Умару Кремлеву вернули соперника

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск Бориса ван дер Фёрста, требовавшего признать незаконным снятие его кандидатуры с состоявшихся в мае выборов президента Международной ассоциации бокса (IBA), на которых победу одержал россиянин Умар Кремлев. Решение CAS открывает путь к проведению новых выборов, однако, состоятся они или нет, станет известно не ранее 24 июня, когда пройдет заседание совета директоров IBA. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) уже выразил озабоченность в связи с происходящим, отметив, что оно «усиливает сомнения по поводу системы управления IBA».
Умару Кремлеву, переизбранному на пост президента Международной ассоциации бокса всего месяц назад, возможно, вновь придется бороться за этот пост
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску голландца Бориса ван дер Фёрста, требовавшего признать незаконным снятие его кандидатуры с состоявшихся в мае выборов президента IBA. Напомним, что господин ван дер Фёрст считался основным конкурентом Умара Кремлева, однако принять участие в выборах не смог. Boxing Independent Integrity Unit (BIIU) — орган IBA, отвечающий за целостность структуры и соблюдение правил честной игры,— незадолго до конгресса IBA постановил, что голландец нарушил правила. Вина господина ван дер Фёрста была в том, что он начал предвыборную кампанию «вне электорального периода», то есть, как посчитали в федерации, грубо нарушил регламент. Это же было вменено в вину и четырем другим функционерам, поддерживавшим голландца и выставившим свои кандидатуры на выборы в совет директоров IBA. В CAS, однако, посчитали, что тяжесть наказания за проступок господина ван дер Фёрста, равно как и функционеров, баллотировавшихся в совет директоров, оказалась несоразмерной деянию. Более того, CAS установил, что вне электорального периода предвыборную кампанию вел и Умар Кремлев, который, оставшись без конкурента, был избран на безальтернативной основе. В решении CAS отмечается, что BIIU в случае с Борисом ван дер Фёрстом вполне мог ограничиться предупреждением или вовсе не назначать наказания. Примечательно, что господин ван дер Фёрст еще по ходу конгресса IBA пытался опротестовать решение о снятии его кандидатуры. Чтобы у него было на это время, IBA сдвинула на день дату выборов. Однако CAS первый иск голландца отклонил.
Борис ван дер Фёрст
Фото: twitter.com / BorisvdVorst
Нынешнее решение CAS открывает путь к проведению новых выборов. Впрочем, трудно сказать, состоятся ли они. В IBA отметили, что признают решение CAS, но дальнейшие шаги федерации определятся позже. 24 июня должно состояться заседание совета директоров IBA, который и решит, как быть дальше. Очевидно, однако, что IBA будут подталкивать к проведению новых выборов. Так, в МОК изданию Insidethegames заявили, что «ждут от IBA немедленного принятия соответствующих мер» и что решение CAS усиливает опасения относительно того, как управляется IBA, на что МОК ранее указывал неоднократно. Отметим, что в МОК без энтузиазма отреагировали и на избрание Умара Кремлева, не укладывающееся в сложившуюся после начала событий на Украине тенденцию на максимальное отстранение россиян от руководства международными спортивными федерациями.
Умар Кремлев впервые возглавил IBA в конце 2020 года, когда федерация находилась в глубоком многолетнем кризисе. Как управленческом, так и финансовом — долги IBA в какой-то момент превышали $15 млн. Однако после проведения комплекса реформ и привлечения новых спонсоров наиболее острые проявления кризиса удалось устранить. Тем не менее бокс все еще рискует выпасть из олимпийской программы. По крайней мере, в предварительной программе Олимпиады-2028 его все еще нет. Отметим, что на состоявшихся в прошлом году в Токио Играх-2020 IBA была отстранена от организации турнира. Боксерские соревнования провел сам МОК, еще в 2019 году лишивший IBA признания.