру Продивусу. Причем IBA обязалась «поддерживать, в том числе финансово, сборную Украины по боксу».

Первым состязанием после применения санкций в отношении ФБУ оказался проходящий сейчас в Италии юниорский чемпионат Европы. Украинская делегация его попросту бойкотировала, соглашаясь на выступление лишь под своим флагом.

МОК обратил на это внимание, уточнив, что запреты IBA лишь «добавляют озабоченности».

Он не указал, какие меры может спровоцировать позиция последней. Но основные из них и так хорошо известны. МОК уже во второй раз подряд отлучил IBA от контроля за проведением олимпийской квалификации и олимпийского боксерского турнира — теперь в рамках Олимпиады 2024 года в Париже. Кроме того, бокс до сих пор не включен в программу следующих за ней Игр. Они состоятся в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Алексей Доспехов