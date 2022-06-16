Умару Кремлеву вернули соперника

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск Бориса ван дер Фёрста, требовавшего признать незаконным снятие его кандидатуры с состоявшихся в мае выборов президента Международной ассоциации бокса (IBA), на которых победу одержал россиянин Умар Кремлев. Решение CAS открывает путь к проведению новых выборов, однако, состоятся они или нет, станет известно не ранее 24 июня, когда пройдет заседание совета директоров IBA. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) уже выразил озабоченность в связи с происходящим, отметив, что оно «усиливает сомнения по поводу системы управления IBA».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умару Кремлеву, переизбранному на пост президента Международной ассоциации бокса всего месяц назад, возможно, вновь придется бороться за этот пост

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Умару Кремлеву, переизбранному на пост президента Международной ассоциации бокса всего месяц назад, возможно, вновь придется бороться за этот пост

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спортивный арбитражный суд вынес решение по иску голландца Бориса ван дер Фёрста, требовавшего признать незаконным снятие его кандидатуры с состоявшихся в мае выборов президента IBA. Напомним, что господин ван дер Фёрст считался основным конкурентом Умара Кремлева, однако принять участие в выборах не смог. Boxing Independent Integrity Unit (BIIU) — орган IBA, отвечающий за целостность структуры и соблюдение правил честной игры,— незадолго до конгресса IBA постановил, что голландец нарушил правила. Вина господина ван дер Фёрста была в том, что он начал предвыборную кампанию «вне электорального периода», то есть, как посчитали в федерации, грубо нарушил регламент. Это же было вменено в вину и четырем другим функционерам, поддерживавшим голландца и выставившим свои кандидатуры на выборы в совет директоров IBA. В CAS, однако, посчитали, что тяжесть наказания за проступок господина ван дер Фёрста, равно как и функционеров, баллотировавшихся в совет директоров, оказалась несоразмерной деянию. Более того, CAS установил, что вне электорального периода предвыборную кампанию вел и Умар Кремлев, который, оставшись без конкурента, был избран на безальтернативной основе. В решении CAS отмечается, что BIIU в случае с Борисом ван дер Фёрстом вполне мог ограничиться предупреждением или вовсе не назначать наказания. Примечательно, что господин ван дер Фёрст еще по ходу конгресса IBA пытался опротестовать решение о снятии его кандидатуры. Чтобы у него было на это время, IBA сдвинула на день дату выборов. Однако CAS первый иск голландца отклонил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис ван дер Фёрст

Фото: twitter.com / BorisvdVorst Борис ван дер Фёрст

Фото: twitter.com / BorisvdVorst

Нынешнее решение CAS открывает путь к проведению новых выборов. Впрочем, трудно сказать, состоятся ли они. В IBA отметили, что признают решение CAS, но дальнейшие шаги федерации определятся позже. 24 июня должно состояться заседание совета директоров IBA, который и решит, как быть дальше. Очевидно, однако, что IBA будут подталкивать к проведению новых выборов. Так, в МОК изданию Insidethegames заявили, что «ждут от IBA немедленного принятия соответствующих мер» и что решение CAS усиливает опасения относительно того, как управляется IBA, на что МОК ранее указывал неоднократно. Отметим, что в МОК без энтузиазма отреагировали и на избрание Умара Кремлева, не укладывающееся в сложившуюся после начала событий на Украине тенденцию на максимальное отстранение россиян от руководства международными спортивными федерациями.

Умар Кремлев впервые возглавил IBA в конце 2020 года, когда федерация находилась в глубоком многолетнем кризисе. Как управленческом, так и финансовом — долги IBA в какой-то момент превышали $15 млн. Однако после проведения комплекса реформ и привлечения новых спонсоров наиболее острые проявления кризиса удалось устранить. Тем не менее бокс все еще рискует выпасть из олимпийской программы. По крайней мере, в предварительной программе Олимпиады-2028 его все еще нет. Отметим, что на состоявшихся в прошлом году в Токио Играх-2020 IBA была отстранена от организации турнира. Боксерские соревнования провел сам МОК, еще в 2019 году лишивший IBA признания.

Александр Петров